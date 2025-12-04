Trump dezvăluie următorul oraș democrat în care va trimite Garda Națională

Se preconizează că New Orleans va înregistra un val de trupe și forțe federale de ordine Președintele Donald Trump se pregătește să trimită Garda N

Președintele Donald Trump se pregătește să trimită Garda Națională la New Orleans, ca parte a eforturilor de combatere a infracționalității în marile orașe ale SUA.

Președintele a declarat luni, în cadrul unei ședințe a cabinetului, că „în câteva săptămâni”, forțele federale vor ajunge în orașul din Louisiana, după ce au fost trimise deja la Memphis și Washington, D.C.

„Vom merge la New Orleans destul de curând. Guvernatorul m-a sunat; ar dori să mergem acolo”, a spus Trump. „Guvernatorul Landry — un tip grozav, un guvernator grozav. A cerut ajutor în New Orleans și vom merge acolo în câteva săptămâni”.

Trump s-a referit la schimbările produse în capitală ca la un „miracol”, întrucât numărul infracțiunilor a scăzut semnificativ în urma preluării controlului de către autoritățile federale în vara acestui an.

„Știm că atunci când numărul jafurilor de mașini scade, când utilizarea armelor de foc scade, când numărul omuciderilor sau al jafurilor scade, cartierele se simt mai sigure și sunt mai sigure”, a declarat în august primarul orașului Washington, D.C., Muriel Bowser, după ce inițial criticase vehement preluarea controlului.

Un studiu recent realizat de WalletHub a clasat New Orleans pe ultimul loc în ceea ce privește siguranța, dintre cele 182 de orașe incluse în sondaj. Memphis s-a situat pe locul 181, iar Baton Rouge, Louisiana, pe locul 180. În septembrie, guvernatorul republican Jeff Landry a făcut o „cerere de asistență federală” pentru a permite celor 1.000 de membri ai Gărzii Naționale din Louisiana să combată infracționalitatea în stat.

