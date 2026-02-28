VIDEO | Israelul și SUA lansează un atac asupra Iranului. Khamenei a fost mutat într-un „loc sigur”

Armata israeliană a lansat un atac surpriză asupra Iranului sâmbătă dimineață, mass-media iraniană de stat raportând că s-au auzit explozii în Teheran

În momentul atacului, armata israeliană a transmis un avertisment național tuturor cetățenilor să rămână în apropierea spațiilor protejate.

„Aceasta este o alertă proactivă pentru a pregăti publicul pentru posibilitatea lansării de rachete către statul Israel”, a declarat armata israeliană.

O sursă din domeniul securității a confirmat că Statele Unite sunt implicate în atacuri, informează The Jerusalem Post.

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, nu se află la Teheran și a fost transferat într-un „loc sigur”, a confirmat un oficial iranian pentru Reuters.

Mass-media iraniană a raportat atacuri care au vizat Direcția de Informații a IRGC, precum și lovituri în centrul Teheranului. Țara și-a închis spațiul aerian ca răspuns la atacuri.

Un oficial israelian din domeniul securității a declarat pentru Reuters că operațiunea a fost planificată de luni de zile, iar momentul ei a fost stabilit cu câteva săptămâni în urmă.

Surse din cadrul instituțiilor de apărare au afirmat că unul dintre obiectivele atacurilor va fi „eliminarea amenințărilor la adresa frontului intern israelian, cu accent pe lansatoarele de rachete și bazele de vehicule aeriene fără pilot”.

În prezent, nu au fost lansate rachete către Israel.

