„Indiferent ce s-ar întâmpla, aleg viața”: Povestea cutremurătoare a unui ostatic israelian în Fâșia Gaza

Înfometat intenționat, legat cu lanțuri și hărțuit sexual, Ohel spune că nu și-a permis să-și piardă speranța, știind că oamenii luptau pentru el acasă

Alon Ohel, care a fost ținut ostatic timp de doi ani în Gaza de către teroriștii Hamas, a declarat că a fost înfometat intenționat și „încuiat în lanțuri ca o maimuță” pentru cea mai mare parte a captivității sale, dar a luat totuși o decizie conștientă de a supraviețui.

„Oricine nu a fost acolo nu va putea înțelege. Nu ai experimentat niciodată foamea, nu ai fost niciodată înlănțuit timp de un an și jumătate. Înlănțuit ca o maimuță, mâncând ca un câine. Acolo, nu ești un om, ești un animal”, a povestit el într-un interviu acordat Channel 12, potrivit The Israel Times.

Ohel a fost răpit de la festivalul de muzică Nova, lângă Kibbutz Re’im, pe 7 octombrie 2023, când mii de teroriști conduși de Hamas au invadat sudul Israelului pentru a ucide aproximativ 1.200 de persoane și a lua 251 de ostatici, declanșând războiul din Gaza.

Ohel, acum în vârstă de 24 de ani, a fost luat ostatic împreună cu Hersh Goldberg-Polin și Eliya Cohen. Goldberg-Polin a fost ucis în captivitate, în timp ce Cohen a fost eliberat în cadrul unui acord privind schimbul de ostatici în ianuarie 2025.

În interviul său, Ohel și-a amintit de capturarea sa, de primele zile dureroase ca ostatic, de faptul că a fost de mai multe ori pe punctul de a fi ucis de focurile armate ale IDF, de legătura pe care a construit-o cu colegul său ostatic Eli Sharabi și de cum a fost să petreacă atâtea luni singur după ce alți captivi au fost eliberați.

Când a început atacul condus de Hamas, Ohel a fugit de la festivalul de muzică Nova într-un adăpost antiaerian de pe marginea drumului, împreună cu Aner Shapira, Hersh Goldberg-Polin și peste douăzeci de alte persoane.

„Voiam neapărat să plec imediat ce rachetele se vor opri, dar nu s-au oprit niciodată. Mai mult, am început să auzim focuri de Kalashnikov. Mă întrebam încontinuu: „Unde este armata? Așteptam doar să murim”, a povestit Ohel pentru Channel 12.

În timp ce Shapira arunca grenadă după grenadă pe care teroriștii le aruncau în adăpostul antiaerian, Ohel s-a întors spre el și i-a spus: „Totul va fi bine”.

„Nici măcar nu m-a privit în ochi. Era un nebun, dar ne-a salvat pe toți”, a spus Ohel despre Shapira, care a reușit să arunce înapoi șapte grenade înainte ca a opta să explodeze și să-l ucidă. Goldberg-Polin a încercat să-i urmeze exemplul, dar a ținut grenada prea mult timp, aceasta a explodat și el și-a pierdut brațul stâng. Ohel a spus că acel șrapnelul, din acea grenadă, i-a afectat grav ochiul stâng.

Teroriștii i-au aruncat apoi pe Ohel, Goldberg-Polin și alții în spatele unei camionete și i-au dus în Gaza.

Întregul său corp era cuprins de o durere arzătoare. Șrapnelul îi lovise și umărul și brațul. Dar chiar și atunci, Ohel și-a spus: „Indiferent ce se întâmplă, aleg viața”. El și ceilalți ostatici au fost duși la un spital, în fața căruia îi aștepta o mulțime furioasă de locuitori din Gaza. Ohel a râs la ideea că în acea zi ar fi existat martori nevinovați în Fâșia Gaza.

În acea noapte, i s-a dat un somnifer și s-a trezit a doua zi dimineață incapabil să respire din cauza durerii. El și ceilalți ostatici au fost cusuți cu șrapnelul încă în interiorul lor și fără anestezie. Li s-a interzis să vorbească. „Am stat acolo două săptămâni cu oameni pe care nu-i cunoșteam”, a spus Ohel.

