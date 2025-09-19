Trump planifică vânzări de arme către Israel în valoare de 6 miliarde $

Transferul pachetului masiv de armament are loc după atacul aerian al Israelului în Qatar și implică aprobarea Congresului Administrația Trump a so

Transferul pachetului masiv de armament are loc după atacul aerian al Israelului în Qatar și implică aprobarea Congresului

Administrația Trump a solicitat Congresului aprobarea vânzării de aproape 6 miliarde de dolari în armament către Israel, în ciuda ofensivei israeliene în Gaza și a atacului asupra liderilor Hamas în Qatar, acțiuni ce au atras condamnări puternice în Europa și în regiune, potrivit The Wall Street Journal.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Pachetul include „un acord de 3,8 miliarde $ pentru 30 de elicoptere Apache AH-64” și „1,9 miliarde $ pentru 3.250 de vehicule de asalt pentru infanterie”. Armele ar fi plătite din fonduri de asistență militară externă finanțate de SUA, ceea ce înseamnă că Israelul ar achiziționa echipamentele folosind bani ai contribuabililor americani.

Procesul legislativ a început înainte de atacul Israelului din 9 septembrie asupra liderilor Hamas din Qatar, dar administrația a continuat să împingă acordul mai departe, în ciuda tensiunilor create. Un oficial american a declarat că Armele probabil nu vor fi livrate timp de doi până la trei ani.

Atacul israelian asupra capitalei Qatarului a fost condamnat de partenerii regionali ai Americii ca o agresiune împotriva unui stat suveran și l-a înfuriat pe președintele Trump. Totuși, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul are dreptul să lovească liderii Hamas oriunde s-ar afla, poziție pe care secretarul de stat Marco Rubio nu a contestat-o.

Criticile internaționale s-au intensificat odată cu ofensiva terestră din Gaza, un comitet ONU acuzând Israelul de „genocid în Fâșia Gaza” – acuzație respinsă ferm de guvernul israelian. Potrivit oficialilor palestinieni, războiul a ucis „peste 65.000 de persoane în Gaza”, în timp ce foametea s-a instalat în anumite zone ale enclavei. Aceste date nu sunt confirmate de nicio organizație internațională independentă.

Experții văd în pachetul de arme un semnal politic puternic. „Acest lucru spune că toate sistemele sunt pe verde”, a afirmat Seth Binder, director de advocacy la Middle East Democracy Center.

Donald Trump a extins transferurile de arme către Israel, inclusiv prin ridicarea blocajelor instituite anterior de Joe Biden. În februarie, el a invocat „o lege de urgență” pentru a ocoli Congresul și a trimite bombe de 900 de kg, pe care Biden le blocase.

Share this: Facebook

X

