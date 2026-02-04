Tribuna Românească în al 25-lea an – recunoștință, unitate și moștenire pentru viitor

Aniversările unei publicații, cu atât mai mult ale unui ziar de limbă română editat în diaspora, sunt momente deopotrivă frumoase și pline de semnific

Aniversările unei publicații, cu atât mai mult ale unui ziar de limbă română editat în diaspora, sunt momente deopotrivă frumoase și pline de semnificație. Ele aparțin nu doar celor care, cu trudă și perseverență, dau viață fiecărei ediții, ci și celor care susțin constant acest efort, moral și financiar. De aceea, ori de câte ori avem prilejul, ne face o deosebită plăcere să ne întâlnim cu susținătorii noștri și să le exprimăm recunoștința pentru sprijinul lor încurajator și statornic.

Într-o astfel de atmosferă ne-am reunit din nou alături de prieteni dragi ai Tribunei Românești, susținători nu doar ai demersului nostru jurnalistic, ci și ai unui proiect de suflet mai recent: achiziția și renovarea Centrului Cultural Origini Românești – Romanian Heritage Center. Acest proiect se conturează deja ca un moment de referință în istoria diasporei românești din Statele Unite ale Americii.

Data de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române – cunoscută drept Ziua Micii Uniri – are pentru ziarul Tribuna Românească o semnificație aparte. Începând cu anul 2002, această zi marchează lansarea primei ediții tipărite a publicației noastre. Înregistrat în arhivele Bibliotecii Congresului SUA (Library of Congress) ca publicație în serie sub numele original în limba engleză Romanian Tribune, ziarul românilor-americani, editat și publicat la Chicago, a reușit să-și păstreze forma tipărită în pofida tendințelor tehnologice care au favorizat și propulsat masiv mediul online. În același timp, Tribuna Românească s-a remarcat și în spațiul digital, având o prestanță integră și devenind o prezență solidă în lumea virtuală ce leagă oameni și comunități din întreaga lume.

Din cele 475 de ediții tipărite publicate până în prezent, toate edițiile apărute începând cu anul 2014 sunt arhivate și în format electronic, fiind disponibile online. Mai mult decât atât, pagina oficială a ziarului a devenit un portal de știri apreciat, cu materiale actualizate zilnic și cu zeci de mii de cititori din întreaga lume.

Cea mai recentă ediție tipărită, cu numărul 475, este prima publicată în cel de-al 25-lea an de existență al Tribunei Românești. Acest moment aniversar a fost celebrat sâmbătă, 31 ianuarie, alături de prietenii și susținătorii noștri, într-o seară dedicată perseverenței, tenacității și dăruirii care ne-au unit de-a lungul anilor. Totodată, am ales să asociem această sărbătoare cu exprimarea recunoștinței pentru realizarea proiectului Romanian Heritage Center, aflat în prezent în etapa de finalizare.

Atmosfera festivă a fost deschisă printr-un moment muzical deosebit, susținut de maestrul Laurențiu Feraru, la țambal, și de violonista Daniela Bisenius. Interpretările lor au încântat sufletele celor prezenți și ne-au adus, preț de câteva clipe, mai aproape de România. Le adresăm, și pe această cale, sincere felicitări pentru talentul și dăruirea lor, precum și mulțumiri pentru prietenia lor statornică.

Cuvântul de bun venit a fost adresat de subsemnatul, Steven Bonica, în calitate de redactor-șef și fondator al ziarului Tribuna Românească, precum și președinte și fondator al Romanian Heritage Center.

Pentru a fi alături de noi, a ne felicita și a ne încuraja să mergem mai departe, am avut onoarea de a primi invitați de seamă din România, Republica Moldova și Statele Unite ale Americii. Printre aceștia s-au numărat:

Din București și Bruxelles, Excelența Sa Eugen Tomac , Membru al Parlamentului European, Consilier Onorific în Administrația Prezidențială pentru relația cu diaspora românească și Președinte al Partidului Mișcarea Populară, fost Secretar de Stat Șef al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni;

Din Chișinău, Domnul Valeriu Ghilețchi , fost deputat și vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova;

Din Chicago, Domnul Lucian-Ilie Stănică , Consul General al României la Chicago și Șef de Misiune Diplomatică, alături de domnul Andrei Marius Stanciu, Referent Principal și Asistent Executiv al Consulului General;

Din Chicago, Domnul Anton Lungu , Consul General al Republicii Moldova la Chicago și Șef de Misiune Diplomatică, fost Adjust al Ambasadorului Republicii Moldova din Washington DC;

Domnul George Mioc , om de afaceri din Dallas, Texas, și cunoscut analist și comentator politic conservator, fondator și Secretar în Consiliul de Conducere al Clubului GOP al Românilor Republicani;

Domnul Cornel Petrișor , dezvoltator imobiliar din Seattle, autor al volumului „Prețul Libertății. Cum alegem la răscrucea vieții”, cunoscut cititorilor ziarului Tribuna Românească pentru seria articolelor sale pe teme conservatoare pro-familie și pro-credință publicate în anii recenți, Vicepreședinte al Consiliului de Conducere al Clubului GOP al Românilor Republicani;

Domnul Claudio Pater , om de afaceri din Los Angeles, un consacrat conservator care alături de d-l Mioc a înființat Clubul GOP al Românilor Conservatori fiind Președintele Consiliului de Conducere al acestuia;

Domnul Ovidiu Popa , din Timișoara, un om de afaceri cu rezultate remarcabile în România în domeniul transporturilor precum și al turismului despre care veți mai auzi pentru că drumul de la Timișoara la Chicago îi este foarte ușor iar legătura sufletească cu Chicago tot mai întărită;

Domnul Timotei Dinică, din București, redactor-șef al portalului online al Tribunei Românești.

De asemenea, ne-am bucurat de mesajele pastorului Daniel Chiu, al Bisericii Baptiste Române Logos din Niles, și ale pastorului Florin Cîmpean, al Bisericii Penticostale Philadelphia din Chicago, Episcop Administrativ al Bisericilor Penticostale Române din SUA și Canada din cadrul organizației Church of God.

Mesaje de apreciere și mulțumire au fost adresate susținătorilor noștri și de ceilalți membri ai Consiliului de Conducere al Romanian Heritage Center: domnii Marcel Șomfelean, Bogdan Jaba și Radu R. Răcean.

Pentru ca întreaga seară să poarte o amprentă autentic românească, preparatele culinare și deserturile au fost pregătite cu multă pricepere de doamna Maria Crișan și echipa sa de la Maria’s Bakery din Skokie, cu sprijinul prietenilor noștri Mari și Cezar Iordan, cărora le mulțumim pentru generozitatea și grija arătate comunității noastre.

Fiecare participant a trăit bucuria unei împliniri comune și emoția momentelor împărtășite. Vorbitori, muzicieni, sponsori sau simpli participanți, toți ne-am bucurat de un timp de părtășie autentică, recunoscând cu recunoștință darul și providența lui Dumnezeu asupra comunității noastre.

Da, împreună construim o moștenire pentru generațiile viitoare.