În timp ce își amintea experiența, întregul corp al lui Ohel a început să tremure.

„Îți răpesc viața într-o clipă. Sunt un puști de 22 de ani. Ce știu eu despre viață? Într-o secundă, m-au smuls din realitatea mea și m-au aruncat în iad”.

„Legătura tată-fiu”

În primele 52 de zile, Ohel a fost ținut la suprafață. Apoi, după o săptămână de încetarea focului din noiembrie 2023, a fost dus în subteran, unde i-a întâlnit pe ceilalți ostatici Sharabi, Goldberg-Polin, Almog Sarusi și Ori Danino.

Într-o zi, Ohel și Sharabi au fost separați brusc de ceilalți. Ohel era sigur că cei trei din urmă vor fi eliberați, dar de fapt au fost duși într-un alt tunel, unde au fost executați în august 2024 de răpitorii lor, care au anticipat apropierea trupelor israeliene.

Ohel a rămas cu Sharabi, Or Levy și Cohen. A construit o relație deosebit de strânsă cu Sharabi, în vârstă de 53 de ani, care a devenit pentru el o figură paternă.

„De la prima clipă, noi doi ne-am înțeles”, a spus el.

Ohel și-a amintit un moment în care și-a pierdut cumpătul din cauza lipsei de mâncare și a lovit cu pumnul un perete, probabil fracturându-și mâna. Sharabi a fost acolo să-l consoleze și să-l îmbrățișeze. „A fost o îmbrățișare părintească.”

„Mă ținea în brațe și mă încuraja”, a continuat Ohel. „Ne-a încurajat pe mine și pe el”.

Ohel a izbucnit în lacrimi când și-a amintit cum Sharabi vorbea despre cele două fiice ale sale, despre care nu știau la momentul respectiv că fuseseră ucise pe 7 octombrie, împreună cu soția lui Sharabi.

Ohel și Sharabi și-au promis unul altuia în captivitate că vor supraviețui și vor rămâne sănătoși psihic pentru familiile lor care îi așteptau înapoi în Israel. Sharabi l-a învățat pe Ohel cum să-și păstreze sănătatea mintală, chiar și în condițiile în care erau înfometați intenționat.

„Îți spui: «În cele din urmă, te vei obișnui cu foamea», dar nu este așa. Este o durere care te cuprinde tot corpul, tot timpul. Arăți ca un schelet”, a declarat Ohel pentru Channel 12.

Cum a supraviețuit

Ohel, un pianist talentat, a spus că muzica a jucat un rol esențial în a-l ajuta să supraviețuiască și să-și păstreze sănătatea mintală. Cânta pentru sine până când răpitorii îi spuneau să se oprească. Când le-a spus că el cântă la pian, luptătorii Hamas nu știau ce instrument era acesta. Ohel a spus că, fiind musulmani practicanți, li se interzicea să asculte muzică sau să danseze.

La un moment dat, răpitorii lui Ohel au scos un laptop și i-au arătat o fotografie cu un israelian la o manifestație în Piața Ostaticilor din Tel Aviv, ținând o pancartă cu fotografia lui și un pian în fundal.

„Mi-am spus: «Acum nu mai am cum să renunț. Dacă oameni pe care nici măcar nu-i cunosc ies în stradă și țin pancartele mele, cine sunt eu să mă gândesc măcar să renunț, chiar și pentru o clipă? Nici vorbă»”, își amintește Ohel.

După eliberarea sa în octombrie anul acesta, Ohel a vizitat Piața Ostaticilor, unde a cântat la pianul galben pe care familia lui îl amplasase acolo în timpul captivității sale.

Melodia pe care Ohel a ales să o cânte în timpul acelei vizite a fost „A Song With No Name” (O melodie fără nume), pe care o fredona regulat în timpul captivității.

În ciuda circumstanțelor indescriptibil de dificile, Ohel a spus că, în primele momente ale captivității, și-a promis că va ieși viu din această situație și se va întoarce acasă.

Rămas singur

Cu toate acestea, fiind un tânăr de sex masculin, Ohel și-a dat seama că va fi printre ultimii ostatici eliberați din Gaza. În ianuarie 2025, a fost nevoit să-și ia rămas bun de la Sharabi, Levy și Cohen, care au fost eliberați în cadrul celui de-al doilea acord privind ostaticii din timpul războiului.

