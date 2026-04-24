Comandantul Artemis II, care nu este creștin, a izbucnit în lacrimi când a văzut crucea după misiunea pe Lună

Astronautul NASA și comandantul misiunii Artemis II, Reid Wiseman, a declarat că, deși nu este un om religios, „a izbucnit în lacrimi” după întoarcere

Astronautul NASA și comandantul misiunii Artemis II, Reid Wiseman, a declarat că, deși nu este un om religios, „a izbucnit în lacrimi” după întoarcerea din misiune și a simțit o emoție atât de intensă încât a cerut să vorbească cu un capelan al Marinei.

În cadrul unei conferințe de presă organizate la Centrul Spațial Johnson din Houston, Texas, astronauții NASA care s-au întors săptămâna trecută din misiunea Artemis II au discutat despre experiența lor în spațiul cosmic. Astronauții au fost întrebați dacă au avut o experiență similară cu cea a astronautului Apollo 14, Edgar Mitchell, care, după întoarcerea din misiune, s-a concentrat pe studierea naturii conștiinței umane.

Când a fost întrebat dacă a simțit o „legătură universală” la întoarcerea pe Pământ sau o „schimbare de conștiință”, Wiseman a descris impactul emoțional al experienței.

„Nu sunt o persoană religioasă, dar pur și simplu nu aveam altă cale de a explica sau de a trăi ceva. Așa că l-am rugat pe capelanul de pe nava Marinei să vină să ne viziteze pentru un minut. Și când acel om a intrat, nu-l mai întâlnisem niciodată în viața mea, dar am văzut crucea de la gulerul său și am izbucnit în lacrimi”. „E foarte greu să înțelegem pe deplin prin ce tocmai am trecut”, a adăugat el, menționând că echipajul a fost supus unor examinări medicale și nu a avut încă timp să se relaxeze. „Nu am avut acel moment de reflecție. Așa că mă bazez pe ceea ce am văzut. Și când soarele a fost eclipsat de lună, cred că toți patru… M-am întors către Victor [Glover] și i-am spus: «Nu cred că umanitatea a evoluat până la punctul de a putea înțelege ceea ce vedem în acest moment, pentru că a fost ceva de altă lume.»”

Glover, pilotul misiunii Artemis II, a adăugat:

„A fost un moment cu adevărat special. Eram în patul de vizavi când a intrat capelanul, și singurul lucru pe care l-aș adăuga este că sunt o persoană credincioasă, dar în rest totul este la fel. Există ceva acolo, și pe măsură ce începem să procesăm totul, o să vă povestesc săptămâna viitoare, dar încă nu am avut ocazia să analizez cu adevărat totul”.

În cadrul unui interviu acordat CBS News din spațiu, în Duminica Paștelui, Glover a vorbit despre modul în care experiența părăsirii Pământului i-a întărit credința.

„Când citesc Biblia și mă gândesc la toate lucrurile uimitoare care au fost făcute pentru noi, cei care am fost creați, … noi ne aflăm într-o navă spațială foarte departe de Pământ, dar voi vă aflați pe o navă spațială numită Pământ, care a fost creată pentru a ne oferi un loc în care să trăim în univers, în cosmos”.

„Ești special în tot acest vid”, a spus Glover. „Este o mare de nimic, chestia asta pe care o numim univers. Ai această oază, acest loc minunat în care putem exista împreună”.

Glover și-a încheiat declarațiile referitoare la Duminica Paștelui spunând:

„Indiferent dacă sărbătoriți sau nu, indiferent dacă credeți în Dumnezeu sau nu… aceasta este o ocazie pentru noi să ne amintim unde ne aflăm, cine suntem și că suntem cu toții la fel și că trebuie să trecem împreună prin asta”.

Conform site-ului web al NASA, misiunea Artemis II a durat puțin peste o săptămână și a constat într-o „trecere pe lângă Lună cu echipaj uman”, concepută ca „un pas esențial către revenirea pe termen lung pe Lună și viitoarele misiuni pe Marte”.

Misiunea Artemis IV, cu o durată de 21 de zile, este programată pentru anul 2028, iar această călătorie va include o aterizare pe suprafața Lunii, unde se preconizează că membrii echipajului vor petrece aproximativ o săptămână.

