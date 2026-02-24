Pe măsură ce procesele se înmulțesc, mișcarea împotriva identității transgender câștigă avânt

Procesele intentate de tineri care au rămas cu sechele permanente în urma procedurilor de schimbare de sex se înmulțesc, iar tot mai multe asociații m

Procesele intentate de tineri care au rămas cu sechele permanente în urma procedurilor de schimbare de sex se înmulțesc, iar tot mai multe asociații medicale profesionale renunță să mai susțină aceste proceduri pentru minori. Experți precum Walt Heyer, care a trăit timp de opt ani ca transgender, spun că acesta este doar începutul unei mișcări în plină expansiune.

Pe 30 ianuarie 2026, un juriu din New York i-a acordat unei femei de 22 de ani, Fox Varian, 2 milioane de dolari după ce aceasta a dat în judecată un psiholog și un chirurg plastician pentru că s-au abătut de la practicile medicale standard și de la consimțământul informat atunci când au împins-o să facă o mastectomie dublă la vârsta de 16 ani, în contextul confuziei sale cu privire la identitatea sa feminină.

Trei săptămâni mai târziu, Centrul pentru Libertatea Americană a anunțat că a fost stabilită data de 5 aprilie pentru procesul lui Chloe Cole, o tânără de 21 de ani care militează la nivel național împotriva procedurilor transgender și care a dat în judecată Kaiser Foundation Hospitals pentru că a aprobat proceduri de schimbare de sex care includeau o mastectomie dublă și tratament hormonal când ea avea doar 15 ani.

Peisajul în rapidă schimbare către respingerea pe scară largă a așa-numitelor proceduri de schimbare de sex pentru minori cuprinde acum și asociațiile medicale profesionale, care odinioară erau principalele susținătoare ale acestor proceduri.

Pe 3 februarie, Societatea Americană a Chirurgilor Plastici (ASPS) a devenit prima asociație medicală importantă care a recomandat public renunțarea la aceste proceduri pentru minori, afirmând că chirurgii ar trebui „să amâne operațiile chirurgicale legate de sex la nivelul sânilor/pieptului, organelor genitale și feței până când pacientul împlinește cel puțin 19 ani”.

Ca răspuns la anunțul ASPS, Asociația Medicală Americană (AMA) pare să-și fi schimbat parțial poziția, afirmând că „este de acord cu ASPS că intervențiile chirurgicale la minori ar trebui, în general, amânate până la vârsta adultă”.

Pentru Walt Heyer, membru senior al Family Research Council și coautor al noii cărți „Embracing God’s Design” (Îmbrățișând planul lui Dumnezeu), curentul cultural se schimbă în mod evident, mai ales în contextul creșterii numărului de procese intentate împotriva furnizorilor acestor proceduri.

„Când avocații se implică în asta și încep să ajungă în fața juriului, iar jurații iau deciziile, atunci lucrurile se schimbă”, a declarat Tony Perkins. „A doua parte a problemei este că asigurarea pentru malpraxis medical crește. Iar apoi medicii spun: Stați puțin, acum mă costă 2 milioane de dolari pe an asigurarea pentru malpraxis medical. Nu-mi permit. Trebuie să renunț la asta”.

Heyer a subliniat în continuare că industria schimbării de sex se bazează pe instigarea fricii și vinovăției în rândul părinților copiilor care suferă de confuzie cu privire la sexul lor biologic.

„Este șantaj emoțional. «Copilul tău se va sinucide dacă nu primește hormoni și nu face operația», ceea ce este o minciună sfruntată. Adevărul este că [este mai probabil] să se sinucidă… după ce primește hormoni și face operația”, a spus Heyer în cadrul unui interviu. „Sau să omoare pe altcineva”, a intervenit Perkins. „Sau să omoare pe altcineva, ceea ce vedem din ce în ce mai des în prezent”, a fost de acord Heyer.

Săptămâna trecută, un bărbat de 18 ani care a început să urmeze proceduri de schimbare de sex la vârsta de 12 ani a comis cel mai mare masacru din Canada din 2020, ucigând opt persoane și rănind alte 25.

Împușcăturile au continuat un model îngrijorător de persoane care se identifică ca transgender și comit crime în masă, inclusiv la Școala Catolică Annunciation din Minneapolis, în august 2025, unde au fost uciși doi copii și răniți alți 17, și la Școala Covenant din Nashville, Tennessee, în martie 2023, unde au fost ucise șase persoane.

Heyer a subliniat că cei care cred că „trec” la sexul opus prin proceduri de schimbare de sex trăiesc o farsă, așa cum a experimentat el însuși.

„Mă uit la asta și îmi dau seama… toată chestia asta cu hormonii și operația – adevărul este că nu mi-a schimbat niciodată sexul, nu? Deci, toată chestia asta este, de la bun început, un fel de fraudă medicală. Este o mascaradă. Este doar cosmetică. Așadar, spun că nu am trecut niciodată prin tranziție. Nu am renunțat la tranziție pentru că nu a avut loc niciodată”.

Așa cum a continuat Heyer, modalitatea de a ajuta persoanele care se confruntă cu confuzie de gen este identificarea tulburărilor comorbide subiacente și tratarea directă a acestora, în special a traumelor.

„O mare parte din asta este spirituală”, a explicat el. „Și avem de-a face cu demoni care vin după copiii noștri, copii care se luptă cu lucruri care s-au întâmplat, cum ar fi ceea ce mi s-a întâmplat mie în copilărie. … Am fost abuzat sexual și … chiar și ca adult, credeam că încerc să repar ceea ce s-a întâmplat în copilărie și mă gândeam că dacă mi-aș tăia organele genitale, atunci nu aș mai fi abuzat sexual. … Când spunem că aceste persoane suferă de boli mintale, pot confirma că este adevărat”.

Heyer a concluzionat încurajând bisericile să se implice în ajutorarea celor care se luptă cu confuzia de gen.

„Pastorii trebuie să vorbească despre acest lucru. … Embracing God’s Design a fost conceput pentru ca pastorii să-și ajute congregația să înțeleagă că nu au un copil trans. … Ceva s-a întâmplat cu acel copil. Și să-i ajutăm să afle ce anume și să le oferim ajutorul de care au nevoie”.

