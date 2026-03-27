Deputata finlandeză Päivi Räsänen a fost găsită vinovată de „incitare la ură” pentru o broșură împotriva homosexualității

Curtea Supremă a Finlandei o achită pe parlamentară pentru o postare referitoare la Biblie, dar o condamnă pentru „insultă” într-o broșură bisericească veche de 20 de ani, pe baza unei acuzații separate.

Parlamentara finlandeză Päivi Räsänen a fost găsită vinovată de “incitare la ură” și condamnată la o amendă de Curtea Supremă a Finlandei joi, pentru o broșură publicată în urmă cu peste 20 de ani, în care descria homosexualitatea ca fiind o tulburare de dezvoltare psihosexuală.

Räsänen, care a condus Partidul Creștin-Democrat din Finlanda între 2004 și 2015 și a ocupat funcția de ministru de interne al țării între 2011 și 2015, a fost găsită vinovată, printr-o decizie strânsă, cu 3 voturi la 2, de „redactarea și punerea la dispoziția publicului a unui text care insultă un grup”, potrivit unui comunicat de presă al grupului juridic Alliance Defending Freedom (ADF).

Poliția a început să o ancheteze pe bunica a 12 nepoți ca urmare a unor plângeri penale depuse la scurt timp după postarea pe Twitter lui Räsänen din 2019, în care ea a citat versetele din Romani 1:24–27 pentru a critica Biserica Evanghelică Luterană din Finlanda pentru promovarea „lunii mândriei” LGBT. Ea a pus sub semnul întrebării modul în care biserica ar putea fi de acord cu prezentarea „rușinii și păcatului” ca fiind „un motiv de mândrie”.

Anchetatorii au scos la iveală ulterior o broșură pe care ea a publicat-o în 2004 împreună cu episcopul Juhana Pohjola al Diecezei Misionare Evanghelice Luterane din Finlanda, intitulată „Bărbat și femeie i-a creat: Relațiile homosexuale pun la încercare conceptul creștin al umanității”.

La un moment dat, broșura susține că homosexualitatea este o tulburare, iar instanța a considerat că aceasta este o opinie care ar putea „insulta homosexualii ca grup pe baza orientării lor sexuale”.

Instanța a subliniat că „trebuie să se țină seama de faptul că textul care a stat la baza condamnării nu conținea incitări la violență sau instigări la ură de natură amenințătoare. Prin urmare, din punctul de vedere al naturii infracțiunii, fapta nu prezintă un caracter deosebit de grav”.

Condamnată în temeiul capitolului 11 din Codul penal finlandez, care se referă la „incitarea împotriva unui grup minoritar”, Räsänen a fost obligată să plătească o amendă de 1.800 de euro (2.080 de dolari), iar instanța a interzis distribuirea copiilor fizice și digitale ale broșurii după pronunțarea hotărârii.

Curtea Supremă a achitat-o pe Räsänen în legătură cu tweet-ul inițial din 2019 care a stat la baza urmăririi penale împotriva ei, argumentând, printre altele, că aceasta „și-a justificat opinia citând un text biblic”.

Räsänen a declarat că este „șocată și profund dezamăgită” de hotărârea instanței supreme și a acuzat-o că nu a „recunoscut dreptul meu fundamental la libertatea de exprimare”.

„Rămân fidelă învățăturilor credinței mele creștine și voi continua să apăr dreptul meu și al oricărei persoane de a-și împărtăși convingerile în spațiul public”, a declarat ea. „Solicit consultanță juridică în vederea unei posibile contestații la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Nu este vorba doar de libertatea mea de exprimare, ci de cea a fiecărei persoane din Finlanda. O hotărâre favorabilă ar contribui la prevenirea situației în care alte persoane nevinovate să treacă prin aceeași încercare doar pentru că și-au împărtășit convingerile”.

Un proces pentru erezie în zilele noastre

Procesul de mare rezonanță a atras o atenție semnificativă la nivel mondial, mai ales după ce acuzarea a atacat învățăturile creștine fundamentale și i-a interogat pe Räsänen și pe episcop cu privire la teologia lor.

În fața Curții de Apel, procurorul finlandez Anu Mantila a afirmat că: „Puteți cita Biblia, dar interpretarea și opinia lui Räsänen cu privire la versetele biblice sunt cele care constituie o infracțiune”.

Coordonată de ADF International, apărarea juridică a lui Räsänen a subliniat protecția puternică de care se bucură libertatea de exprimare în dreptul internațional, pe lângă faptul că este parte integrantă a democrației finlandeze.

„Libertatea de exprimare este o piatră de temelie a democrației. Este corect că instanța a achitat-o pe Päivi Räsänen pentru tweet-ul din 2019 în care a citat un verset din Biblie. Cu toate acestea, condamnarea pentru o simplă broșură bisericească publicată cu zeci de ani în urmă – înainte ca legea în temeiul căreia a fost condamnată să fie măcar adoptată – constituie un exemplu scandalos de cenzură din partea statului. Această decizie va avea un efect descurajator grav asupra dreptului tuturor la libera exprimare”, a declarat Paul Coleman, director executiv al ADF International. „Această hotărâre ne reamintește în mod clar că nicio democrație nu este imună la erodarea libertăților fundamentale. Pedepsirea exprimării pașnice, mai ales atunci când se bazează pe convingeri religioase profund înrădăcinate, subminează însăși fundamentul societăților libere”, a spus Kristen Waggoner, CEO, președinte și consilier juridic șef al Alliance Defending Freedom.

Foto: ADF

