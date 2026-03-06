Schimbare culturală majoră: Numărul tinerilor americani care se identifică drept LGBTQ a scăzut semnificativ

Noile sondaje federale sugerează că ponderea tinerilor adulți care se identifică drept lesbiene, gay sau bisexuali a scăzut față de vârful său recent,

Noile sondaje federale sugerează că ponderea tinerilor adulți care se identifică drept lesbiene, gay sau bisexuali a scăzut față de vârful său recent, conform analizei psihologului Jean M. Twenge asupra Sistemului de Supraveghere a Factorilor de Risc Comportamental (BRFSS) al CDC.

Analizând datele BRFSS din 2014 până în 2025, Twenge a constatat că, în rândul adulților cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, identificarea ca lesbiană, gay sau bisexual a atins un vârf în 2022, la 20%, înainte de a scădea la puțin peste 15% până în 2025 — o scădere de 21% în doar trei ani.

Schimbările apar mai întâi, și cel mai clar, în rândul celor mai tineri adulți.

„Deocamdată, aceasta este o schimbare generațională clasică, modificările fiind primele și cele mai mari în rândul celui mai tânăr grup”, a scris Twenge în buletinul său informativ, Generation Tech.

Twenge a precizat că cea mai mare oscilație în interiorul grupului 18-24 de ani nu este identificarea ca gay sau lesbiană.

„Este cu siguranță identificarea ca bisexual, în special în rândul femeilor tinere”, a scris ea.

În datele BRFSS, ponderea femeilor cu vârste între 18 și 24 de ani care se identifică a fi bisexuale a crescut de la 8% în 2015 la 23% în 2022, apoi a scăzut la mai puțin de 18% până în 2025, o scădere de 23% în 3 ani. Această schimbare determină aproape în totalitate tendința generală în rândul tinerilor adulți.

BRFSS este cel mai mare sondaj de sănătate în desfășurare al guvernului federal american, administrat de CDC, cu eșantioane de peste 200.000 de adulți în fiecare an. Twenge a scris că datele pentru 2024 sunt complet disponibile și că setul de date include, de asemenea, răspunsuri din 2025, deși a menționat că cifra pentru 2025 este de „12.000 — mult mai mică decât un an întreg, dar un eșantion mare în comparație cu multe alte sondaje”. Ea a exclus anul 2020 deoarece colectarea datelor a fost întreruptă în cea mai mare parte a anului în timpul pandemiei de COVID-19.

Raportul lui Twenge vine, de asemenea, în urma dezbaterii de anul trecut cu privire la faptul dacă identificarea identității de gen a fost în scădere în rândul tinerilor. Ea a scris că afirmația cercetătorului Eric Kaufmann, conform căreia „identificarea trans este în cădere liberă printre tineri”, a fost „puțin prematură”, deoarece sursele sale măsurau identificarea non-binară mai degrabă decât cea transgender și nu erau reprezentative la nivel național. Totuși, ea a declarat că, după revizuirea celor mai bune date disponibile, a concluzionat că Eric Kaufmann avea „probabil dreptate”.

„Identificarea ca transgender și non-binar a scăzut într-adevăr în rândul tinerilor adulți din SUA după 2023, și chiar și în rândul adolescenților de până la 13 ani”, a scris Twenge.

Luate împreună, a scris Twenge, datele recente sugerează că mai puțini adulți din SUA s-au identificat ca parte a populației LGBTQ+ în 2024 și 2025 față de 2021 și 2022, deoarece „mai puțini se identifică în afara binarității de gen și mai puțini se identifică ca minoritate sexuală”.

„Natura ciclică a acestor schimbări, în special apariția lor în rândul celor mai tineri adulți, sugerează o schimbare culturală — una care ar putea crește sau dispărea în anii următori”, a concluzionat ea.

Share this: Facebook

X

