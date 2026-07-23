Un preot catolic intră într-un spital din Canada. I se propune să fie eutanasiat. De două ori

Cultura „milostivă” a morții din Canada este, din păcate, în plină expansiune. Un preot catolic din Canada, care și-a fracturat șoldul, a fost sfăt

Cultura „milostivă” a morții din Canada este, din păcate, în plină expansiune.

Un preot catolic din Canada, care și-a fracturat șoldul, a fost sfătuit de personalul medical de la Spitalul General din Vancouver, din Columbia Britanică, să ia în considerare posibilitatea sinuciderii asistate.

Ziarul The B.C. Catholic a publicat știrea despre părintele Larry Holland, care, potrivit relatărilor, le-ar fi spus membrilor personalului spitalului că se opune eutanasiei, dar i s-a spus totuși, în două ocazii separate, că are opțiunea de a se sinucide în cazul în care starea lui de sănătate se agravează.

Holland a căzut și și-a fracturat șoldul în ziua de Crăciun. Conform ultimelor informații, preotul în vârstă de 79 de ani se afla încă în proces de recuperare la spital, dar nu este pe moarte și nu a primit un diagnostic terminal. Cu toate acestea, publicația The B.C. Catholic relatează că medicul i-a spus acum câteva săptămâni că trebuia să-l informeze pe Holland cu privire la opțiunile sale privind asistența medicală pentru moarte (MAiD). Ulterior, o asistentă medicală i-a reamintit opțiunea sinuciderii asistate.

Vancouver Coastal Health, autoritatea sanitară publică din Columbia Britanică, a declarat site-ului de știri catolic că „personalul poate lua în considerare propunerea MAiD pe baza analizei sale clinice, cu condiția să dețină cunoștințele și competențele necesare în acest sens”.

Însă părintele Larry Lynn, din arhiepiscopie, a declarat:

„Acesta este, fără îndoială, unul dintre cele mai îngrozitoare exemple ale regimului coercitiv și lipsit de sensibilitate al Canadei în materie de eutanazie”.

Programul MAiD din Canada a fost obiectul unor controverse în ultimii ani. În 2025, un raport a dezvăluit că Canada a stabilit un nou record, ucigând 16.499 de persoane prin eutanasie într-un singur an – adică 1 din 20 de decese, potrivit unor estimări.