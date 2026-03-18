Lovituri din umbră: oficiali iranieni, eliminați unul câte unul în ascunzătorile lor

Eliminarea unor oficiali de rang înalt de către Israel marchează etape importante într-o campanie dură menită să doboare guvernul de la Teheran

Ali Larijani, șeful Consiliului de Securitate al Iranului și al doilea cel mai important lider după ayatollah, s-a plimbat încrezător, purtând ochelari de soare închiși la culoare și un palton negru, vineri, printr-un miting al susținătorilor regimului din centrul Teheranului. Era prima sa apariție publică într-un război în care era o țintă cunoscută. „Oameni curajoși. Oficiali curajoși. Lideri curajoși. Această combinație nu poate fi învinsă”, a scris ulterior pe X, analizează WSJ.

Patru zile mai târziu era mort. Marți dimineață devreme, serviciile de informații israeliene l-au găsit pe Larijani împreună cu alți oficiali într-o ascunzătoare de la periferia Teheranului și l-au ucis printr-un atac cu rachetă.

În aceeași noapte, Israelul a primit un pont de la iranieni obișnuiți că liderul temutei miliții Basij, Gholamreza Soleimani, se ascundea împreună cu adjuncții săi într-un cort, într-o zonă împădurită din Teheran. Era genul de rezultat pe care Israelul îl sperase după ce, timp de peste două săptămâni, a distrus cartierele generale și punctele de comandă ale Basij, forțând membrii acesteia să se adune în aer liber. Și Soleimani a fost lovit și ucis.

Liderii israelieni și americani au spus de la început că războiul cu Iranul va crea condițiile pentru ca iranienii să-și răstoarne regimul. Uciderile de marți dimineață — urmate de anunțul israelian, o zi mai târziu, că și ministrul iranian al informațiilor, Esmail Khatib, a fost ucis — au reprezentat etape importante în această campanie, făcute posibile de distrugerile tot mai mari provocate de loviturile aeriene și de volumul în creștere de informații despre posibile ținte.

Cu mii de membri ai regimului uciși — de la lideri de top până la executanți de la nivel stradal — iranienii relatează că începe să se instaleze un sentiment de dezordine. Forțele de securitate sunt sub presiune și în retragere, în timp ce amenință protestatarii să nu iasă în stradă și lansează atacuri îndreptate împotriva SUA, Israelului și vecinilor arabi din Golful Persic.

Liste detaliate de ținte și rapoarte privind pagubele de luptă, consultate de The Wall Street Journal, oferă o imagine din interior asupra efortului uriaș depus pentru a le slăbi.

Documentele arată că efortul a început încă din primele zile ale războiului și continuă să se intensifice. Israelul urmărește forțele de securitate de la cartierele lor generale la punctele de adunare și apoi la ascunzători sub poduri, într-un efort de a le perturba activitatea și de a le arăta iranienilor că forțele de represiune sunt eliminate.

Până acum, Israelul spune că a lansat 10.000 de proiectile asupra a mii de ținte diferite, inclusiv peste 2.200 legate de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, Basij și alte forțe de securitate internă. Se consideră că mii de persoane au fost ucise sau rănite.

Tehnologia avansată utilizată de Israel și infiltrarea societății iraniene de către agenții săi se combină pentru a crea cea mai mare amenințare de până acum la adresa unui regim profund înrădăcinat.

Dar decenii de experiență militară arată că este dificil, dacă nu imposibil, să înlături un guvern din aer. Iar dacă regimul iranian supraviețuiește, ar putea ieși întărit și mai periculos.

„Va fi o victorie clară pentru regim, cu consecințe atât previzibile, cât și neprevăzute”, a spus Farzin Nadimi, cercetător senior specializat pe Iran la Washington Institute, un think tank din SUA.

Israelul a început războiul cu o lovitură asupra inimii regimului, ucigându-l pe liderul suprem Ali Khamenei în complexul său, în primul val de atacuri, iar împreună cu SUA a distrus rapid majoritatea lansatoarelor de rachete ale Iranului și i-a anihilat apărarea aeriană.

