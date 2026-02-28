VIDEO | Donald Trump anunță operațiunea militară „Epic Fury” împotriva regimului iranian

Președintele Trump îi îndeamnă pe iranieni să preia puterea, în timp ce anunță o operațiune militară „masivă” împotriva programelor de rachete, nuclea

Președintele Trump îi îndeamnă pe iranieni să preia puterea, în timp ce anunță o operațiune militară „masivă” împotriva programelor de rachete, nucleare și a forțelor navale ale Teheranului

Statele Unite și Israelul au declarat că au lansat sâmbătă un atac asupra Iranului. Președintele Trump a confirmat desfășurarea unor operațiuni militare majore împotriva regimului și i-a îndemnat pe iranieni „să preluați puterea”, în timp ce loviturile continuau.

„Spun în această seară că ora libertății voastre a sosit”, a declarat Trump într-un videoclip postat pe Truth Social. El a precizat că operațiunea militară va viza programele de rachete și nucleare ale Iranului, precum și forțele sale navale.

Obiectivul principal al atacurilor, a spus el, este de a se asigura că americanii „nu vor fi niciodată amenințați de un Iran înarmat nuclear”.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a anunțat că a lansat atacuri cu rachete și drone către Israel.

Statele Unite și Israelul intenționează să desfășoare mai multe zile de atacuri intensive, au declarat persoane familiarizate cu situația. Operațiunea comună riscă să declanșeze un conflict regional mai amplu într-una dintre cele mai sensibile zone din lume din punct de vedere economic.

Loviturile au fost precedate de o consolidare militară americană de o lună, care a urmat promisiunii lui Trump de a veni în sprijinul protestatarilor care au zguduit regimul la începutul lunii ianuarie. Președintele a avertizat în repetate rânduri Iranul că ar putea face față unei acțiuni militare dacă nu va renunța la programul său nuclear.

Share this: Facebook

X

