Iranul vrea ca Trump să urmeze exemplul lui Obama

Regimul Iranian este în siguranță atunci când SUA se concentrează doar pe programul său nuclear, deoarece susține că a înregistrat „progrese” în negocierile de la Geneva

După ce Iranul a reprimat violent protestele din 2009, președintele Obama a încercat să negocieze tăcerea SUA în schimbul negocierilor nucleare. Acum, Teheranul speră că președintele Trump va face aceeași greșeală. Aceasta a fost logica negocierilor nucleare de marți de la Geneva. Cu toate acestea, puterea militară pe care Trump a trimis-o în regiune ne face să ne întrebăm care sunt planurile sale, analizează echipa editorială a WSJ.

Președintele a promis să vină în ajutorul poporului iranian în ianuarie, când acesta a fost masacrat de conducătorii săi într-o măsură mai mare ca niciodată. Acesta ar trebui să fie momentul în care să ne confruntăm cu adevărata natură a regimului iranian. Cu toate acestea, oficialii americani sunt din nou împotmoliți în discuții despre îmbogățirea nucleară, stocurile de uraniu și consorțiile regionale.

Nu este de mirare că ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a anunțat „progrese bune” la Geneva. Deși a avertizat că un acord nu va fi încheiat rapid – ca întotdeauna cu acest regim –Araghchi a declarat că părțile au ajuns la „o înțelegere generală asupra unui set de principii directoare”.

Un oficial american ne-a subliniat caracterul vag al acestei formulări. Vicepreședintele JD Vance a declarat marți că Trump „a stabilit câteva linii roșii pe care iranienii nu sunt încă dispuși să le recunoască”. Mediatorul omanez a menționat progrese, dar doar în direcția „identificării obiectivelor comune și a problemelor tehnice relevante”. Un alt oficial american a declarat că Iranul a promis „propuneri detaliate” în următoarele două săptămâni.

În acest context tensionat, Statele Unite au început să își consolideze

Are Iranul două săptămâni la dispoziție? Poate, având în vedere că un al doilea grup de atac al portavioanelor americane se îndreaptă spre regiune. Dar marți, Axios a raportat că SUA au mutat peste 50 de avioane de vânătoare F-35, F-22 și F-16 în regiune în ultimele 24 de ore.

Donald Trump apreciază flexibilitatea și ar putea ignora orice linie roșie pe care a trasat-o, așa cum a făcut Obama cu un cost mare în Siria. Dar, având în vedere ideile pe care Iranul le-a lansat până acum, un acord ar necesita probabil ca Trump să cedeze. De ce ar face asta, în condițiile în care regimul se teme de propriul popor, este grav slăbit militar de Israel și se află sub presiune financiară?

Principala concesie pe care Iranul o discută este suspendarea îmbogățirii uraniului pentru o perioadă. Dar Iranul nu îmbogățește uraniu în prezent, datorită bombardierelor americane, și nu este pregătit să reia acest proces. În schimbul acestui status quo, Teheranul dorește ridicarea sancțiunilor americane, ceea ce ar fi o salvare pentru regim și o trădare a protestatarilor.

Teheranul vorbește din nou despre oportunitățile de investiții americane, ca și cum sprijinul acordat de stat terorismului ar fi un aspect minor, care poate fi trecut cu vederea de către Trump. O altă stratagemă este aceea de a lăsa îmbogățirea nucleară viitoare în seama unui consorțiu regional – situat convenabil în Iran. Acest lucru i-ar da Iranului controlul, răspândind în același timp tehnologia nucleară către noile puteri din Orientul Mijlociu.

Predarea stocului de uraniu îmbogățit din subteran este o condiție necesară pentru orice acord, dar regimul iranian dorește ca Rusia să îl păstreze. De asemenea, se opune detaliilor și verificării activităților sale din trecut, ceea ce reprezintă o modalitate de a ascunde materialul nuclear.

Eroarea fundamentală este să se creadă că SUA pot opri amenințarea nucleară, consolidând în același timp puterea regimului, care se spune că este o problemă doar pentru iranieni. Este o viziune rece după moartea a mii de oameni în stradă și nici măcar nu este adevărată.

Încăpățânarea Iranului în privința programului nuclear își are rădăcinile în natura regimului. Agresiv și revoluționar încă de la început, regimul iranian s-a transformat în ceea ce istoricul Ali M. Ansari numește un „stat islamic de securitate”. Programul nuclear, rachetele, masacrele și milițiile proxy sunt toate consecințe ale dominației sale. Acestea nu vor înceta până când nu va înceta regimul.

