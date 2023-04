Un angajat de la Casa Albă confirmă implicarea președintelui Biden în afacerile ilegale ale lui Hunter Biden

„Joe Biden minte. Joe Biden este un infractor. Acesta e adevărul“.

Acestea sunt cuvintele lui Mike McCormick, fost stenograf la Casa Albă, care relatează, în calitate de martor ocular, că Biden, pe atunci vicepreședinte, știa despre afacerile fiului său Hunter în Ucraina și că a acționat în sprijinul acestora, informează Mike Huckabee.

U.K. Daily Mail a preluat relatarea sa de pe Substack, iar McCormick a apărut recent în emisiunea lui Jesse Watters de la Fox News.

Știm deja cu toții cronologia evenimentelor, care arată când s-a alăturat Hunter consiliului de administrație al companiei energetice ucrainene corupte Burisma – cel mai mare conglomerat de gaze naturale din Ucraina.

Știm că Hunter a fost plătit cu până la 1 milion de dolari pe an, din 2014 până în 2019, pentru a face parte din consiliul de administrație al Burisma, deși nu avea nicio experiență în industria petrolului și a gazelor. Noutatea o constituie faptul că avem un fost membru al personalului Casei Albe care a avut acces direct și care se pare că poate confirma implicarea lui Joe Biden în afacerile fiului său.

Bineînțeles, a mai existat un denunțător direct implicat, fostul partener de afaceri al lui Hunter, Tony Bobulinksi. Dar iată că avem acum încă unul pe care mass-media mainstream să se chinuie să-l ignore.

Reprezentantul din Kentucky, James Comer, președintele republican al House Oversight Committee, a declarat:

„Faptul că Joe Biden, pe atunci vicepreședinte, a promovat producția de gaze naturale în Ucraina la câteva zile după ce fiul său a fost numit în consiliul de administrație al companiei Burisma miroase a corupție“.

Pe 18 aprilie 2014, Hunter a devenit membru al consiliului de administrație al Burisma. Pe 16 aprilie, conform programului zilnic al lui Hunter descoperit pe laptopul său, Hunter s-a întâlnit cu partenerul și colegul său din consiliul de administrație, Devon Archer, și cu fiul lui Devon, Lucas, „la WH, ora 11“.

„WH“ se referă la Casa Albă, desigur, iar pretextul invocat era că respectiva întâlnire la Casa Albă era un lucru drăguț pe care vicepreședintele l-a făcut pentru tânărul Lucas care avea ca temă o recenzie de carte.

Potrivit lui McCormick, însă, aceasta a fost de fapt o „întâlnire de planificare“ privind sumele ce urmau a fi achitate de Burisma. Și deja se făcuseră o mulțime de planuri.

În timpul interviului cu Watters, McCormick a declarat că a luat legătura cu FBI prin intermediul unui formular online de sesizare, dar că nu a primit niciun răspuns. De asemenea, nu a primit nicio veste nici de la David Weiss, procurorul din Delaware care ar fi trebuit să investigheze declarațiile fiscale și situația financiară a lui Hunter.

Acest lucru amintește de frustrarea pe care a resimțit-o depanatorul de calculatoare John Paul Mac Isaac atunci când a încercat să atragă atenția FBI-ului asupra laptopului.

Dar poate că acum, după ce a făcut informațiile publice, acest denunțător va primi în sfârșit un răspuns din partea guvernului. „FBI-ul se află în posesia acestui laptop de trei ani – eu am avut acces de un an și jumătate – și am depășit FBI-ul“, a precizat el. „Nu e un lucru cu care să se mândrească“.

Jake Sullivan, în prezent consilierul de securitate națională al lui Biden și renumit pentru falsul scandal Alfa Bank folosit pentru a-l compromite pe Trump în 2016, era la vremea respectivă un consilier al lui Biden și l-a însoțit pe vicepreședinte și pe stenograful McCormick într-un zbor cu Air Force Two spre Ucraina, pe 21 aprilie 2014, la doar trei zile după ce Hunter se alăturase consiliului de administrație al Burisma.

McCormick era în partea din spate a avionului, a precizat el, în cabina destinată jurnaliștilor, când Sullivan a venit pentru a-i informa cu privire la „modul în care cea mai bogată țară din lume va ajuta [cu ajutor tehnic din partea Statelor Unite] țara post-sovietică extrem de coruptă să-și dezvolte industria gazelor“.

Potrivit explicațiilor lui Sullivan, vizita lui Biden avea ca scop a face presiuni în favoarea procedurii de fracking pentru a „deschide accesul la rezervele de gaze naturale ale Ucrainei“.

La momentul respectiv, i-a spus el lui Watters, nu a văzut nimic în neregulă cu acest lucru. Dar, ani mai târziu, în timp ce scria pe Substack despre ceva ce se afla pe laptopul lui Hunter, a găsit vechea transcriere a ședinței de informare susținută de Jake Sullivan pe tema exploatărilor prin fracking în Ucraina, a realizat că Hunter tocmai se alăturase consiliului de administrație al Burisma și a pus cap la cap lucrurile.

