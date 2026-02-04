Poate ICE să intre legal în case? Despre mandatele agenției de imigrare

Agenda președintelui Donald Trump „Make America Great Again” se bazează în mare măsură pe deportarea cu succes a milioane de imigranți ilegali. În timp ce mulți dintre cei de dreapta au avertizat de zeci de ani asupra amenințării existențiale reprezentate de imigrația în masă, unii „conservatori constituționali” reacționează acum cu îngrijorare la o notă a Departamentului Securității Interne (DHS) care permite agenților Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE) să intre în casele imigranților ilegali fără mandat judiciar. Ar putea o astfel de directivă să fie legală?

Ce conține un mandat?

Marea majoritate a operațiunilor ICE — și anume, arestarea, detenția și deportarea imigranților ilegali — se bazează pe mandate administrative interne, mai degrabă decât pe mandate judiciare semnate de un judecător, potrivit The Washington Stand.

Cel mai frecvent utilizat dintre aceste mandate este Formularul I-205, cunoscut oficial sub denumirea de „Mandat de expulzare”. Autoritatea de a crea și executa aceste mandate are la bază Legea națională privind imigrația (INA), și anume Titlul opt din Codul federal al reglementărilor (CFR) al Statelor Unite, secțiunea 241.2.

Un mandat de expulzare poate fi emis numai împotriva unei persoane care are o hotărâre definitivă de expulzare, ceea ce înseamnă că un judecător de imigrare a verificat că imigrantul care urmează să fie expulzat nu are, de fapt, niciun temei legal pentru a rămâne în SUA și a epuizat sau a renunțat la toate căile de atac disponibile. Odată ce a fost emisă o hotărâre definitivă de expulzare, ICE poate genera un mandat de expulzare.

Mandatul de expulzare (Formularul I-205) este diferit de Formularul I-200, denumit oficial „Mandat de arestare a străinilor”. Formularul I-200 autorizează ICE să efectueze o arestare pe baza suspiciunii că o persoană se află ilegal în SUA. Cu alte cuvinte, mandatul de expulzare (Formularul I-205) autorizează ICE să aresteze imigranții ilegali cunoscuți cărora li s-a emis un ordin final de expulzare după ce au epuizat toate căile de apel în instanța de imigrare, în timp ce mandatul de arestare a străinului (Formularul I-200) invocă „motive întemeiate” pentru a crede că o persoană se află ilegal în SUA.

Acest proces diferă de cel prin care poliția obține mandate de arestare sau de percheziție. În aceste cazuri, oficialii responsabili cu aplicarea legii solicită unui judecător să aprobe un mandat, invocând un motiv probabil. Emiterea unor astfel de mandate are la bază al patrulea amendament, care protejează cetățenii americani împotriva „perchezițiilor și confiscărilor nejustificate”. Mandatele penale sunt de natură specifică, enumerând „locul care urmează să fie percheziționat și persoanele sau obiectele care urmează să fie confiscate”.

Memorandumul

La sfârșitul lunii trecute, doi „denunțători” au divulgat o notă internă a DHS din 12 mai, în care se menționa că ICE s-a bazat în mod tradițional pe mandate penale judiciare, pe lângă mandatele administrative ICE, pentru a avea autoritatea de a aresta imigranții ilegali la domiciliul acestora.

Cu toate acestea, „Biroul consilierului general al DHS a stabilit recent că legea supremă a SUA, Legea privind imigrația și naționalitatea și reglementările în materie de imigrație nu interzic utilizarea mandatelor administrative în acest scop”, specificând mandatul de expulzare I-205, și nu mandatul de arestare a străinilor I-200.

„În lumina acestei hotărâri juridice, ofițerii de imigrare ICE pot aresta și reține străinii care fac obiectul unei hotărâri definitive de expulzare emisă de un judecător de imigrare, de Comisia de Apel pentru Imigrare (BIA) sau de un judecător al unui tribunal districtual sau magistrat din SUA în locul lor de reședință”.

Înainte de a intra într-o locuință, agenții ICE au obligația să „bată la ușă și să se prezinte”, precizând identitatea și scopul intrării în locuință, se precizează în memoriu.

„După anunț, ofițerii și agenții trebuie să acorde persoanelor aflate în interiorul reședinței o șansă rezonabilă de a acționa în conformitate cu legea”, se precizează în continuare în memorandum. „În cazul în care străinul refuză accesul, ofițerii și agenții ICE trebuie să utilizeze doar forța necesară și rezonabilă pentru a intra în reședința străinului, după ce au notificat în mod corespunzător autoritatea și intenția ofițerului sau agentului de a intra”.

În plus, nota permite agenților ICE să efectueze arestări administrative numai în locuința imigrantului ilegal, fiind necesar „consimțământul, urgența sau un mandat judiciar” pentru a intra sau a efectua o arestare în locuința unei terțe părți.

