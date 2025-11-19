Vânzările de Biblii din SUA au crescut semnificativ după asasinarea lui Charlie Kirk

2,4 milioane de Biblii vândute în septembrie, după moartea liderului conservator creștin Vânzările de Biblii au crescut semnificativ în luna septem

Vânzările de Biblii au crescut semnificativ în luna septembrie, după asasinarea lui Charlie Kirk, potrivit unui raport citat de WSJ.

Cele 2,4 milioane de exemplare vândute în SUA în luna septembrie au reprezentat o creștere de 36% față de aceeași lună a anului trecut.

„Luna septembrie a adus o serie de evenimente tulburătoare – violență, tensiuni geopolitice și incertitudine economică – subliniind un model: în perioade de criză, mai multe persoane apelează la credință pentru a găsi alinare și sprijin”, a declarat Brenna Connor, analist la Circana BookScan.

Vânzările de Biblii au fost puternice în ultimii doi ani, dar moartea lui Kirk, în special, „a trezit conștiința multor oameni”, a declarat Mark Schoenwald, președinte și director executiv al HarperCollins Christian Publishing.

„Au început să se gândească la ceea ce cred și de ce”, a spus Schoenwald. Interesul este deosebit de mare în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani, un grup cu care Kirk a interacționat în campusurile universitare.

Kirk, un creștin practicant, era deschis în privința convingerilor sale religioase, susținând abstinența și apărând căsătoria tradițională.

Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din SUA, i-a fost acordată postum lui Charlie Kirk de către președintele Donald Trump pe 14 octombrie 2025, data la care Kirk ar fi împlinit 32 de ani.

Erika Kirk a acceptat distincția în numele soțului său în cadrul unei ceremonii organizate în Grădina Trandafirilor de la Casa Albă. Ea a ținut și un discurs în care a subliniat convingerile și sacrificiul soțului său.

Kirk a fost asasinat pe 10 septembrie 2025, în timp ce ținea un discurs la un eveniment TPUSA la Universitatea de Stat Utah Valley din Orem, Utah.