„…și am zis: ‘stai puțin. Pe 18 aprilie, Joe Biden știa că Hunter făcea deja parte din consiliu… I-a dat indicații lui Sullivan să discute cu presa’ – asta este o conspirație. Este o infracțiune. Este corupție. Așa ceva ar trebui să investigheze FBI-ul“.

Rolul lui Hunter în consiliul de administrație al Burisma a fost făcut public abia peste o lună, cu un comunicat de presă din 12 mai 2014 al Burisma și un articol în Buzzfeed.

Știm în prezent, din mesajele de pe laptopul lui Hunter, că Vladim Pozharskyi, cel care făcea plățile din partea Burismei, i-a trimis un e-mail lui Devon Archer cu patru zile înainte ca Sullivan să-i informeze pe reporteri despre prezența lui Biden în consiliul de administrație, spunând că realizează că Hunter era atât un avantaj, cât și o piedică. (Asta sigur așa e.)

„Într-un anumit sens, nu ne putem ‘ascunde’ directorii“, a scris Pozharskyi. Ei au discutat cum să minimalizeze știrea.

Ulterior, în decembrie, Congresul a aprobat 50 de milioane de dolari pentru a sprijini sectorul energetic al Ucrainei, inclusiv domeniul gazelor naturale.

McCormick vrea să se prezinte în fața marelui juriu din Delaware, susținând că posedă informații relevante despre Hunter și soții Bidens pe care FBI le-a ignorat. (Da, el este într-adevăr un susținător al lui Trump, dar asta nu mai contează dacă deține informații relevante și corecte).

„În clipa de față, au trecut trei ani de investigație în care nu s-a făcut nimic și se pare că se bate pasul pe loc“, a declarat el pentru Post.

„Voi depune mărturie în fața oricui e necesar să audă adevărul cu privire la activitățile infracționale ale lui Joe Biden“.

Judecând după ceea ce știe, McCormick suspectează, de asemenea, că prezența documentelor clasificate în locuința din Wilmington a președintelui Biden ar putea avea legătură cu afacerile sale în străinătate.Dacă are dreptate, susține acesta, „înseamnă că Joe a dat acces fiului său la respectivele documente pentru a le utiliza ilegal“.

Aduceți-vă aminte că un e-mail foarte detaliat referitor la Ucraina trimis lui Archer de către Hunter, cu șase zile înainte de a se alătura consiliului de administrație al Burisma, părea să fi fost desprins direct dintr-un document clasificat al Departamentului de Stat.

McCormick afirmă că are dovezi că Joe Biden a comis infracțiuni de natură penală. „Dacă mă cheamă să depun mărturie în fața marelui juriu“, i-a declarat el lui Jesse Watters, „care se află chiar acum în Wilmington, cu procurorul special David Weiss, mărturia mea devine proba care îl va băga la închisoare sau va duce la destituirea sa. Probabil că va duce mai întâi la punerea sa sub acuzare“.

Pe Substack, „cetățeanul jurnalist“ McCormick relatează că Burisma a câștigat aproximativ 400 de milioane de dolari de pe urma promovării procedurii de fracking de către Biden. El subliniază că cele 50 de milioane de dolari plătite Ucrainei de către SUA aveau ca scop „renovarea infrastructurii și a sistemelor de conducte“. Pe care Putin este acum în curs de a pune stăpânire.

Observăm cu interes că McCormick laudă presa britanică ca fiind mai demnă de încredere în ceea ce privește relatarea știrilor din SUA decât este, în general, presa noastră, și (cu excepții, desigur) tindem să fim de acord.

Alte noutăți în materie de corupție politică

DNC și celebrul avocat democrat Marc Elias au anunțat că se despart. Întrebarea e, de ce s-ar despărți DNC de Elias, având în vedere că acesta și-a înființat recent propria firmă, Elias Law Group, cu scopul expres de a aduce la putere mai mulți democrați „progresiști“? Majoritatea oamenilor ar spune că acesta reprezintă un obiectiv comun.

Reamintim că Elias este un fost partener al Perkins Coie, afiliat cu DNC și Hillary, care a plătit Fusion GPS cu fonduri de campanie pentru celebra înscenare făcută lui Trump în 2016 – „Dosarul Steele“. Fără îndoială că există încă oameni care cred că președintele Trump este un agent al Rusiei din cauza ei.

(De reținut: nimeni nu a urmărit-o penal pe Hillary pentru că a înregistrat acea plată clar legată de campanie drept „cheltuieli juridice“).

Epoch Times relatează o știre în care se menționează că „potrivit mai multor surse la curent cu deciziile interne“, DNC și Elias se despart din cauza „unor dezacorduri pe plan strategic“. Acesta îi reprezenta din 2009. Dar nu vă faceți griji, el va continua să lucreze în continuare pentru DCCC (Democratic Congressional Campaign Committee), DSCC (Democratic Senatorial Campaign Committee), DAGA (Democratic Attorneys General Association) și DLCC (Democratic Legislative Campaign Committee).

