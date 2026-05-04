Elanul lui Marco Rubio pentru alegerile din 2028 devine imposibil de ignorat

Elanul politic al lui Marco Rubio pentru alegerile prezidențiale din 2028 devine tot mai vizibil, într-un context în care istoria recentă arată că vic

Elanul politic al lui Marco Rubio pentru alegerile prezidențiale din 2028 devine tot mai vizibil, într-un context în care istoria recentă arată că vicepreședinții americani tind să aspire la cea mai înaltă funcție în stat, dar rareori reușesc să o câștige.

În 1960, Richard Nixon a candidat la președinție după ce a ocupat timp de opt ani funcția de vicepreședinte al lui Dwight Eisenhower.

În 1968, Hubert Humphrey a candidat la președinție după ce a lucrat sub conducerea lui Lyndon B. Johnson.

În 1988, George H.W. Bush a candidat după ce a îndeplinit două mandate sub conducerea lui Ronald Reagan.

În 2000, Al Gore a candidat după ce a ocupat funcția de vicepreședinte timp de opt ani sub conducerea lui Bill Clinton.

În 2024, Kamala Harris a fost desemnată candidată a Partidului Democrat după patru ani de mandat sub conducerea lui Joe Biden.

În epoca modernă, vicepreședinții au tendința de a candida la președinție. Joe Biden a făcut-o în 2020, după ce a văzut-o pe Hillary Clinton, candidata preferată a lui Barack Obama în 2016, pierzând alegerile în ciuda tuturor avantajelor imaginabile. Walter Mondale, vicepreședintele lui Jimmy Carter, a candidat la patru ani după ce șeful său a fost zdrobit de Ronald Reagan în alegerile din 1980. Mondale avea să câștige un singur stat împotriva aceluiași adversar în 1984, analizează Washingon Examiner.

Cu excepția lui George H.W. Bush, niciun vicepreședinte din 1960 încoace nu a câștigat alegerile prezidențiale după ce a lucrat timp de opt ani sub conducerea unui președinte care a avut două mandate. Poate că există recunoașterea numelui, la fel ca și capacitatea de a strânge fonduri și de a organiza campania la nivel local. Dar, așa cum pot confirma Nixon, Humphrey, Gore și Harris, acest lucru nu duce întotdeauna la victorie.

Ceea ce ne aduce la perspectivele vicepreședintelui JD Vance. La doar 44 de ani în 2028, el ar fi al doilea cel mai tânăr candidat al partidului din istoria alegerilor prezidențiale, după John F. Kennedy. Vance a fost alegerea surprinzătoare a lui Donald Trump în iulie 2024, care l-a ales pe senatorul de atunci din Ohio să-i fie coleg de campanie. Mulți analiști nu s-au așteptat la această decizie, mulți fiind convinși că Marco Rubio sau Glenn Youngkin vor primi această nominalizare.

Însă fiii cei mai mari ai lui Trump, Don Jr. și Eric, l-au susținut cu tărie pe Vance, susținând că acesta era perceput ca fiind mai fidel mișcării MAGA de către bărbații tineri și că ar putea atrage votanții indeciși din statele-cheie indecise precum Pennsylvania, Michigan și Wisconsin, având în vedere copilăria sa tumultuoasă petrecută în „Rust Belt” din Ohio și succesele extraordinare care au urmat.

Majoritatea sondajelor îl arată pe Vance lider relativ confortabil în confruntări ipotetice cu posibili contracandidați, printre care Rubio, guvernatorul Floridei Ron DeSantis și Don Jr. Totuși, conform ultimului sondaj CNN, cu 20 de luni înainte de alegerile preliminare din Iowa, cota de popularitate a lui Vance – oricare ar fi valoarea acesteia – se situează în prezent la 62% de dezaprobare. Cifrele lui Trump au scăzut, de asemenea, de la începutul războiului cu Iranul, prețurile la benzină crescând ca urmare a acestuia, ceea ce a contribuit la scăderea popularității vicepreședintelui său.

„Dacă mandatul lui Bill Clinton va fi marcat de probleme, atunci și Al Gore va avea de suferit”, scria Paul Gigot în Wall Street Journal în 1997. „Iar dacă Bill Clinton va avea un al doilea mandat de succes, acest lucru îl va ajuta pe Al Gore”.

Însă aceste sondaje reprezintă probabil doar o imagine momentană. Dacă și când conflictul se va încheia, iar prețurile la benzină vor reveni la nivelurile din 2025 sau chiar mai jos, aceste cifre se vor inversa cu siguranță. Indiferent de asta, în ultima vreme s-a vorbit tot mai mult despre perspectivele lui Rubio, care a fost, fără îndoială, cel mai valoros membru al cabinetului lui Trump până în acest moment al celui de-al doilea mandat.

CV-ul actual vorbește, fără îndoială, de la sine: secretar de stat, consilier interimar pentru securitate națională, arhivist interimar al Statelor Unite și fost șef interimar al USAID, agenție care, din fericire, a fost desființată.

„Când am o problemă, îl sun pe Marco”, a spus Trump recent despre Rubio. „El o rezolvă”.

Un sondaj de opinie recent realizat la CPAC arată că acesta se bucură de un real avânt, obținând 35% din voturi. Context: Rubio avea doar 3% din voturi cu un an în urmă.

În același sondaj CPAC din martie, Vance a terminat pe primul loc cu 53% din voturi, dar acest procent a scăzut cu 8 puncte procentuale față de anul precedent. Mai mult context: sprijinul de 53% al lui JD este încă mai mare decât al oricărei alte persoane din istoria sondajelor CPAC, cu excepția lui Trump.

