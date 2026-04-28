Tricolorul Republicii Moldova, arborat în premieră la Chicago

În centrul civic Daley Plaza, în inima orașului Chicago, tricolorul Republicii Moldova a fost arborat pentru prima dată într-un cadru oficial pe catargul primăriei orașului Chicago, marcând un moment istoric pentru comunitatea moldovenească din diaspora. Ceremonia dedicată Zilei Drapelului Republicii Moldova, sărbătorită anual pe 27 aprilie, a adunat zeci de membri ai comunității, reprezentanți ai Consulatului General al Republicii Moldova la Chicago și susținători ai valorilor naționale.

Deși vremea ploioasă a încercat să umbrească evenimentul, ploaia nu a reușit să diminueze emoția și simbolistica acestui gest. Sub cerul gri, cele trei culori – roșu, galben și albastru – au fost ridicate solemn, fluturând mândru în unul dintre cele mai importante spații publice ale orașului.

Participanții au descris momentul ca fiind unul profund emoționant și încărcat de semnificație. Arborarea drapelului nu a fost doar un act simbolic, ci și o reafirmare a identității naționale și a legăturii puternice dintre moldovenii plecați peste hotare și țara de origine.

„Este o zi care nu se uită. Istoria se scrie și departe de casă, dar mereu împreună”.

Comentariile pline de emoții ale participanților continuă să curgă pe social media, subliniind faptul că acest moment a fost posibil datorită implicării și solidarității comunității moldovenești din Chicago.

Partea a 2-a a ceremoniei a fost găzduită de D-na Maria Pappas, Trezoriera Comitatului Cook

După ceremonia oficială din Daley Plaza, programul a continuat într-un spațiu guvernamental, la biroul trezoreriei Comitatului Cook (County) în clădirea învecinată unde atmosfera a devenit una caldă și plină de apropiere sufletească. Portul popular, tricolorul purtat cu mândrie și sentimentul de apartenență au transformat întâlnirea într-o adevărată celebrare a identității și valorilor comune. Doamna Maria Pappas, trezoriera Comitatului Cook, una dintre cele mai respectate și influente figuri din administrația publică din Illinois, a fost gazda evenimentului.

Ceremonia a continuat la sediul oficial al Cook County Treasurer’s Office, instituție condusă de Maria Pappas încă din anul 1998, aceasta fiind una dintre cele mai longevive persoane aflate într-o funcție publică importantă în Cook County. În calitate de trezorier, ea administrează colectarea, protejarea și distribuirea fondurilor provenite din taxele pe proprietate pentru peste 2.200 de instituții locale, de la școli și biblioteci până la municipalități și servicii publice.

Prin deschiderea sediului instituției pentru această celebrare, Maria Pappas a transmis un mesaj puternic de respect față de comunitatea moldovenească și față de valorile identitare pe care aceasta le păstrează departe de casă. Atmosfera din interiorul clădirii a fost una caldă și solemnă, în contrast cu ploaia de afară, iar participanții au simțit că sunt primiți nu doar într-un spațiu administrativ, ci într-un loc al recunoașterii și al solidarității.

Maria Pappas este cunoscută pentru susținerea comunităților etnice din Chicago și pentru apropierea sa de diaspora est-europeană. De-a lungul mandatului său, a promovat transparența fiscală, modernizarea instituției și accesul cetățenilor la informații publice, fiind apreciată pentru reformele care au eficientizat activitatea biroului său și pentru orientarea constantă către contribuabili.

Prezența sa la acest eveniment a oferit un plus de greutate simbolică ceremoniei. Pentru comunitatea moldovenească din Chicago, faptul că Drapelul Republicii Moldova a fost celebrat într-un asemenea cadru instituțional reprezintă nu doar o premieră, ci și o recunoaștere oficială a contribuției diasporei la viața civică și socială a orașului.

Senatorul Seth Lewis printre participanții de seamă

Printre invitații speciali care au onorat evenimentul prin prezența lor s-a numărat și senatorul Seth Lewis, reprezentant în Senatul statului Illinois al unui district din suburbiile de nord-vest ale orașului Chicago.

