SUA nu își retrag trupele din România. Redimensionare strategică în cadrul NATO

Contrar unor informații vehiculate recent în spațiul public, Statele Unite ale Americii nu își retrag complet trupele din România. Ceea ce are loc est

Contrar unor informații vehiculate recent în spațiul public, Statele Unite ale Americii nu își retrag complet trupele din România. Ceea ce are loc este o redimensionare planificată a prezenței militare americane în mai multe state din Europa de Est, inclusiv România, Bulgaria, Slovacia și Ungaria.

O decizie anunțată de administrația Trump

Administrația Trump a confirmat retragerea unei brigăzi rotative suplimentare, formate din aproximativ 800 de soldați americani, desfășurată temporar în România după declanșarea războiului din Ucraina. Această brigadă a fost detașată de administrația Biden în 2022, ca parte a reacției NATO la invazia Rusiei.

Retragerea acestei unități nu înseamnă o diminuare a angajamentului american față de România sau NATO, ci face parte dintr-un plan mai amplu de repoziționare strategică a forțelor SUA la nivel global.

Trupele americane rămân în România

Conform parteneriatului strategic România – SUA, pe teritoriul României rămân în continuare 1.000 de militari americani staționați permanent, la care se adaugă contingente ale altor state aliate NATO. Aceștia participă la exerciții comune, misiuni de antrenament și activități de descurajare a amenințărilor din regiune.

Reorganizare regională, nu retragere

Procesul de redimensionare a trupelor americane vizează mai multe state din flancul estic al NATO – România, Bulgaria, Slovacia și Ungaria. Motivele sunt următoarele:

consolidarea continuă a flancului estic al Alianței Nord-Atlantice, printr-o distribuție mai eficientă a forțelor;

reorientarea strategică a SUA către zona Asia-Pacifică, unde China este percepută drept principala provocare pe termen lung.

Context european

În prezent, circa 80.000 de soldați americani sunt dislocați în Europa, în baze din Germania, Italia, Polonia, România și alte state aliate. Administrația Trump a anunțat încă de la începutul anului intenția de a retrage aproximativ 20.000 de militari dintre cei desfășurați suplimentar de administrația Biden după 2022.

Această decizie reflectă o ajustare strategică, nu o retragere a angajamentului american față de securitatea europeană.

SUA rămân un partener esențial al României și un pilon al securității în regiunea Mării Negre. Redimensionarea trupelor reprezintă o măsură logistică și strategică, menită să adapteze forțele americane la noile realități geopolitice – fără a diminua în vreun fel sprijinul oferit aliaților din Europa de Est.

Share this: Facebook

X

