Chicago, printre cele mai nesigure orașe din America

În timp ce Aurora se află în fruntea clasamentului privind siguranța, Chicago se situează aproape de coada clasamentului, subminând afirmațiile guvernatorului J.B. Pritzker și ale primarului Brandon Johnson.

Un nou clasament al siguranței realizat de WalletHub prezintă o imagine sumbră pentru Chicago. Din 182 de orașe din SUA, Chicago ocupă locul 161 în ceea ce privește siguranța generală. Printre criteriile de analiză se află siguranța în locuință și comunitate, riscul de dezastre naturale și siguranța financiară.

Pentru comparație, New York City ocupă locul 117. Los Angeles ocupă locul 156. Phoenix ocupă locul 136.

Top 5 cele mai sigure orașe din SUA

Warwick, RI

Overland Park, KS

Burlington, VT

Juneau, AK

Yonkers, NY

Acest clasament vine pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la criminalitatea violentă și siguranța transportului public. În ciuda asigurărilor repetate ale guvernatorului J.B. Pritzker și ale primarului Brandon Johnson că orașul este sigur, aceste cifre spun o altă poveste.

WalletHub a evaluat fiecare oraș în funcție de siguranța locuințelor și a comunității, riscul de dezastre naturale și siguranța financiară.

Singura altă municipalitate din Illinois inclusă în clasament a fost Aurora, care s-a clasat pe locul 33, mult mai sus în listă.

Câteva politici pe care Aurora le aplică pentru a îmbunătăți siguranța ies în evidență în comparație cu Chicago. Folosind ShotSpotter, un serviciu pe care Chicago l-a utilizat odată, dar l-a eliminat în 2024, poliția din Aurora a „efectuat 25 de arestări, a confiscat 22 de arme de foc și a recuperat 749 de cartușe de la împușcături”. Poliția din Aurora a numit tehnologia precum ShotSpotter „un multiplicator de forță”, iar în 2023 s-a raportat că 50% din împușcăturile verificate pe ShotSpotter nu au fost raportate în alt mod.

Aurora a investit, de asemenea, în poliția orientată către comunitate, alocând ofițeri și sergenți dedicați pentru a interacționa în mod proactiv cu rezidenții, a construi încredere și a consolida legăturile dintre poliție și comunitate. Între timp, Chicago a investit mai puțin în forțele de poliție, reducând 2.103 locuri de muncă în domeniul siguranței publice și adăugând 184 de administratori.

Căderea orașului Chicago la coada clasamentului național sugerează că abordarea actuală a liderilor democrați nu funcționează.