Participarea sa a oferit un plus de importanță ceremoniei dedicate Zilei Drapelului Republicii Moldova, demonstrând respectul și susținerea autorităților locale față de comunitatea moldovenească din diaspora. Prin prezența sa la acest moment simbolic, senatorul Seth Lewis a transmis un mesaj de apreciere pentru contribuția moldovenilor la viața socială, economică și culturală a statului Illinois.

Comunitatea a primit cu emoție această recunoaștere oficială, iar dialogul deschis dintre liderii locali și reprezentanții diasporei a consolidat sentimentul de apartenență și vizibilitate într-un spațiu civic important.

Maria Pappas a onorat personalități marcante ale comunității moldovenești din Chicago

Trezoriera comitatului Cook, Maria Pappas, a adus un omagiu mai multor moldoveni remarcabili din comunitatea locală, recunoscând contribuția lor semnificativă la viața culturală, civică și economică a regiunii Chicago și oferindu-le Diplome de Merit pentru activitatea lor remarcabilă.

„Cei peste 30.000 de moldoveni-americani din zona metropolitană Chicago au contribuit la transformarea comitatului Cook și a regiunilor învecinate în cel mai mare centru al populației moldovenești din Statele Unite. Prin tradițiile lor religioase străvechi, prin parohiile pline de viață și prin spiritul antreprenorial remarcabil, moldovenii din Chicago și-au pus amprenta asupra orașului nostru. Sunt onorată să recunosc această frumoasă moștenire și oamenii care continuă să o construiască și să o ducă mai departe”, a declarat Maria Pappas.

În cadrul evenimentului au fost distinși pentru activitatea și implicarea lor în comunitate:

Igor Cialenko, profesor la Illinois Institute of Technology;

Cristina Croitoru, interpretă;

Mihai Sava, președintele Asociației Truckiștilor Moldoveni din America și un reprezentant al comunității moldovenești din domeniul transporturilor;

Dima Haret, DJ și manager muzical;

Andrei Nimerenco, manager în domeniul serviciilor Photobooth;

Andrei Turea, reprezentant Deluxe Wine and Spirits;

Sergiu Chiperi, instructor de dans și fondator al unui studio de dans folcloric;

și Iurie Călmațui, fotograf al comunității.

Această recunoaștere oficială a evidențiat încă o dată rolul important pe care diaspora moldovenească îl are în dezvoltarea și diversitatea socială a orașului Chicago, demonstrând că valorile, munca și identitatea națională pot construi punți puternice între comunități și instituții.

Felicitări d-lui Anton Lungu și echipei Consulatului General al Republicii Moldova

Felicitări deosebite domnului Consul General al Republicii Moldova la Chicago, Anton Lungu, pentru organizarea și susținerea acestui moment de o importanță istorică pentru comunitatea moldovenească din diaspora. Arborarea Drapelului Republicii Moldova în Daley Plaza reprezintă nu doar o premieră simbolică, ci și rezultatul unei munci susținute, al dedicării și al angajamentului său față de promovarea identității naționale și consolidarea legăturilor dintre moldovenii din Chicago și țara de origine. Prin implicarea sa, acest eveniment a devenit o adevărată declarație de demnitate, unitate și respect pentru valorile noastre naționale.

Ziua Drapelului Republicii Moldova are o încărcătură aparte pentru românii din Basarabia, care au luptat cu sacrificii uriașe pentru reinstaurarea tricolorului ca simbol oficial, alături de limba română și grafia latină. Pentru mulți dintre cei prezenți, acest eveniment a fost și un prilej de reflecție asupra responsabilității generațiilor de astăzi.

„Dumnezeu să ne dea putere să înfăptuim ceea ce a dorit generația care s-a jertfit pentru grafia latină, drapel, imn și limba română. Ei au luptat pentru Unire, iar noi avem datoria morală de a duce acest ideal mai departe”, a fost unul dintre mesajele rostite în cadrul evenimentului.

Premiera arborării Drapelului Republicii Moldova la Chicago rămâne astfel nu doar o pagină importantă pentru diaspora moldovenească, ci și o declarație de identitate, demnitate și continuitate națională.

Fotoreportaj realizat de:

Steven Bonica

Redactor Șef – TRIBUNA.US

