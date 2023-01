Un republican din Camera Reprezentanților cere demiterea secretarului DHS, Alejandro Mayorkas

Potrivit Fox News, reprezentantul republican din Texas, Pat Fallon, a depus o cerere de demitere a secretarului Homeland Security, Alejandro Mayorkas, informează Brandon Drey, Daily Wire.

Fallon a prezentat recent în fața Camerei solicitarea de demitere a lui Mayorkas pentru „infracțiuni grave și delicte“, cunoscută sub numele de Rezoluția 8 a Camerei.

„Încă din prima zi, politicile secretarului Mayorkas au subminat acțiunile de aplicare a legii la granița noastră sudică“, a declarat recent Fallon pentru Fox News.

„De la sperjurul comis în fața Congresului cu privire la menținerea controlului operațional al frontierei până la infama calomnie ‘whip-gate’ la adresa poliției de frontieră, secretarul Mayorkas a dovedit de nenumărate ori că nu este potrivit pentru a conduce Departamentul pentru Securitate Internă“.

„Acțiunile sale intenționate au erodat sistemul nostru de imigrație, au subminat moralul poliției de frontieră și au pus în pericol securitatea națională americană. A încălcat legea și este timpul să fie înlăturat din poziția pe care o ocupă“, a adăugat Fallon.

Acest demers a avut loc în prima săptămână de mandat a republicanului Kevin McCarthy ca președinte al Camerei Reprezentanților.

McCarthy declarase că, dacă republicanii vor prelua din nou controlul Camerei, Mayorkas ar putea fi pus sub acuzare datorită modului în care a gestionat criza imigranților de la granița de sud, unde s-a înregistrat un număr record de traversări ilegale ale frontierei dinspre Mexic.

„Dacă secretarul Mayorkas nu demisionează, republicanii din Cameră vor investiga fiecare ordin, fiecare acțiune și fiecare eșec și vor stabili dacă putem începe o anchetă în scopul demiterii sale“, a declarat McCarthy pentru Fox News în noiembrie.

U.S. Border Patrol a raportat că numărul imigranților ilegali arestați de-a lungul frontierei dintre SUA și Mexic în anul fiscal 2021 au fost de peste patru ori mai mare decât în anul fiscal anterior și cel mai mare total anual înregistrat, potrivit Pew Research.

În anul fiscal 2022, 2.378.944 de persoane au traversat ilegal frontiera, excluzându-i pe cei aproape 600.000 care au fost detectați dar au reușit să evite capturarea.

Fox News a relatat săptămâna trecută că acuzațiile formulate de Fallon la adresa lui Mayorkas vor include trei acuzații.

Prima este aceea că Mayorkas nu a reușit să implementeze în mod adecvat legislația „Secure the Fence Act of 2006“, afirmându-se că legea îi impune secretarului pentru Securitate Internă să „mențină controlul operațional asupra întregii frontiere internaționale terestre și maritime a Statelor Unite“.

În al doilea rând, Mayorkas este acuzat că „și-a încălcat jurământul constituțional, a depus în mod intenționat mărturie mincinoasă și înșelătoare în fața Congresului“ întrucât în timpul audierilor în Congres din 26 aprilie și 15 noiembrie a declarat că frontiera este securizată.

Ultima acuzație formulată de Fallon este că Mayorkas „a calomniat în mod public și fals“ polițiștii de frontieră acuzați că ar fi biciuit imigranți haitieni în Del Rio, Texas, în 2021. Aceste acuzații au fost ulterior retrase.

„Raportul de 511 pagini al U.S. Customs and Border Protection’s Office of Personal Responsibility a constatat că ‘nu există nicio dovadă că [polițiștii de frontieră] implicați în acest incident au lovit, intenționat sau nu, vreun imigrant cu frâiele lor’“, a scris Fallon, potrivit Fox News.

„Secretarul Mayorkas și-a calomniat proprii agenți ai Poliției de Frontieră și forțele TXDPS implicate în acest incident, contribuind la o scădere și mai pronunțată a moralului deja scăzut al agenților“.

Documentele au fost înaintate Comisiei Juridice a Camerei.

Fallon promisese să prezinte acuzațiile de demitere săptămâna trecută, înainte ca cel de-al 118-lea Congres să depună oficial jurământul.

În cadrul emisiunii ABC „This Week“, Mayorkas a declarat că nu va demisiona din cauza modului în care a gestionat problema graniței de sud, adăugând că va fi pregătit pentru anchetele inițiate de republicanii din Cameră.

„Nu o voi face“, a spus Mayorkas când a fost presat de prezentatorul George Stephanopoulos să comenteze solicitarea lui McCarthy de a demisiona.

„Am mult de lucru și ne vom duce treaba până la capăt“.

Traducere și adaptare

Tribuna.US