Ohel a recunoscut că era distrus și îngrozit de faptul că rămăsese singur, deși Sharabi a încercat să-l asigure că va mai dura doar câteva zile până când și el va fi eliberat. Dar acordul privind ostaticii a eșuat după prima fază de șase săptămâni, iar Israelul a reluat războiul în martie.

Deși faptul că era singur îi crea noi provocări, Ohel beneficia de faptul că nu mai trebuia să împartă mâncarea cu ceilalți ostatici. Răpitorii lui au început să-i dea mai multă mâncare, într-un efort evident de a minimiza reacțiile negative la nivel internațional cu privire la aspectul oaspeților înfometați, precum Sharabi, la eliberarea lor.

Ohel a primit chiar și o carte Harry Potter să o citească, pe care a citit-o de nenumărate ori. Era a șasea carte din serie, în care personajul Albus Dumbledore moare la final. „Am citit acea parte o dată și gata. Am spus: «Nu pot. Acesta nu este sfârșitul pentru mine»”.

Tot în acea perioadă, răpitorii lui au început să-l hărțuiască sexual pe Ohel. Când i se permitea periodic să facă duș, unul dintre răpitori insista să-l spele el însuși pe Ohel. Ohel își amintește că a încercat să se îndepărteze când membrul Hamas îi spăla părțile intime, dar răpitorul insista să o facă. „Din fericire, nu s-a întâmplat nimic mai mult”, a spus el.

Eliberarea

Ohel a fost în cele din urmă mutat într-un alt tunel, despre care a aflat mai târziu că se afla în nordul Gazei, deoarece Hamas intenționa să-l folosească ca scut uman pentru a împiedica operațiunea IDF de preluare a controlului asupra orașului Gaza la începutul acestui an.

În timpul transferului, el l-a întâlnit pe colegul său de captivitate, Guy Gilboa-Dalal. Cei doi au servit împreună în Marina Militară și s-au recunoscut imediat. Hamas a publicat ulterior imagini ale întâlnirii, în ceea ce a fost primul clip care îl arăta pe Ohel în viață de la capturarea sa.

Ulterior, celor doi li s-a cerut să scrie scrisori familiilor lor.

„Către familia mea – mamă, tată, (și frații) Ronen și Inbar, vă iubesc și îmi este dor de voi. Sunt bine. Sunt în viață și respir. Sper să vă văd curând. Voi sunteți forța care m-a ajutat să supraviețuiesc aici – ceea ce mă ține aici zi după zi în acest coșmar fără sfârșit. Mă gândesc la vacanțele noastre împreună și la cele care vor urma”, a scris Ohel.

El a izbucnit în lacrimi amintindu-și de scrisoare.

În octombrie, Izz al-Din al-Haddad – care devenise liderul militar al Hamas în Gaza după ce toți superiorii săi fuseseră uciși în război – a apărut în tunelul unde era ținut Ohel pentru a-l informa că se ajunsese la un alt acord privind ostaticii.

De acolo, totul s-a întâmplat repede. A fost predat Crucii Roșii, care l-a dus la IDF. Ohel și-a amintit că a fost copleșit de recunoștință față de soldații care și-au părăsit viețile și familiile acasă pentru a lupta în numele lui.

Când s-a reunit în sfârșit cu familia sa, Ohel s-a străduit să-și păstreze calmul pentru a-i asigura că era încă sănătos și în toate mințile. La scurt timp după aceea, însă, a început să se prăbușească, mai ales când a aflat soarta familiei lui Sharabi.

„Timp de doi ani am fost ca un mort”, a declarat Ohel. „M-am rugat la această lumină ca cineva să mă salveze. Dar am descoperit și că sunt puternic, că pot face orice și că nu sunt o victimă”.

Ohel are încă un drum lung de parcurs până la recuperare, inclusiv operații pentru repararea umărului și a vederii la ochiul stâng.

„Nu caut compasiune. Am trecut prin ceea ce am trecut. Accept situația și cresc – continuu să învăț și să mă dezvolt. Voi cuceri lumea”, a spus el cu mândrie.

Foto: GPO