Elias își menține în continuare angajamentul de a pune capăt oricărei posibile modalități de verificare a rezultatelor alegerilor în statele din întreaga țară. Suntem siguri că va continua să lucreze cu sârguință în acest scop. Dar poate că DNC a conștientizat că trebuie să păstreze o oarecare distanță față de el de data aceasta, doar de dragul aparențelor. El e modelul perfect în ceea ce privește manipularea alegerilor.

În ultimul rând, săptămâna aceasta pare a fi una a litigiilor, iar citațiile zboară. Trump îl dă în judecată pe Michael Cohen (foarte bine!)… Apropo, știați că avocatul lui Cohen este Lanny Davis, un vechi amic al lui Clinton)? De asemenea, reprezentantul Marco Rubio din Florida solicită o anchetă asupra ActBlue, după ce un nou videoclip al lui James O’Keefe sugerează spălări de bani pe scară largă prin intermediul campaniei democrate…

Procurorul general al New York-ului, Letitia James, care ar trebui să fie exclusă din barou, îl obligă pe președintele Trump să vină la New York pentru a depune mărturie într-un proces civil în valoare de 250 de milioane de dolari, pe care l-a inițiat după ce a eșuat în a găsi o infracțiune de care să-l acuze.

Reamintim că ea, la fel ca procurorul din Manhattan Alvin Bragg, care ar trebui, de asemenea, să fie exclus din barou, și-a construit campania electorală pe promisiunea de a-l vâna pe Trump și îl hărțuiește, pe el și familia sa, din 2018.

Babylon Bee îl dă în judecată pe procurorul general al Californiei pentru o reglementare clar neconstituțională privind cenzura, cerând unei instanțe federale districtuale să blocheze aplicarea acesteia. Și nu e o glumă.

Alex Berenson a intentat recent proces într-o instanță federală împotriva președintelui Biden, a directorului general al Pfizer, Albert Bourla, și a „altor persoane care au considerat că vaccinurile mRNA sunt mai importante decât Primul Amendament“.

În urmă cu aproximativ un an, un judecător a decis că procesul intentat de Berenson companiei Twitter e valid, forțând rețeaua social media să cadă la o înțelegere cu el și să revină asupra interdicției pe care i-o impusese pentru declarațiile acestuia cu privire la vaccinurile COVID.

Acel proces i-a permis accesul la informații esențiale legat de modul în care Casa Albă și Dr. Scott Gottlieb, membru al consiliului de administrație al Pfizer, au făcut presiuni asupra companiei Twitter pentru a-l cenzura. Respectivele informații sunt cele care au determinat noul proces, iar noi îi urăm succes.

Mențiune: Dacă recitim relatările presei cu privire la Berenson din primele zile ale pandemiei, sună destul de hilar în prezent. Un articol emblematic din The Atlantic, scris de Derek Thompson, îl condamnă pentru convingerea că, printre altele, măștile de pânză nu ajută! Imaginați-vă! În articolul intitulat „Omul cu cele mai greșite convingeri“, Thompson simte nevoia să fie „extrem de clar cu privire la ceea ce este adevărat“, și anume că „vaccinurile funcționează“.

„Vaccinurile autorizate sunt o minune“, exclamă acest Adevărat Credincios, „iar argumentele împotriva lor se bazează pe jumătăți de adevăr, neadevăruri și confuzii“. Serios??

El este foarte preocupat să combată ezitarea față de vaccin „în special în cercurile de dreapta“ și să prezinte scepticismul față de vaccinuri „ca pe o chestiune de viață și de moarte“. Bineînțeles, Twitter nu ar fi blocat niciodată pe cineva pentru că a împărtășit un link către așa ceva. Articolul a fost publicat pe 1 aprilie 2021. Ziua Păcălelilor.

Pe aceeași temă: UK Health Security Agency a analizat 4.371 de studii, căutând să afle dacă măștile performante protejează persoanele deosebit de vulnerabile de contractarea COVID-19. Nu au putut găsi niciun studiu care să confirme acest lucru.

Pentru a fi bine înțeleși, aceasta nu înseamnă că măștile nu funcționează. S-a constatat doar că, în ciuda miilor de studii, niciunul dintre ele nu conținea date care să dovedească faptul că ele funcționează.

Acest lucru nu a împiedicat guvernul sau mass-media să prezinte respectiva afirmație nefondată ca pe un lucru atât de sigur încât chiar și punerea ei la îndoială te expunea pericolului de a fi interzis pe rețelele de socializare și a-ți pierde dreptul de practică medicală.

Dar dacă oamenii nu mai au încredere în autoritățile guvernamentale, motivul trebuie să fie faptul că citesc conspirații aiurea de dreapta pe internet.

Încă o dată, mult succes lui Alex Berenson cu procesul.