Apoi și-au împărțit responsabilitățile. SUA s-au concentrat asupra puterii militare și industriale a Iranului, iar Israelul a vizat în mod direct structurile de control intern.

Până în a doua zi, avioanele de război israeliene loveau sistematic cartiere generale și centre de comandă legate de structurile de securitate internă ale Gărzilor Revoluționare, miliția Basij și forțele speciale de poliție.

Documentele analizate și citate de WSJ arată că loviturile au vizat totul, de la Tharallah — unitatea Gărzilor Revoluționare responsabilă cu protejarea capitalei — până la secțiile de poliție de cartier din Teheran. Israelul a vizat locurile unde serviciile sale de informații stabiliseră că se aflau membri ai regimului.

Țintele s-au extins apoi. Intelligence-ul israelian a aflat că Iranul avea un plan de rezervă pentru forțele sale de securitate internă în cazul distrugerii facilităților — adunarea în complexe sportive locale.

Israelul a urmărit cum aceste locuri se umpleau și apoi le-a lovit înainte de sfârșitul primei săptămâni. Aceste atacuri, potrivit evaluărilor privind pagubele de luptă analizate de Journal, au fost printre cele mai mortale ale războiului, ucigând sute de membri ai serviciilor de securitate și ai armatei, majoritatea la stadionul Azadi, un mare complex pentru meciuri de fotbal.

Imaginile au arătat ofițeri de securitate întinși pe asfalt în afara unui alt stadion, potrivit unor videoclipuri verificate de Storyful, o firmă de informații din social media deținută de News Corp, compania-mamă a Journal.

Personalul de securitate a intrat cu forța în spitalul Gandhi din Teheran și a obligat pacienții să facă loc răniților, a spus un medic.

Oficialii iranieni au denunțat atacurile drept lovituri asupra unor ținte civile, iar presa de stat iraniană a publicat imagini ale consecințelor, fără a menționa prezența forțelor de securitate.

Armata israeliană a declarat că a lovit un centru de comandă al Ministerului Informațiilor care opera dintr-un complex al companiei iraniene de electricitate, în inima Teheranului. Presa de stat iraniană a spus că atacul a ucis mai mulți angajați și ingineri și a rănit și ucis mai mulți trecători.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Atacurile au afectat moralul trupelor de rând și au determinat unele forțe de securitate să înceapă să doarmă în vehiculele lor, în moschei sau în alte facilități sportive, potrivit evaluării israeliene.

Între timp, oficialii israelieni din domeniul informațiilor au început să telefoneze unor comandanți iranieni individual, amenințându-i pe ei și familiile lor pe nume dacă nu se vor da la o parte în cazul unei revolte, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

WSJ susține că a analizat conținutul unui apel între un comandant senior al poliției iraniene și un agent Mossad, temutul serviciu de informații externe al Israelului.

„Mă auziți?” se aude agentul Mossad vorbind în farsi. „Știm totul despre dumneavoastră. Sunteți pe lista noastră neagră și avem toate informațiile despre dumneavoastră”. „Bine”, a spus comandantul în înregistrare. „V-am sunat să vă avertizez din timp că ar trebui să fiți de partea poporului dumneavoastră”, a spus agentul Mossad. „Iar dacă nu faceți asta, soarta dumneavoastră va fi ca a liderului vostru. Mă auziți?” „Frate, jur pe Coran, nu sunt dușmanul vostru”, a spus comandantul. „Sunt deja un om mort. Vă rog doar să veniți să ne ajutați”.

La sol, Israelul a vizat depozite ale poliției, distrugând echipamente informatice, vehicule și echipament polițienesc, potrivit listelor de ținte analizate de WSJ. O altă țintă au fost unitățile de motocicliști, care au fost esențiale în reprimarea protestelor.

La un moment dat, Israelul a lovit aproximativ 34 de locații diferite legate de forțele de securitate internă din provincia Ilam, o zonă din vestul Iranului, aproape de granița cu Irakul, cu o populație kurdă numeroasă.