În cele din urmă, este greu de imaginat că DeSantis s-ar lansa într-o nouă cursă pentru președinție, cu excepția cazului în care Trump l-ar susține în mod explicit, ceea ce nu se va întâmpla, în ciuda faptului că cei doi și-au îmbunătățit relațiile după o primară acerbă din 2020, pe care Trump a câștigat-o cu ușurință.

În ceea ce-l privește pe Don Jr., se pare că acesta poartă discuții pentru a prelua locul tatălui său în sala de consiliu, în cadrul unei noi versiuni a emisiunii „The Apprentice” de pe Netflix. Numele și marca Trump ajută cu siguranță, dar este greu de imaginat că Trump Jr. va candida împotriva lui Vance, având în vedere că a insistat atât de mult ca acesta să devină vicepreședinte.

Pentru JD, decizia de a nu candida la președinție în 2028 ar putea fi una personală (și destul de ușor de înțeles). A doua doamnă, Usha Vance, este în prezent însărcinată cu al patrulea copil al lor. Ceilalți copii ai săi au încă doar 8, 5 și, respectiv, 3 ani. O candidatură reușită a lui Vance și opt ani de mandat ar însemna să rateze cea mai mare parte a copilăriei lor, ceva ce nu se poate recupera odată ce ești părinte.

Vance ar putea candida la președinție în 2040 și ar avea încă în jur de 55 de ani, adică cu peste 30 de ani mai tânăr decât era Biden când și-a încheiat mandatul anul trecut. Are mult timp la dispoziție. Până atunci, ar putea ocupa cu ușurință mai multe funcții în cabinet sau ar putea conduce Comitetul Național Republican (RNC) pentru a ajuta la strângerea de fonduri pentru partid, menținându-și în același timp o prezență omniprezentă la televizor, în scopul de a-și păstra influența și relevanța.

Recent, în două sondaje informale în West Palm Beach, Florida, și Springfield, Illinois fost pusă o întrebare simplă: dacă ați avea de ales, pe cine ați prefera să fie candidatul republican în 2028, pe Vance sau pe Rubio?

În West Palm, unde Rubio beneficiază de un oarecare avantaj al terenului propriu datorită anilor petrecuți ca membru al Congresului și senator în acest stat, alegerea a fost în favoarea lui Marco cu o majoritate covârșitoare, într-un raport neoficial de aproximativ 80 la 20.

În Springfield, o capitală cu tendințe republicane într-un stat democrat, reacția a fost de aproximativ 60/40 în favoarea lui Rubio.

Și, potrivit unui reportaj al NBC News, Trump a organizat personal un sondaj informal în rândul a 25 de donatori la o cină recentă la Mar-a-Lago. Rezultatul? Potrivit unui participant citat de NBC, „a fost aproape unanim pentru Marco”.

Cu toate acestea, nu există niciun scenariu în care Vance și Rubio să se înfrunte unul pe celălalt. Ambii sunt prea inteligenți și se respectă prea mult pentru a se angaja pe un drum anevoios, pe care mass-media l-ar prezenta fără îndoială drept un „război civil MAGA”, fără prea multe avantaje în alegerile generale. Va fi fie o listă Vance/Rubio, fie o listă Rubio/[numele altui candidat].

Piețele de pariuri indică, de asemenea, o creștere semnificativă a popularității lui Rubio în ultima perioadă. La 31 decembrie, Vance era favorit pentru câștigarea nominalizării, cu o cotă de 47,8%, față de 10,9% pentru Rubio. La 1 mai, Rubio a urcat la 24,6%, în timp ce JD se situează la 37,4%.

În cele din urmă, ambii candidați au șanse solide de a câștiga dacă se rezolvă conflictul cu Iranul, prețurile la benzină scad, inflația scade, securitatea la frontieră este menținută, se adoptă Legea „Save America” și, poate cel mai important, democrații continuă să împingă partidul atât de mult spre aripa socialistă a partidului reprezentată de Hasan Piker, Graham Platner, AOC și Bernie, încât îi îndepărtează pe acei alegători moderați indeciși de care vor avea nevoie pentru a câștiga în Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Carolina de Nord și Georgia.

Mai sunt încă peste 600 de zile până când se vor exprima primele voturi în cadrul adunărilor electorale din Iowa pentru Partidul Republican.

După cum știm, în era Trump lucrurile se pot schimba dintr-o clipă în alta. Nu mai suntem în anii lui Obama, când totul decurgea fără incidente.

Partidul Republican se află într-o situație plăcută: doi bărbați de top, extrem de calificați și inteligenți, cu o mare notorietate și cu capacitatea de a-și înfrunta adversarii și mass-media ostilă, ar putea fi unul dintre candidații săi în 2028. Sau ar putea forma unul dintre cele mai puternice duo-uri de care nu s-a mai auzit de pe vremea lui Mantle și Maris.

În acest moment, Gavin Newsom, Kamala Harris sau AOC ar putea fi adversarii lor. Nu e chiar ceva intimidant.

Însă, în cele din urmă, decizia de a candida sau nu îi va aparține lui JD Vance. Și nu e greu de imaginat că va pune familia sa tânără pe primul plan, în detrimentul unui post pe care l-ar putea câștiga foarte ușor peste câțiva ani.

Foto: Rawpixel

Share this: Facebook

X

