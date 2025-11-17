Consiliul de Securitate ONU susține planul lui Trump pentru Gaza

Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a votat luni adoptarea acordului de pace al președintelui Trump și înființarea unei forțe internaționale c

Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a votat luni adoptarea acordului de pace al președintelui Trump și înființarea unei forțe internaționale care să guverneze și să asigure securitatea Fâșiei Gaza.

Rezoluția Consiliului de Securitate susține oficial așa-numitul Consiliu de Pace al lui Trump pentru formarea unui guvern de tranziție pentru Fâșia Gaza, precum și înființarea unei Forțe Internaționale de Stabilizare (ISF) care să se ocupe de securitate și să supravegheze dezarmarea Hamas.

Rămâne de văzut cum se va realiza acest lucru, având în vedere că Hamas refuză să renunțe la arme, iar Israelul se opune în continuare oricărui acord care ar deschide calea către un stat palestinian — aceleași dezacorduri care au dus la eșecul tuturor acordurilor de încetare a focului anterioare.

Lipsa unei direcții clare sugerează că situația actuală din Gaza ar putea rămâne neschimbată în viitorul previzibil, a declarat Colin Clarke, expert în combaterea terorismului la Soufan Group, cu sediul în New York.

„Cred că situația din Gaza este la fel de fragilă ca întotdeauna”, a declarat Clarke, adăugând că prima fază a eliberării tuturor ostaticilor ar putea fi tot ce se va realiza în cadrul acordului.

Foto: The White House

Share this: Facebook

X

