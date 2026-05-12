Un primar din California pledează vinovat pentru că a acționat ca agent chinez în SUA

Primarul democrat al orașului Arcadia, Eileen Wang, a pledat vinovat pentru că a acționat în calitate de agent străin al Chinei, stârnind îngrijorări cu privire la infiltrarea străină în administrația locală. Wang riscă până la 10 ani de închisoare.

Eileen Wang a fost acuzată că a acționat ca agent ilegal al Republicii Populare Chineze și a acceptat să pledeze vinovată, potrivit procurorilor federali, care susțin că aceasta a acționat în secret pentru a promova mesaje pro-Beijing în Statele Unite înainte de a-și prelua funcția, informează Fox News.

Procurorii federali afirmă că Wang a recunoscut că a acționat „sub îndrumarea și controlul” oficialilor guvernului chinez cel puțin din 2020 până în 2022, coordonându-se cu persoane din SUA pentru a difuza mesaje pro-Beijing, totul fără a notifica Procurorul General al SUA, așa cum prevede legea. Faptele descrise de procurori au avut loc înainte ca Wang să preia funcția în Consiliul Local al orașului Arcadia, în decembrie 2022.

Oficialii orașului Arcadia au declarat că acest caz este legat de comportamentul individual al lui Wang și nu afectează funcționarea orașului.

„Persoanele alese în funcții publice în Statele Unite ar trebui să acționeze numai în interesul cetățenilor americani pe care îi reprezintă”, a declarat procurorul general adjunct pentru securitate națională, John A. Eisenberg.

Conform documentelor judiciare, Wang a colaborat cu Yaoning „Mike” Sun, un agent chinez condamnat care ispășește deja o pedeapsă de patru ani într-o închisoare federală, pentru a administra un site web care se prezenta drept o agenție de știri locală a comunității chinezo-americane.

Procurorii au descris site-ul web drept un instrument de propagandă al Partidului Comunist Chinez, afirmând că acesta publica conținut furnizat direct de oficiali chinezi.

Într-un schimb de mesaje, un oficial al guvernului chinez i-a trimis lui Wang un articol redactat în prealabil, în care se negau acuzațiile de muncă forțată și genocid din Xinjiang.

Câteva minute mai târziu, Wang l-a publicat online și a trimis înapoi linkul. Oficialul a răspuns: „Ce repede, mulțumesc tuturor”.

Într-un alt caz, după ce a făcut modificări la cererea autorităților de la Beijing și a anunțat că a strâns peste 15.000 de vizualizări, Wang a răspuns: „Mulțumesc, domnule lider”.

Procurorii mai susțin că Wang a comunicat cu John Chen, un agent chinez condamnat, o figură legată de aparatul de informații al Chinei și care avea legături cu președintele chinez Xi Jinping, cerându-i să difuzeze mesaje și scriind: „Acesta este mesajul pe care Ministerul Afacerilor Externe dorește să îl transmită”.

„Persoanele din țara noastră care acționează în secret în interesul unor guverne străine subminează democrația noastră”, a declarat Bill Essayli, prim-adjunct al procurorului general al Statelor Unite. „Acest acord de recunoaștere a vinovăției reprezintă cel mai recent succes al eforturilor noastre de a apăra patria împotriva încercărilor Chinei de a corupe instituțiile noastre”.

FBI-ul a prezentat acest caz ca pe un avertisment cu privire la amestecul străin în politica americană.

„După cum a recunoscut chiar ea, Eileen Wang a servit în secret interesele guvernului chinez”, a declarat Roman Rozhavsky, director adjunct al FBI. „Fie ca acest lucru să constituie un avertisment clar: persoanele care acționează în numele unor guverne străine pentru a influența democrația noastră vor fi identificate, anchetate și aduse în fața justiției”.

În ciuda activității ascunse, Wang a fost aleasă în Consiliul Local al orașului Arcadia în noiembrie 2022 și a devenit ulterior primar prin sistemul de rotație al consiliului. Faptele descrise de procurori au avut loc înainte ca ea să preia funcția.

În cadrul acordului de recunoaștere a vinovăției, Wang a recunoscut că nu a dezvăluit niciodată activitatea sa pentru guvernul chinez, nici autorităților federale, nici cititorilor site-ului său web, și a recunoscut că acționa pe teritoriul Statelor Unite în timp ce desfășura aceste activități. Se așteaptă ca ea să-și declare oficial vinovăția în fața instanței federale, iar sentința nu a fost încă pronunțată.

Acordul precizează, de asemenea, că, dacă Wang nu este cetățean american, condamnarea sa pentru infracțiune gravă ar putea duce la deportare sau la refuzul acordării cetățeniei în viitor. Acordul de recunoaștere a vinovăției descrie aceste consecințe ca fiind posibile consecințe în materie de imigrație.

Wang a acceptat să demisioneze din funcția publică și se așteaptă ca ea să-și declare oficial vinovăția în următoarele săptămâni, pe măsură ce ancheta FBI continuă.

Foto: Arcadia

