Texas: Guvernatorul vizează profesorii cu ideologii progresite

Guvernatorul statului Texas, Greg Abbott (R), a declarat duminică că statul său vizează profesorii care promovează „ideologii de stânga”, în timp ce a vorbit despre ultimul cadru didactic universitar care ar fi fost concediat din cauza convingerilor sale progresiste.

Într-o postare pe rețelele sociale, Abbott a distribuit un articol despre un profesor de la Universitatea din Texas, Art Markman, care a declarat că conducerea școlii l-a demis din funcția administrativă în septembrie „din cauza diferențelor ideologice”.

„Profesorul Universității din Texas a fost demis dintr-o funcție administrativă de supraveghere a afacerilor academice ale universității din cauza diferențelor ideologice”, a scris Abbott, repetând declarația profesorului. „Texasul vizează profesorii care se concentrează mai mult pe promovarea ideologiilor de stânga decât pe pregătirea studenților pentru a conduce națiunea noastră”, a continuat el. „Trebuie să punem capăt îndoctrinării și să revenim la fundamentele educației la toate nivelurile de învățământ”.

La începutul acestui an, un profesor de la Universitatea Texas A&M a fost concediat după ce a fost criticat de conservatori pentru o lecție despre expresiile de gen, identitate și sexualitate. În urma controversei care a urmat, președintele universității și-a dat demisia.

Aceste măsuri vin în contextul în care administrația Trump a încercat să joace un rol mai important în învățământul superior din întreaga țară, în special în ceea ce privește eradicarea a ceea ce consideră a fi dogma de stânga.

Recent, administrația a îndemnat un grup de nouă universități, printre care și Universitatea din Texas la Austin, să semneze un plan în 10 puncte care le-ar garanta anumite avantaje financiare dacă școlile ar fi de acord cu cererile președintelui Trump.

Mai multe școli au respins deja acordul de finanțare.

Reprezentanții Universității din Texas nu au precizat dacă vor semna acordul, dar au declarat că „salută noua oportunitate care li se oferă și așteaptă cu interes să colaboreze cu administrația Trump în acest sens”.

