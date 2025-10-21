SUA restrâng numărul persoanelor care plătesc taxa de 100.000 $ pentru viza H-1B

Conform noilor condiții, numai solicitanții care locuiesc în afara SUA vor fi supuși taxei Taxa de 100.000 de dolari pentru viza H-1B impusă de Adm

Taxa de 100.000 de dolari pentru viza H-1B impusă de Administrația Trump se va aplica numai solicitanților de vize noi din afara Americii, a confirmat guvernul într-un nou comunicat emis luni.

Asta înseamnă că, în conformitate cu noua politică, angajatorii nu vor mai trebui să plătească taxa pentru persoanele care locuiesc deja în SUA, cum ar fi studenții internaționali.

Noile condiții:

Conform noilor orientări publicate luni, Serviciile de Cetățenie și Imigrare ale SUA au declarat că taxa de 100.000 de dolari se va aplica numai noilor solicitanți care locuiesc în afara țării. Angajatorii vor trebui să plătească taxa după ce viza potențialului angajat este aprobată, permițându-le să se mute în SUA.

Anterior, Casa Albă a declarat că taxa se va aplica tuturor solicitanților de vize noi, cu excepția celor care lucrează pentru companii sau industrii care au obținut o derogare specială.

În 2024, aproximativ 54% din cele 141.000 de vize H-1B noi emise au fost acordate imigranților care se aflau deja în SUA cu un alt tip de viză, potrivit statisticilor guvernamentale. Dacă această tendință se menține, noua taxă nu s-ar aplica pentru mai mult de jumătate dintre solicitanți.

Context:

Trump a anunțat luna trecută că va aplica o taxă nouă foarte mare pentru vizele H-1B, principalul tip de viză utilizat de industria tehnologică, precum și de spitale și universități, pentru a atrage doar „cei mai buni dintre cei mai buni” talentați străini.

Anunțul a declanșat multiple procese, inclusiv din partea Camerei de Comerț și a companiilor din domeniul sănătății, care susțin că Trump își depășește autoritatea prin modificarea semnificativă a unui program de vize creat de Congres.

Președintele și-a folosit autoritatea în materie de interdicții de călătorie pentru a crea noua taxă, care, din punct de vedere legal, poate fi aplicată numai persoanelor care nu se află pe teritoriul SUA. Acest lucru i-a determinat pe mulți avocați să se întrebe cum ar putea politica să fie, în mod realist, atât de amplă pe cât a promis administrația.

De ce este important:

Companiile de top din domeniul tehnologiei solicită cel mai adesea vize H-1B pentru studenții internaționali, în special pentru cei care au absolvit și lucrează deja pentru ele cu un permis de muncă pe termen scurt, obținut prin viza de student.

Pe de altă parte, unele firme de IT și consultanță angajează mai des un număr mare de străini direct din străinătate, cel mai adesea din India. Aceste firme au stârnit furia ambelor partide, criticii acuzându-le că angajează străini dispuși să accepte salarii mai mici decât americanii comparabili.

Când Trump a semnat politica de creare a noii taxe, el a identificat aceste companii ca fiind actori răi. Însă, în încercările anterioare ale administrației sale de a clarifica politica, oficialii au sugerat în repetate rânduri că aceasta se va aplica tuturor celor care vor participa la loteria vizelor din luna martie.