Informatorii au caracterizat nota ca fiind un „mandat neconstituțional” și au afirmat că personalul DHS și ICE care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la directivă „a fost supus represaliilor”, și anume transferul la un alt departament sau divizie.

Un ordin ilegal?

Odată ce ordinul a fost divulgat, o serie de voci atât din stânga, cât și din dreapta și-au exprimat îngrijorarea cu privire la constituționalitatea directivei. Apărând săptămâna trecută în emisiunea „Washington Watch”, Andrew C. McCarthy, membru senior al National Review Institute și fost procuror federal, a sugerat că directiva ar putea să nu reziste controlului judiciar atunci când va fi inevitabil contestată în instanță.

„Concluzia este că ceea ce spun ei că pot face, probabil nu pot face”, a glumit el. Cu toate acestea, el a menționat că Curtea Supremă a Statelor Unite „nu s-a pronunțat niciodată în mod clar cu privire la acest aspect”.

McCarthy a menționat că mandatele de arestare standard sunt emise de puterea judecătorească a guvernului, autorizând arestarea unei persoane suspectate de o acțiune penală, în timp ce mandatele administrative ale ICE sunt emise de puterea executivă a guvernului.

„Ceea ce încearcă să spună administrația Trump este că ar trebui să aibă aceeași competență în ceea ce privește mandatul administrativ emis de puterea executivă în legătură cu procedurile de imigrare”, a presupus McCarthy. „Nu cred că este un argument frivol, deoarece ceea ce discută ei este un mandat de expulzare, iar un astfel de mandat nu poate fi obținut decât după parcurgerea unui proces juridic foarte complex, care implică, în final, o contestație la o instanță judecătorească”, a continuat el. „Deci nu este vorba că instanțele judecătorești nu au nimic de-a face cu asta. Dar Curtea Supremă nu a spus niciodată că un astfel de mandat administrativ este echivalentul funcțional al unui mandat judiciar, și asta este sursa confuziei”.

Andrew R. Arthur, cercetător rezident în drept și politici la Centrul pentru Studii privind Imigrația și fost judecător în materie de imigrație, a subliniat că diferența esențială între mandatele penale judiciare și mandatele administrative ICE este că mandatele penale judiciare sunt emise de instanțele prevăzute la articolul III pentru a combate activitățile infracționale, în timp ce mandatele administrative ICE sunt emise pentru a combate ceea ce este, din punct de vedere tehnic, o infracțiune civilă: intrarea ilegală în SUA.

„Majoritatea măsurilor de aplicare a legilor privind imigrația sunt de natură civilă, nu penală, și, în consecință, majoritatea arestărilor efectuate de ICE și CBP se soldează cu detenția și expulzarea din Statele Unite, care nu sunt punitive în contextul imigrației deoarece, spre deosebire de cazurile penale, nu duc la condamnare și încarcerare”, a explicat Arthur pentru The Washington Stand. „Problema, așa cum am explicat în repetate rânduri în trecut, este că nu există un mecanism pentru a obține un mandat de la un judecător federal în temeiul articolului III pentru a aresta un străin pentru o încălcare civilă a legilor privind imigrația”. „Dacă credeți că sistemul judiciar federal are probleme în prezent, imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă ICE ar începe să inunde instanțele americane cu cereri de mandate pentru milioane de migranți ilegali”, a glumit Arthur. Referindu-se la mandatele penale bazate pe al patrulea amendament, el a continuat: „Regula mandatului este însă interpretată în general în context penal, ceea ce ridică întrebarea dacă aceeași regulă se aplică și în context administrativ (cum ar fi în cazul aplicării legilor privind imigrația). Curios, răspunsul nu este atât de clar pe cât ar putea crede majoritatea susținătorilor mandatelor judiciare în aplicarea legilor privind imigrația”.

Arthur a citat două hotărâri judecătorești anterioare referitoare la mandatele administrative. În primul rând, în cauza Statele Unite ale Americii împotriva Lucas (2007), directorul Departamentului Serviciilor Corecționale din Nebraska a emis un mandat de arestare administrativ – nu un mandat de arestare judiciar – pentru Tylan Lucas, un condamnat care a fugit în timp ce se afla în permisie de muncă.

După ce a fost arestat în apartamentul iubitei sale, unde poliția a găsit și droguri și arme ascunse, Lucas a cerut suprimarea probelor privind drogurile și armele găsite în apartament, susținând că probele au fost obținute ilegal, deoarece poliția nu avea un mandat judiciar, ci doar un mandat administrativ.

Majoritatea curții de apel din cazul Lucas a citat o hotărâre a Curții Supreme a Statelor Unite din 1960 în cazul Abel vs United States.

„Curtea Supremă a confirmat mandatele administrative și nu a susținut niciodată că mandatele administrative trebuie emise de un magistrat neutru și imparțial”, a scris majoritatea Curții de Apel a Opta. „Un mandat de arestare administrativ emis de un director districtual al Serviciului de Imigrare și Naturalizare în conformitate cu o lege privind deportarea a dus la o arestare valabilă în cauza Abel v. United States”.

