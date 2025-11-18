The Magnificent Mile Lights Festival: Peste 1 milion de beculețe vor lumina Chicago

În fiecare an, în inima orașului Chicago, începutul sezonului de iarnă este marcat de unul dintre cele mai spectaculoase și îndrăgite evenimente ale m

În fiecare an, în inima orașului Chicago, începutul sezonului de iarnă este marcat de unul dintre cele mai spectaculoase și îndrăgite evenimente ale metropolei: The Magnificent Mile Lights Festival. Considerat un adevărat ritual urban, festivalul transformă celebrul bulevard Michigan Avenue într-o explozie de lumină, culoare și energie festivă, atrăgând sute de mii de localnici și turiști din întreaga lume.

Detalii pentru ediția 2025

Când : Sâmbătă, 22 noiembrie 2025.

: Sâmbătă, 22 noiembrie 2025. Program : Activitățile din zona „Lights Festival Lane” (Pioneer Court) au loc între orele 11 am – 4 pm, iar parada de seară pornește la 5:30 pm.

: Activitățile din zona „Lights Festival Lane” (Pioneer Court) au loc între orele 11 am – 4 pm, iar parada de seară pornește la 5:30 pm. Focuri de artificii : Spectacolul pirotehnic (Wintrust Fireworks Spectacular) este programat pentru ora 7:15 pm.

: Spectacolul pirotehnic (Wintrust Fireworks Spectacular) este programat pentru ora 7:15 pm. Observare : Artificiile pot fi admirate de pe Wacker Drive.

Organizatorii plănuiesc să ilumineze peste 200 de copaci de-a lungul North Michigan Avenue, folosind aproximativ un milion de luminițe.

Impact cultural și turistic

Pentru Chicago, festivalul este mai mult decât o simplă sărbătoare. El marchează startul sezonului de shopping de iarnă, un moment important pentru comercianții de pe The Magnificent Mile, una dintre cele mai cunoscute zone comerciale din SUA. Hotelurile, restaurantele și magazinele se pregătesc special pentru afluxul de vizitatori, oferind promoții și experiențe tematice.

Foto: The Magnificent Mile Lights Festival

