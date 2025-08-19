5 puncte cheie ale summit-ului de la Casa Albă. Trump devine conștient de realitatea securității Ucrainei

Pentru prima dată, el spune că SUA vor ajuta Europa cu garanții de securitate pentru Ucraina Președintele Trump i-a întâmpinat luni pe liderii euro

Președintele Trump i-a întâmpinat luni pe liderii europeni și pe Volodimir Zelenski la Casa Albă, iar înainte de începerea discuțiilor cu ușile închise au apărut vești bune.

Mai precis, Donald Trump a declarat public pentru prima dată că Statele Unite vor participa la furnizarea de garanții de securitate Ucrainei, ca parte a unui acord de pace cu Rusia, potrivit Echipei Editoriale a WSJ.

Un reporter l-a întrebat pe Donald Trump dacă ar exclude trupele americane ca parte a unei garanții de securitate pentru a descuraja noi atacuri ilegale din partea lui Vladimir Putin.

„Va fi mult ajutor”, a spus Trump. „Ei sunt prima linie de apărare pentru că sunt acolo. Ei sunt Europa. Dar noi îi vom ajuta și noi. Ne vom implica”. Europenii „vor să ofere protecție. Ei sunt foarte hotărâți în această privință, iar noi îi vom ajuta în acest sens”.

Trump nu a oferit detalii, iar detaliile vor conta. Dar Trump a refuzat în mod evident să excludă sprijinul american, iar acest lucru este un realism binevenit în ceea ce privește ceea ce va fi necesar pentru a obține o pace durabilă în Ucraina.

Ulterior, într-un interviu telefonic pentru Fox News, Președintele Trump a exclus prezența trupelor americane pe teritoriul Ucrainei, dar a reiterat implicarea SUA pentru a susține posibile trupe europene de menținere a păcii pe teritoriul Ucrainei.

Franța, Germania și Marea Britanie sunt dispuse să trimită trupe la sol, în timp ce SUA vor oferi sprijin “din aer” – referire la superioritatea tehnologică a armatei americane.

De asemenea, este de remarcat faptul că Donald Trump a spus că nu caută un acord de pace care să dureze doar doi ani. El dorește ceva durabil, adică un acord care să ofere o descurajare credibilă pentru Putin, astfel încât acesta să nu reia războiul după ce va avea ocazia să se reînarmeze.

Pentru ca o astfel de promisiune de securitate să fie credibilă, SUA vor trebui să se implice mai mult decât simbolic. Acest lucru ar include cel puțin schimbul de informații, poate mai multe avioane suplimentare desfășurate în regiune și asistență pentru reînarmarea Ucrainei și consolidarea armatei de la Kiev.

Toate acestea nu vor fi pe placul unora dintre cei mai fervenți susținători ai lui Trump, care detestă Ucraina și doresc ca SUA să se retragă din Europa. Dar Trump dorește sincer să pună capăt războiului, așa cum a promis în campania electorală, și poate că este convins că SUA trebuie să se alăture europenilor.

De asemenea, este remarcabil cât de mult l-au lăudat europenii pe Trump pentru eforturile depuse în vederea încheierii războiului. Vladimir Putin va trebui să înțeleagă că o alianță de națiuni cu o putere militară și o voință mai mare este de partea Ucrainei, altfel va relua războiul când va considera oportun. Trump se îndreaptă în direcția corectă atunci când recunoaște tacit că America are un interes puternic în pacea din Ucraina și stabilitatea Europei.

În ciuda progreselor de luni, un acord de pace nu este nici pe departe iminent. Luptele continuă, oamenii mor în continuare, cum punctează și Trump de fiecare dată. Atâta timp cât Rusia are senzația că negociază de pe poziții de forță și impune cerințe inacceptabile și nerezonabile, lucrurile vor continua în acest mod. Pacea va fi atinsă doar dacă Rusia – agresorul – va înceta imediat ostilitățile.

5 puncte cheie ale summitului

Propunerea pentru un summit trilateral Trump – Zelenski – Putin

Trump a inițiat demersuri pentru o întâlnire directă între Zelenski și Putin, urmată de o reuniune trilaterală (Trump, Zelenski, Putin), punând bazele unui posibil dialog de pace. Cancelarul german Merz a spus că Putin ar fi disponibil „în următoarele două săptămâni”.

Aranjamente pentru garanții de securitate în stil „Articolul 5 NATO”

Trump a anunțat implicarea SUA în garantarea securității Ucrainei, în colaborare cu statele europene, fără detalii clare privind forma concretă a acestor garanții (trupe NATO, patrule etc.)

Divergențe asupra necesității armistițiului

Trump a declarat că nu este necesar un armistițiu prealabil pentru negocieri, argumentând că acordurile pot fi negociate în timp ce luptele continuă. În schimb, liderii europeni (precum Merz, Macron) au subliniat că un armistițiu este esențial pentru orice proces de pace credibil.

Achiziție masivă de armament american, susținută financiar de Europa

Zelenski și liderii europeni au discutat un acord de achiziție a armelor americane în valoare de 90-100 miliarde USD, finanțate de Europa. Trump a semnalat că Ucraina este pregătită să plătească pentru aceste garanții de securitate.

Reajustarea tonului diplomatic și semnificații simbolice

Atmosfera întâlnirii a fost mult mai cordială decât cea din februarie; Zelenski a fost lăudat pentru ținută și chiar i-a oferit o scrisoare soției lui Trump, Melania, într-un gest simbolic și bine primit.

Totuși, analiștii au remarcat formulări vagi și eventuale slăbiciuni în angajamente – procesul rămânând încă plin de incertitudini.

Foto: The White House

