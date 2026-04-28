Blocada SUA funcționează: Iranul este inundat de atât de mult petrol nevândut, încât îl depozitează în rezervoare abandonate

Teheranul încearcă să câștige timp, pe măsură ce războiul se transformă într-o cursă pentru a vedea dacă câmpurile sale petroliere sau consumatorii globali vor rezista mai mult

Iranul se zbate să găsească noi modalități de a-și depozita petrolul, în speranța de a evita o oprire devastatoare a producției, în contextul în care blocada navală impusă de SUA îi blochează exporturile, iar negocierile pentru încetarea războiului rămân în impas.

Pierderile Iranului cauzate de blocada navală a SUA sunt estimate la aproximativ 435 milioane de dolari pe zi, ceea ce însumează circa 13 miliarde de dolari pe lună.

Războiul dintre Statele Unite și Iran s-a transformat într-o cursă pentru a vedea dacă industria petrolieră din Teheran sau consumatorii mondiali de energie vor ceda primii. Fiecare baril care nu poate părăsi țara prin canalele normale de export trebuie să ajungă undeva: într-un rezervor, pe o navă, într-un depozit improvizat – sau să rămână sub pământ.

Iranul speră să evite riscul de a fi nevoit să oprească robinetele și să-și agraveze pierderile de venituri, a declarat Sanam Vakil, directorul programului pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord la Chatham House, un think tank londonez independent pentru WSJ.

„Închiderea va spori presiunea și va stimula negocierile”, a declarat Vakil.

Prima rundă de negocieri dintre Statele Unite și Iran s-a încheiat la începutul acestei luni fără prea mari progrese, iar săptămâna trecută a eșuat definitiv, după ce Iranul a refuzat să mai participe.

Iranul a prezentat mediatorilor regionali o nouă ofertă prin care se angajează să înceteze atacurile din Strâmtoarea Ormuz, în schimbul încetării definitive a războiului și al ridicării blocadei impuse de SUA asupra porturilor iraniene. Această ofertă ar presupune amânarea, pentru moment, a discuțiilor privind programul nuclear al Iranului.

Luni, președintele Trump a discutat propunerea Iranului cu echipa sa de securitate națională, a declarat reporterilor Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. Leavitt a afirmat că limitele impuse de Trump în ceea ce privește Iranul rămân clare.

La începutul războiului, Iranul a blocat traficul pe rutele maritime cruciale, atacând aproximativ douăzeci și patru de nave. A continuat să-și exporte propriul petrol timp de câteva săptămâni, până când, pe 13 aprilie, Statele Unite au impus un blocaj asupra traficului care intra sau ieșea din porturile iraniene, în încercarea de a exercita presiuni asupra economiei iraniene, dependentă de petrol.

Blocada a redus drastic cantitatea de petrol pe care Iranul, un exportator net de energie, a reușit să o încarce pe petroliere, a declarat firma de analiză a pieței materiilor prime Kpler. Încărcările de țiței și combustibil condensat iranian au înregistrat o medie de 2,1 milioane de barili pe zi între 1 și 13 aprilie. De la instituirea blocadei au fost înregistrate doar cinci încărcături, ceea ce a dus la scăderea mediei la 567.000 de barili pe zi între 14 și 23 aprilie.

În februarie, înainte de război, Iranul exporta în medie 2 milioane de barili pe zi.

Având în vedere capacitatea limitată de încărcare a țițeiului pe nave, compania națională de petrol a Iranului a început deja să reducă producția, potrivit Kpler. Reducerile de producție încep adesea înainte ca spațiile de stocare să fie, din punct de vedere tehnic, pline, deoarece operatorii trebuie să păstreze spațiu liber în sistem și să evite blocajele periculoase.

Kpler estimează că producția de țiței iranian ar putea scădea cu mai mult de jumătate față de nivelurile actuale, ajungând la 1,2–1,3 milioane de barili pe zi, până la jumătatea lunii mai, dacă embargoul se menține.

Trump a declarat duminică că va dura aproximativ trei zile până când infrastructura petrolieră a Iranului va fi paralizată. Un oficial iranian din domeniul energiei a promis duminică, într-o postare pe rețelele de socializare, că va riposta în cazul în care vreun puț petrolier iranian va fi avariat în timpul blocadei.

Iranul folosește petroliere goale pentru a stoca surplusul de petrol în larg. În Golful Persic se află încă mai multe petroliere de mare tonaj care au transportat în trecut țiței iranian, cu o capacitate totală de aproximativ 15 milioane de barili, a precizat Kpler.

Însă, întrucât aceste nave nu pot ajunge pe piețele globale, Iranul apelează la alte soluții pentru a câștiga timp. Teheranul a început să utilizeze containere și rezervoare scoase din uz în centrele petroliere din sud, precum Ahvaz și Asaluyeh. Unele dintre aceste rezervoare au fost evitate mult timp din cauza stării lor precare, a declarat un oficial iranian din sectorul petrolier.

Iranul încearcă, de asemenea, să transporte petrolul pe calea ferată către China, a declarat Hamid Hosseini, purtătorul de cuvânt al sindicatului exportatorilor de petrol din Iran. Infrastructura feroviară leagă Teheranul de orașele chineze Yiwu și Xi’an. Însă călătoria, deși în general mai scurtă decât cea pe mare, poate dura totuși săptămâni întregi.

De asemenea, transportul feroviar nu este la fel de rentabil ca transportul maritim cu tancuri – în special pentru așa-numitele rafinării „teapot” din nord-estul Chinei, principalii cumpărători de țiței iranian. Acest lucru face ca transportul feroviar să fie mai puțin o soluție și mai mult un semnal de alarmă privind problemele sistemului.

Oprirea bruscă a producției poate afecta câmpurile petroliere mai vechi, în special pe cele cu presiune scăzută sau cu o structură geologică fragilă. Aproximativ jumătate din câmpurile petroliere ale Iranului au presiune scăzută, ceea ce le face vulnerabile la pierderi de producție pe termen lung după întreruperi.

Desigur, nu orice întrerupere a producției distruge un puț, iar inginerii iranieni au experiență în gestionarea producției în condiții de sancțiuni. Însă echipamentele vechi și câmpurile mature ale Iranului fac ca reducerile forțate ale producției să fie deosebit de riscante, au declarat oficialii iranieni din sectorul petrolier.

