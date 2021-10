Stânga pretinde că luptă împotriva rasismului, dar îl aplică conservatorilor de culoare

Se pare că Stânga este mereu în căutarea unor povești care să se potrivească narațiunii lor privind rasismul răspândit din America și a unor vinovați pe care să-i pedepsească în consecință, analizează Marie Fischer într-un articol The Federalist.

E suficient să observați ce s-a întâmplat când un bărbat cu un mare număr de urmăritori pe social-media a făcut pe victima, acuzând o femeie că este rasistă după ce a filmat interacțiunea pe care au avut-o într-un parc. Chiar dacă acuzațiile sunt îndoielnice – în videoclip nu se aude vocea femeii enunțând presupusa insultă – ea și-a pierdut totuși slujba după ce bărbatul a folosit amvonul de intimidare al rețelelor sociale pentru a provoca indignare și a pune presiune pe angajatorul ei.

Infracțiunea ei, dacă a avut cu adevărat loc, a fost una minoră în comparație cu ceea ce le fac membrii de Stânga conservatorilor de culoare. Cu toate acestea, atunci când cei de stânga – în special cei albi și cei din mass-media corporatistă – folosesc mult prea des fie termeni sugestivi, fie o retorică rasistă pe față la adresa conservatorilor de culoare, rar au parte de reacții adverse, pierderea statutului sau ruină financiară.

În timpul recentei campanii de revocare a guvernatorului californian Gavin Newsom, cel mai important contracandidat – Larry Elder, un conservator de culoare – a fost numit „varianta de culoare a supremației albe“ într-un articol din Los Angeles Times. Această insultă a fost repetată la un miting la care a participat Newsom. Cam în aceeași perioadă, o femeie albă, purtând o mască de gorilă, a aruncat cu un ou după Elder în timp ce acesta făcea campanie pe străzile din Los Angeles.

Nicio organizație proeminentă a celor de culoare (a se citi: de Stânga) nu a luat apărarea lui Elder și nu a condamnat atacurile rasiste la adresa lui. Ce s-ar fi întâmplat dacă cineva cu o mască de gorilă ar fi încercat să-l atace pe Andrew Gillum, candidatul democrat de culoare pentru scaunul de guvernator al Floridei în 2018? Atacul ar fi apărut la știri săptămâni întregi. Făptașul ar fi fost arestat și acuzat măcar de comportament nepotrivit, dar cel mai probabil de comiterea unei infracțiuni motivate de ură – care este o infracțiune gravă.

Acest standard dublu nu este criticat așa cum ar trebui. Aceia dintre noi care fac parte din grupuri minoritare – și din minoritatea și mai redusă a conservatorilor de culoare – am atras ură pentru că nu am susținut ce zice Stânga. Altfel spus, noi suntem adevărata Rezistență.

Elder nu a fost primul caz în care Stânga și mass-media a denigrat o minoritate conservatoare. Când senatorul Tim Scott a obiectat la discursul lui Joe Biden privind Starea Nației, reacția celor de stânga a fost mai mult decât copilărească; a fost dezgustătoare și rasistă de-a dreptul. În același timp, Twitter a permis ca hashtag-ul „UncleTim“ să circule pentru mai mult de 12 ore.

Probabil că Twitter ar fi blocat sau interzis imediat un astfel de comportament dacă ar fi vizat compatrioții ideologici ai gigantului Big Tech. Dar a jigni conservatorii de culoare aparent nu încalcă standardele comunității, cu excepția cazului în care se plâng suficient de mulți oameni pentru a face infracțiunea extrem de evidentă.

În timpul unei audieri a Congresului din 2017, Rep. Steve Cohen, D.-Tenn., a numit-o pe Star Parker de la Center for Urban Renewal and Education (CURE) „ignorantă“, după ce aceasta a comparat verbiajul din Roe v. Wade cu decizia Dred Scott. El i s-a adresat pe un ton condescendent pe tot parcursul conversației. Din nou, lucrul acesta nu a stârnit nicio indignare din partea organizațiilor de culoare sau feministe.

În 2015, actorul George Takei l-a numit pe judecătorul Clarence Thomas „clovn cu fața neagră“ din cauza poziției sale privind căsătoriile între persoane de același sex. Takei nu a avut parte de nicio repercusiune. Conturile sale de pe rețelele de socializare nu au fost blocate. Oamenii au trecut cu vederea. Dacă ar fi spus așa ceva despre fostul președinte Barack Obama, care s-a opus căsătoriei între persoane de același sex până în 2012, Takei ar fi fost probabil „anulat“.

Tot în 2015, candidatul republican la președinție, Dr. Ben Carson, a fost numit în toate felurile, începând cu „Unchiul Tom“ și până la „trădător al propriei rase“. National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) a refuzat să condamne atacurile sau să le comenteze măcar, declarând pur și simplu „Suntem o organizație neafiliată politic“.

Atlanta Jewish Times a eliminat un comentariu al fostului parlamentar din statul Georgia, Vernon Jones, din cauza presupuselor sale asocieri cu „extrema dreaptă“. Întrebarea e: ar elimina ei în mod similar ceva scris de senatorul Georgiei Raphael Warnock? La urma urmei, Warnock a vorbit pozitiv despre antisemiți și a făcut comentarii anti-Israel.

Nu putem ignora nici faptul că președintele Joe Biden, care este lăudat de mass-media drept un unificator, le-a spus americanilor de culoare care ar putea dori să voteze pentru Trump: „Nu sunteți cu adevărat de culoare“.

Am fost numită „nazistă“ când am depus mărturie împotriva imigrației ilegale în cadrul unei ședințe a consiliului județean local. Asta este de fapt destul de amuzant, deoarece, pe lângă că sunt o conservatoare de culoare, sunt și evreică ortodoxă.

Oriunde vă uitați pe rețelele de socializare, veți găsi scenarii similare în care conservatorii de culoare sunt denigrați cu epitete în loc să existe o dezbatere de opinii și filozofii. Adevărata întrebare este dacă acest comportament al Stângii este pur și simplu ignorat sau, de fapt, acceptat.

