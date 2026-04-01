Statele din Golf îl presează pe Trump să continue războiul cu Iranul până la căderea regimului islamic

Statele din Golf, potrivit unor oficiali israelieni și din Golf, consideră că Iranul nu a fost încă suficient de slăbit pentru ca regimul să nu mai reprezinte o amenințare regională, informează The Jerusalem Post.

Statele din Golf i-au cerut președintelui Donald Trump să continue atacurile împotriva Iranului până când regimul islamic nu va mai reprezenta o amenințare pentru regiune, potrivit unui raport publicat luni de Associated Press.

Conform unor oficiali din Golf și din Israel citați de AP, statele din Golf consideră că Iranul nu a fost încă slăbit suficient, la aproape o lună de la începerea campaniei de bombardamente împotriva obiectivelor militare iraniene.

Oficialii din Țările Golfului au insistat în mod special asupra faptului că situația actuală oferă o ocazie crucială de a înlătura regimul iranian, chiar dacă la începutul războiului au manifestat ezitare din cauza faptului că au fost anunțați cu foarte puțin timp înainte de atacul comun israeliano-american.

Raportul menționează, de asemenea, că oficialii din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Bahrain consideră că este necesar să se continue atacurile împotriva Iranului până când Republica Islamică va fi suficient de slăbită pentru a permite o schimbare de regim sau până când nu va mai reprezenta o amenințare regională.

Raportul subliniază, de asemenea, că, deși există un consens între statele din Golf în ceea ce privește sprijinul acordat operațiunii „Epic Fury”, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite conduc în prezent eforturile de intensificare a presiunii militare asupra Teheranului.

Foto: CENTCOM