Kurzii iranieni au o relație tensionată cu guvernul central și au propriile grupuri armate. Președintele Trump și-a exprimat sprijinul pentru o ofensivă armată kurdă împotriva Iranului în jurul momentului acestor lovituri, dar ulterior s-a răzgândit.

Săptămâna trecută, în timp ce oficialii israelieni puneau deschis sub semnul întrebării dacă puterea aeriană singură poate doborî regimul, armata își extindea țintele.

Forțele aeriene israeliene au început să opereze flote de drone de tip loitering deasupra Teheranului și altor zone din Iran, mutându-și atenția de la centrele de comandă la puncte individuale de control Basij și baraje rutiere. Dronele au lovit zeci de ținte, ucigând de fiecare dată între două și patru persoane din forțele de securitate.

Atacurile au fost în multe cazuri ghidate de informații furnizate de iranieni obișnuiți, au spus oficiali israelieni din domeniul securității. Joi, cel puțin trei puncte de control diferite au fost vizate, inclusiv pe autostrada Imam Reza și pe strada Shahed din nordul Teheranului.

Au urmat și altele în weekend. Duminică noaptea, forțele israeliene au desfășurat o operațiune țintită de vânătoare a punctelor de control, lovind 11, inclusiv în piețele Enghelab și Azadi din Teheran și de-a lungul mai multor autostrăzi.

Iranienii au confirmat că atacurile asupra punctelor de control au avut loc.

Succesul campaniei israeliene este dificil de evaluat independent. Iranul a întrerupt internetul și controlează strict informațiile. Persoanele care distribuie videoclipuri cu pagubele au fost arestate.

Israelul a evaluat că războiul aerian creează perturbări în comandă și control și afectează moralul forțelor de securitate. Iranienii au spus că au văzut forțele de securitate căutând în grabă spații sigure de lucru, în timp ce erau vânate de avioane și drone israeliene, ocupând școli, facilități sportive și clădiri civile.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Medicul din Teheran a spus că poliția din Vanak, un cartier bogat al capitalei, și-a mutat punctul de control sub un pod de autostradă pentru a evita să fie țintită. El a spus că alte forțe l-au rugat să le permită să rămână peste noapte în clădirea sa. Mai mulți dormeau într-un colț lângă scări. A spus că a văzut și forțe de securitate instalând corturi sau adăpostindu-se în autobuze.

Alți locuitori au spus că mulți ofițeri de securitate se ascund în clădiri rezidențiale. Când aceștia se mută acolo, vecinii fug, temându-se de un atac, a spus un locuitor.

Investigațiile privind infracțiuni precum furturile comise înainte de război sunt în impas, în condițiile în care forțele de poliție sunt sub atac, au spus unii.

Un locuitor din Teheran a spus că un prieten nu și-a putut recupera o mașină furată și găsită de poliție înainte de începerea războiului, deoarece nu mai era nimeni la secție care să o predea. Altul a spus că poliția le-a cerut lui și altor comercianți să închidă înainte de lăsarea întunericului, deoarece nu le puteau garanta securitatea.

Indiferent de slăbirea autorității, este clar că forțele de securitate iraniene încă mai controlează străzile și țin disidența sub control prin amenințări cu împușcarea mortală. Mulți iranieni au spus că ar fi sinucidere să se ridice acum și se tem că Israelul și SUA vor lăsa regimul intact, dar mai furios.

Establishmentul de securitate israelian consideră că economia în declin a Iranului și furia populară au pus regimul pe un drum ireversibil spre colaps, fie în timpul războiului, fie ulterior. În cele din urmă, însă, este o sarcină pe care Israelul și SUA o lasă în seama poporului iranian.

„Ei văd un sistem în descompunere chiar sub ochii lor”, a spus Nadimi. „Dar ar fi nevoie de mult mai multe atacuri pentru a schimba situația”.

Share this: Facebook

X

