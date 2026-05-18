SUA analizează crearea unei baze AI securizate în Israel pentru a contracara China

Statele Unite analizează posibilitatea înființării unei baze securizate de inteligență artificială în deșertul Negev din Israel, ca parte a unui efort mai amplu de a proteja tehnologia avansată împotriva spionajului chinez și de a consolida dominația americană în cursa pentru AI, au scris Michael Doran și Zineb Riboua de la Institutul Hudson într-un articol de opinie publicat săptămâna trecută în Wall Street Journal.

Potrivit lui Doran, cercetător senior la Institutul Hudson, și lui Riboua, cercetător la același think tank cu sediul la Washington, oficialii americani și israelieni discută o inițiativă comună cunoscută în Israel sub numele de „Proiectul Spire”. Facilitatea propusă ar combina standardele de securitate ale unei baze militare americane cu cultura de cercetare și inginerie specifică unui important centru tehnologic.

Planul, așa cum este descris în articolul de opinie, se concentrează pe trei amplasamente propuse de Israel în vestul Negevului. Se pare că Israelul ar pune la dispoziție terenul printr-un contract de închiriere pe termen lung pentru uz american, în timp ce complexul în sine ar fi conceput pentru a găzdui activități de cercetare și dezvoltare, o infrastructură majoră de servere, sisteme energetice dedicate, proiectarea de cipuri, antrenarea modelelor de inteligență artificială și, eventual, producția de semiconductori avansați.

Logica strategică care stă la baza proiectului nu constă pur și simplu în construirea unui alt campus tehnologic. Doran și Riboua susțin că următoarea etapă a competiției dintre SUA și China va necesita zone protejate în care aliații de încredere să poată colabora în domeniul IA fără a expune tehnologia sensibilă riscului de furt.

Conform viziunii lor, Proiectul Spire ar fi primul nod dintr-o rețea de baze securizate dedicate IA, care să permită companiilor americane și cercetătorilor aliați să colaboreze în cadrul unor perimetre securizate, supuse unor standarde stricte ale SUA.

Israelul este considerat un candidat deosebit de puternic

Articolul face legătura între acest proiect și inițiativa „Pax Silica” a administrației Trump, descrisă ca un cadru de securitate economică menit să consolideze lanțurile de aprovizionare de încredere, să reducă dependența de China și să protejeze infrastructura care stă la baza tehnologiilor informatice avansate. Autorii menționează o declarație din 16 ianuarie 2026, semnată la Ierusalim de subsecretarul de stat american Jacob Helberg și de Erez Askal, șeful Direcției Naționale de IA a Israelului, ca posibilă bază pentru inițiativă.

Autorii susțin că Israelul este un candidat deosebit de puternic pentru prima bază de acest gen, datorită concentrării de expertiză în domeniul ciberneticii, al serviciilor de informații, al tehnologiei militare, al arhitecturii cipurilor și al inteligenței artificiale aplicate. De asemenea, aceștia subliniază prezența marilor companii tehnologice americane în Israel, printre care Nvidia, Intel, Google și Microsoft, ca dovadă a faptului că țara se află deja profund integrată în ecosistemul tehnologic condus de SUA.

Din punctul lor de vedere, Negevul ar oferi, de asemenea, continuitate strategică. Regiunea are deja o tradiție de cooperare industrială avansată între SUA și Israel, inclusiv activitatea de producție de lungă durată a companiei Intel din Kiryat Gat. O nouă bază de IA s-ar construi pe această bază, extinzându-se totodată într-un domeniu mai sensibil: puterea de calcul, capacitatea energetică, dezvoltarea de software și capacitățile cipurilor necesare pentru următoarea generație de inteligență artificială.

Doran și Riboua prezintă proiectul ca pe o modalitate de a consolida ambele economii. Tehnologiile dezvoltate la bază ar rămâne în proprietatea americană, scriu ei, permițând totuși ca producția și extinderea să aibă loc în Statele Unite. Această structură, susțin ei, ar crea locuri de muncă de înaltă calificare în ambele țări și ar ajuta firmele americane să-și mențină poziția de lider în domeniul sistemelor critice de inteligență artificială.

Propunerea este, de asemenea, prezentată ca un răspuns la vulnerabilitatea lanțurilor de aprovizionare existente. Taiwanul rămâne un element central al producției mondiale de semiconductori, dar este expus presiunilor geopolitice din partea Chinei. Alți aliați, printre care Marea Britanie, Japonia, Coreea de Sud și India, au fiecare puncte forte importante, însă autorii susțin că Israelul oferă o combinație rară de viteză operațională, profunzime tehnologică, inovație orientată către câmpul de luptă și încredere din partea Washingtonului.

Dacă va fi aprobat, Proiectul Spire ar putea deveni un model pentru facilități similare de IA securizate în alte țări aliate. Ideea centrală este că SUA nu s-ar retrage din cooperarea tehnologică globală, ci ar muta-o în medii controlate, unde proprietatea intelectuală, aplicațiile militare și infrastructura sensibilă sunt mai bine protejate.

Pentru Israel, proiectul ar marca o extindere semnificativă a rolului său în cursa pentru IA și semiconductori. Pentru Washington, acesta ar testa dacă un aliat apropiat poate găzdui o bază tehnologică strategică concepută nu numai pentru a produce inovație, ci și pentru a o proteja.

Photo: The White House / Facebok

