Sunt pariurile sportive inofensive?

Pariurile sportive nu sunt o noutate, dar de când un caz al Curții Supreme din 2018 a anulat o interdicție federală și a deschis calea pentru 38 de state, împreună cu Washington, D.C. pentru a permite jocurile de noroc sportive, acestea au explodat în popularitate. Până în prezent, acest experiment național a fost un dezastru pentru indivizi și familii. Fenomenul ia amploare global.

Data viitoare când cineva spune, „pariurile sunt o distracție inofensivă, nu ar trebui să fie reglementate”, amintiți-vă aceste trei lucruri:

Pariurile sportive creează dependență și distrug vieți.

În sezonul 2024 al NFL, au fost plasate pariuri în valoare de 34 de miliarde de dolari. Este cu o treime mai mult decât în anul precedent și cu 100% mai mult decât în urmă cu șase ani, când pariurile sportive au fost legalizate din nou. În acest interval de timp, casele de pariuri sportive au încasat peste 300 de miliarde de dolari. Toți acești bani nu provin de la câștigători, scrie What Would You Say.

Cele mai multe jocuri de noroc sportive moderne se desfășoară prin intermediul aplicațiilor bazate pe smartphone-uri. Studiile arată că jocurile de noroc prin intermediul aplicațiilor sunt chiar mai greu de oprit decât jocurile de cazino sau alte forme de jocuri de noroc și atrag persoane care, altfel, nu ar fi încercat niciodată.

Aplicațiile bazate pe telefon „activează aceiași centri de recompensă din creier” ca drogurile și alcoolul și sunt întotdeauna disponibile în buzunarele utilizatorilor, gata și în așteptare de fiecare dată când începe un meci. Au apus demult vremurile în care fanii trebuiau să viziteze părțile rău famate ale orașului pentru a-și plasa pariurile. Acum, aplicațiile atrăgătoare, cu reclame țipătoare, nu sunt la mai mult de o atingere distanță.

Acest acces sporit la pariuri a cauzat ceea ce un scriitor de la The Atlantic a descris ca fiind „un val de mizerie financiară și familială”, care se răsfrânge cel mai mult asupra familiilor mai puțin în măsură să și-l permită. Pentru fiecare dolar cheltuit pe pariuri, investițiile unei familii scad în medie cu doi dolari.

De fapt, de când jocurile de noroc sportive au fost legalizate din nou, s-a înregistrat și o creștere notabilă a conturilor bancare suprautilizate, a cardurilor de credit la capacitate maximă și a datoriilor neplătite.

Jocurile de noroc sportive cresc probabilitatea ca o familie să intre în faliment cu 25 până la 30%. Dacă expresia „casa câștigă întotdeauna” este adevărată, mai multe familii decât oricând pierd.

Pariurile sportive îi victimizează pe cei inocenți.

Unul dintre argumentele principale pentru legalizarea acestui tip de jocuri de noroc este că nu dăunează nimănui. Deci, de ce ar trebui guvernul să le spună oamenilor ce pot face cu banii lor?

Cu toate acestea, problemele financiare și dependența sunt flageluri în familii, iar jocurile de noroc sportive aduc acasă cele mai rele dintre aceste două lucruri. În acest proces, alte patologii sociale sunt agravate.

Cercetările au arătat că o înfrângere neașteptată a unei echipe din NFL se corelează acum cu o creștere de 10% a abuzurilor domestice între bărbați. Statele care au legalizat jocurile de noroc sportive au înregistrat o creștere estimată la 9% a violenței împotriva partenerilor intimi. Cu alte cuvinte, bărbații care pariază pe sport nu pierd doar bani. Ei își pierd stăpânirea de sine și rănesc victime nevinovate.

Jocurile de noroc sportive aduc prejudicii celor care nu participă la ele, provocând ruină financiară și alimentând violența domestică. După cum a spus un autor, costul acestei industrii în plină expansiune nu ar trebui să fie măsurat doar în dolari și cenți. Ar trebui să fie măsurat în vieți omenești, în special femei și copii care sunt târâți împotriva voinței lor în acest comportament distructiv și adictiv.

Pariurile sportive corup sportul.

Oamenii joacă și urmăresc sportul pentru competiția sportivă și spiritul de echipă. Cu toate acestea, atunci când jocurile de noroc sunt introduse, sportivii sunt stimulați să schimbe sau chiar să degradeze modul în care joacă. Oficialii sunt tentați să trișeze, iar fanii uită de ce le place un sport, concentrându-se în schimb pe câștigul financiar.

Doar anul trecut, jucători de tenis, concurenți olimpici și arbitri din NBA au fost prinși aranjând jocuri și meciuri. În 2023, NFL a suspendat cinci jucători pentru încălcări legate de jocurile de noroc, iar o analiză a constatat o creștere cu 250% de la an la an a meciurilor de baschet suspecte.

Departe de a îmbunătăți sportul, jocurile de noroc au subminat încrederea, integritatea și celelalte motive pentru care sportivii intră pe teren sau pe teren. Acest lucru nu va face decât să se înrăutățească pe măsură ce jocurile de noroc sportive vor invada tot mai multe francize și baze de fani.

Preocuparea pentru bani rapizi introduce un alt joc, unul care nu are nimic de-a face cu sportul și are de-a face cu ceea ce Biblia numește „iubirea de bani”. Apostolul Pavel a spus că iubirea de bani este „rădăcina tuturor relelor”.

Modul în care jocurile de noroc sportive au otrăvit sportul, au creat dependență în rândul utilizatorilor și au distrus familii dovedește că Apostolul Pavel avea dreptate. Acest experiment cu jocurile de noroc sportive a eșuat și este timpul să îi punem capăt. Nu este nimic inofensiv în a te juca cu viețile oamenilor.

