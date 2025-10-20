Chicago: ICE arestează 11 șoferi de rideshare la aeroportul O’Hare

Mai mulți șoferi de rideshare au fost arestați sâmbătă de agenții de imigrare în parcarea pentru rideshare a Aeroportului Internațional O'Hare. A f

Mai mulți șoferi de rideshare au fost arestați sâmbătă de agenții de imigrare în parcarea pentru rideshare a Aeroportului Internațional O’Hare.

A fost a doua razie a ICE care viza șoferii de rideshare la O’Hare în puțin mai mult de o săptămână.

Departamentul pentru Securitate Internă a declarat că 11 persoane au fost arestate sâmbătă dimineață în parcarea pentru mașini de ridesharing din aeroportul O’Hare.

O înregistrare video realizată de un cetățean arată agenți federali patrulând și interogând mai multe persoane.

Într-o declarație, un purtător de cuvânt al Departamentului Securității Interne a confirmat incidentul, afirmând că Poliția de Frontieră a desfășurat o operațiune țintită în apropierea parcărilor de la O’Hare, care a dus la arestarea a 11 imigranți fără documente din Columbia, Kârgâzstan, Mexic, Mongolia, Polonia, Rusia, Ucraina și Venezuela.

DHS nu a furnizat numele persoanelor arestate, dar a afirmat că acestea aveau antecedente penale, inclusiv violență domestică, conducere sub influența alcoolului și depășirea termenului de ședere permis de viză. Oficialii au mai spus că unii dintre ei aveau un ordin final de expulzare care impunea deportarea lor.

Grupurile care reprezintă șoferii și-au exprimat îngrijorarea.

„Acești șoferi sunt esențiali pentru fiecare dintre comunitățile noastre”, a declarat Bailey Koch, purtător de cuvânt al Illinois Drivers Alliance, care reprezintă șoferii de rideshare.

Koch a afirmat că organizația depune eforturi pentru a ajuta persoanele afectate.

Agenții federali au desfășurat o operațiune similară, reținând mai multe persoane în același loc pe 10 octombrie.

