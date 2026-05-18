Suburbiile câștigă teren: Unde crește cel mai rapid populația SUA

În timp ce creșterea populației din SUA încetinește, americanii se îndreaptă în masă către orașele în plină expansiune situate la mare distanță de marile metropole

Viitorul orașelor americane se află în suburbiile îndepărtate.

Cele mai recente date ale Biroului de Recensământ arată că unele dintre orașele cu cea mai rapidă creștere se află adesea în periferia îndepărtată a unui oraș mai mare și se concentrează în jurul unor comunități planificate cu grijă, aflate în plină expansiune, informează WSJ.

Să luăm ca exemplu Fulshear, Texas, o comunitate prosperă situată la aproximativ 35 de mile vest de centrul orașului Houston. Până la jumătatea anului 2025, populația sa era estimată la 64.630 de locuitori, a declarat joi Biroul de Recensământ, înregistrând o creștere fulminantă de la aproximativ 17.000 în 2020. Niciun alt oraș american cu peste 50.000 de locuitori nu a crescut mai rapid în această perioadă.

Zona Dallasului este presărată cu zone suburbane aflate în plină expansiune, chiar dacă orașul în sine — precum și unele suburbii mai apropiate — au înregistrat o scădere a populației în ultimul an pentru care există date.

Cel mai remarcabil este orașul Celina, din Texas, un oraș în plină expansiune situat la marginea nordică a zonei metropolitane, care se distinge prin ansamblurile rezidențiale amenajate conform unui plan urbanistic. Până la jumătatea anului 2025, populația sa a crescut cu aproape 13.000 de locuitori, ajungând la peste 64.400 de locuitori. Houston, cu o populație de 2,4 milioane de locuitori, a înregistrat o creștere demografică mai redusă.

Printre alte orașe cu creștere rapidă din regiune se numără Fort Worth, al zecelea oraș ca mărime din țară.

Dallas, pe de altă parte, s-a numărat printre primele zece orașe ca mărime care au înregistrat o ușoară scădere a populației în ultimul an de referință al recensământului, alăturându-se astfel New Yorkului și Los Angelesului. Populația totală a Statelor Unite a crescut cu 0,5% în acea perioadă, aproximativ jumătate din creșterea înregistrată în anul precedent, ceea ce reflectă restricțiile mai stricte în materie de imigrație aplicate atât de administrația Biden, cât și de cea a lui Trump.

Populația orașului Phoenix, al cincilea oraș ca mărime din țară, a înregistrat o creștere de 0,2% în ultimul an. Cu toate acestea, în zona sa periferică se află orașe cu o creștere demografică mult mai rapidă.

Orașe din Arizona precum Goodyear, Buckeye, Surprise și Avondale au depășit toate pragul de 100.000 de locuitori și au înregistrat o creștere de cel puțin 4,5%. Toate acestea au depășit Phoenixul ca număr absolut de locuitori. La fel s-a întâmplat și cu Queen Creek, o suburbie din sud-est cu aproape 90.000 de locuitori, care a înregistrat o creștere de 8,2% în ultimul an pentru care există date.

New England nu seamănă cu Vestul. Massachusetts pierde în mod constant mai mulți locuitori care se mută în interiorul statului decât câștigă, iar populația orașului Boston a scăzut ușor în ultimul an pentru care există date. Faptul că aici se găsesc unele dintre cele mai scumpe proprietăți imobiliare din țară înseamnă adesea că dezvoltarea este împinsă spre periferia zonei metropolitane a orașului Boston.

Printre orașele industriale vechi, aflate în plină dezvoltare, care oferă în general locuințe mai ieftine și implică deplasări lungi către locul de muncă, se numără Manchester și Nashua, cele mai mari orașe din statul New Hampshire, unde nu se percepe impozit pe venit. Worcester, din Massachusetts, a înregistrat o creștere de 0,9%, ajungând la aproape 214.000 de locuitori în ultimul an pentru care există date, consolidându-și astfel statutul de al doilea oraș ca mărime din New England.

Boston are chiar la ușă un oraș în plină expansiune: micul oraș Everett, din statul Massachusetts, unde populația a crescut cu 4,6%, ajungând la peste 53.000 de locuitori în ultimul an pentru care există date. Acest oraș, cu tradiție muncitorească, a cunoscut în ultimii ani o creștere a numărului de locuințe, fenomen rar pentru această zonă.

Carolina de Nord rămâne o zonă cu creștere economică intensă. Renumitul său Research Triangle Park este flancat de orașele Raleigh și Durham, care, împreună, numărau 812.000 de locuitori la jumătatea anului 2025, în creștere cu 9% față de 2020. Acestea sunt înconjurate și de orașe mai mici aflate în plină expansiune, printre care Cary, Chapel Hill, Apex și Holly Springs. În total, opt dintre aceste comunități au înregistrat o creștere de 14% în cei cinci ani până la jumătatea anului 2025, ajungând la aproape 500.000 de locuitori.

Charlotte, Carolina de Nord, cu o populație de aproape 965.000 de locuitori, este pe punctul de a intra într-un club exclusivist cu doar 12 membri (inclusiv Austin, Texas, un nou venit): orașele cu peste un milion de locuitori. Charlotte a înregistrat o creștere de 2,2% în ultimul an pentru care există date, mai rapid decât orice alt oraș din SUA cu peste 500.000 de locuitori.

Photo: AI / Tribuna.US