Curtea de Apel a Statelor Unite pentru al optulea circuit a decis în cele din urmă că diferența dintre un mandat administrativ și unul judiciar în acest caz nu era relevantă, deoarece „standardul pentru emiterea unui mandat administrativ valabil în temeiul celui de-al patrulea amendament este diferit de motivul probabil necesar pentru emiterea unui mandat de arestare a unei persoane suspectate de comiterea unei infracțiuni”.

În cazul Abel, Biroul Federal de Investigații (FBI) l-a suspectat pe Rudolph Abel, de origine engleză, că ar fi spion sovietic și a notificat Serviciul de Imigrare și Naturalizare (INS, predecesorul ICE) că Abel locuia ilegal în SUA. INS, pe atunci un organ al Departamentului de Justiție (DOJ), a decis să-l aresteze pe Abel pe baza unui mandat administrativ, dar a permis agenților FBI să-l interogheze mai întâi.

În apelul în fața Curții Supreme, Abel a susținut că arestarea sa era invalidă, deoarece un mandat administrativ al INS nu se califica ca mandat de arestare valabil în conformitate cu al patrulea amendament, întrucât nu era semnat de un judecător. Curtea Supremă a respins în cele din urmă argumentul, întrucât Abel nu prezentase o astfel de teorie în niciuna dintre instanțele inferioare, dar a scris:

„Legile care autorizează arestarea administrativă în vederea detenției în așteptarea procedurilor de expulzare au sancțiunea timpului. Ar sublinia nerespectarea prezumției de respect pe care Curtea o datorează validității actelor Congresului, în special atunci când acestea sunt confirmate de o legitimitate istorică necontestată, pentru a pune în discuție pentru prima dată o practică guvernamentală sancționată de atât de mult timp, la cererea unei părți care nu numai că nu a contestat exercitarea autorității inferioare, dar a recunoscut în mod expres validitatea acesteia. … Valabilitatea constituțională a acestei proceduri administrative de arestare de lungă durată în cazurile de expulzare nu a fost niciodată contestată direct în litigiile raportate. … Curtea nu pare să fi acordat niciodată atenție în mod expres chestiunii specifice a valabilității constituționale a mandatelor administrative de expulzare. Cu toate acestea, ea a confirmat frecvent procedurile administrative de expulzare care, potrivit opiniei Curții, au fost inițiate prin arestări în temeiul unor astfel de mandate. … În prezența acestei dovezi istorice impresionante a acceptării validității legilor care prevăd arestarea administrativă în vederea expulzării încă de la începuturile națiunii, respingerea de către petent a chestiunii de mai jos nu necesită o examinare suplimentară”.

Arthur a comentat: „Faptul că această analiză este sau nu „dicta” (adică un comentariu făcut de instanță „care nu este necesar pentru soluționarea cazului și, ca atare, … nu este obligatoriu din punct de vedere juridic pentru alte instanțe”) depinde de modul în care o interpretezi, dar cu siguranță susține teza că un mandat administrativ de imigrare este un substitut suficient pentru unul judiciar în ceea ce privește al patrulea amendament, în special în al optulea circuit”.

„Când majoritatea „experților” … se plâng de mandatele administrative de arestare ale ICE, documentul la care se referă de obicei este formularul I-200, „Mandat de arestare a străinilor”, a observat Arthur. „Formularul I-205, „Mandat de expulzare/deportare”, pe de altă parte, este emis numai după ce un judecător de imigrare, Comisia de Apel pentru Imigrare, un judecător al Curții Districtuale a SUA sau un judecător al tribunalului magistrat, sau alt „funcționar desemnat” a emis o hotărâre definitivă de expulzare sau deportare în cazul străinului numit”.

Expertul în drept imigrațional a menționat că agenții ICE sunt obligați din punct de vedere legal să efectueze arestări în cazurile de mandate de tipul formularului I-205 și că este o infracțiune gravă – mai gravă decât o contravenție civilă pentru prima intrare ilegală – ca imigranții ilegali care fac obiectul unor ordine definitive de expulzare să nu părăsească SUA în termen de 90 de zile de la emiterea ordinului.

„Astfel, formularul I-205 este similar cu mandatul de arestare administrativ din cazul Lucas… singura diferență fiind că acesta din urmă se referă la un criminal condamnat care se află în libertate, iar primul se referă la străini care au beneficiat de drepturile lor la un proces echitabil și cărora li s-a ordonat expulzarea, dar care nu au părăsit țara”, a sugerat Arthur. „În consecință, „cauza probabilă” din al patrulea amendament nu este probabil o problemă în contextul I-205, cu excepția identității străinului și a locului în care este probabil să fie găsit străinul”.

