ICE arestează un imigrant ilegal, profesor la o universitate din Michigan, condamnat pentru infracţiuni sexuale

Un imigrant ilegal condamnat pentru infracțiuni sexuale lucra ca profesor universitar în Michigan înainte de a fi arestat în cadrul raidurilor de deportare în masă ordonate de administrația Trump.

Sumith Gunasekera, din Sri Lanka, a intrat pentru prima dată în Statele Unite în februarie 1998, înainte de a pleca în Canada. S-a întors mai târziu în acel an cu o viză de student și cu cazier judiciar, potrivit Serviciului de Imigrare și Vamă. El le-a spus ofițerilor, în timpul ultimei sale arestări, că era profesor asociat la Universitatea Ferris State din Big Rapids, Michigan.

Când a încercat să solicite un alt statut de imigrant în 2012, Serviciile de Cetățenie și Imigrare ale Statelor Unite au descoperit că fusese condamnat pentru infracțiuni în Canada.

Serviciul de Imigrare și Vamă l-a arestat la Detroit la începutul acestei luni.

„Este revoltător faptul că un agresor sexual lucra ca profesor într-un campus universitar american și avea acces la studenți vulnerabili pe care îi putea victimiza”, a declarat marți Tricia McLaughlin, secretar adjunct al Departamentului Securității Interne. „Datorită curajoșilor ofițeri ai ICE, acest pervers se află în spatele gratiilor și nu mai poate să vâneze americani. Zilele în care exploata sistemul de imigrare s-au TERMINAT. Sub președinția lui Trump și a secretarului Noem, infractorii nu sunt bineveniți în SUA”, a spus ea.

Autoritățile din Ontario l-au arestat pe Gunasekera în august 1998 pentru amenințări cu moartea, potrivit Serviciului de Imigrare și Vamă. El a fost arestat din nou trei zile mai târziu pentru abuz sexual împotriva unei victime pe care a recunoscut că era minoră.

În noiembrie 1998, un tribunal din Brampton, Ontario, l-a condamnat pe Gunasekera pentru amenințare cu moartea sau vătămare corporală și agresiune sexuală, condamnându-l la o lună de închisoare și un an de probațiune.

Imigrantul ilegal s-a trezit din nou în cătușe în Las Vegas în 2003 pentru comportament obscen, potrivit autorităților federale. Un tribunal din Las Vegas l-a condamnat pe Gunasekera în 2004 pentru comportament turbulent, obligându-l la plata unor amenzi.

Raidurile împotriva imigranților efectuate de administrația Trump au dus la arestarea mai multor cadre didactice.

Agenții federali de imigrare l-au arestat pe Ian Andre Roberts, pe atunci director al școlilor publice din Des Moines, care s-a dovedit a fi un imigrant ilegal din Guyana, cu un ordin de expulzare pe care l-a ignorat.

Foto: ICE

