Ce știm despre atacul americano-israelian asupra Iranului și represaliile Teheranului

Statele Unite și Israelul au lansat un atac major asupra Iranului, despre care președintele Donald Trump a spus că va distruge armata țării, îi va anihila programul militar și ar putea chiar să răstoarne regimul.

Într-un videoclip publicat pe Truth Social, Trump a acuzat Iranul că a respins „fiecare oportunitate de a renunța la ambițiile sale nucleare” și a spus că SUA „nu mai pot suporta”.

Spre deosebire de ultima dată când SUA și Israelul au lovit Iranul, în iunie, aceste atacuri au început în plină zi, sâmbătă dimineața – prima zi a săptămânii în Iran. Iar în timp ce loviturile americane din iunie s-au încheiat în doar câteva ore, armata SUA plănuiește de această dată mai multe zile de atacuri, sugerând obiective mai ample.

Ca răspuns, regimul iranian a lansat un val de lovituri în Orientul Mijlociu, vizând mai multe țări care găzduiesc baze militare americane. Explozii au fost auzite de pe plajele din Dubai până pe străzile din Doha.

Amploarea pagubelor din Iran și din întreaga regiune este încă în curs de clarificare. Iată ce știm până acum.

Cum s-a ajuns aici?

Guvernul iranian se află sub presiune severă de la începutul anului. Deja slăbit de războiul de vara trecută cu Israelul, la care SUA s-au alăturat pentru scurt timp, regimul s-a confruntat cu o criză economică gravă care a declanșat proteste la nivel național în ianuarie.

După o reprimare care a lăsat mii de protestatari morți, Trump a promis că le va veni în ajutor. El a avertizat că SUA sunt „pregătite și înarmate” pentru a ataca și a început să trimită cantități uriașe de echipamente militare în regiune.

În ciuda consolidării militare, SUA au reluat și eforturile de a ajunge la un nou acord nuclear cu Iranul. Ultima rundă de negocieri s-a încheiat joi, în Elveția, cu Iranul refuzând să renunțe la pretențiile nucleare.

De ce au lovit SUA Iranul?

În discursul său de la ora 2:30 a.m., Trump a spus că obiectivul principal al operațiunii – pe care Departamentul Apărării o numește „Operation Epic Fury” – este „să apere poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian”.

Aceste amenințări, a spus el, includ programul nuclear al Iranului.

„A fost întotdeauna politica Statelor Unite, în special a administrației mele, ca acest regim terorist să nu poată avea niciodată o armă nucleară”, a spus Trump, fără a furniza dovezi că Iranul ar fi fost mai aproape de obținerea unei arme nucleare. „Au respins fiecare oportunitate de a renunța la ambițiile lor nucleare și nu mai putem tolera acest lucru.”

Președintele a repetat, de asemenea, afirmațiile sale recente că Iranul dezvoltă rachete balistice care ar putea ajunge pe teritoriul continental al SUA. În discursul său privind Starea Uniunii de marți, Trump a spus că Iranul „a dezvoltat deja rachete care pot amenința Europa și bazele noastre din străinătate și lucrează la construirea unor rachete care în curând vor ajunge în Statele Unite ale Americii”.

De ce lovește Israelul Iranul?

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a considerat de mult timp Iranul drept cel mai periculos adversar al Israelului. După ce a slăbit grav proxy-urile Iranului – Hamas în Gaza și Hezbollah în Liban – Israelul a lansat vara trecută un război împotriva Iranului.

Deși Israelul a oprit conflictul după ce SUA au lovit siturile nucleare iraniene, analiștii suspectau de mult că Netanyahu va profita de o oportunitate pentru a relua atacurile asupra Iranului.

Într-o declarație video de sâmbătă, explicând de ce Israelul își reia loviturile asupra Iranului, Netanyahu și-a repetat afirmația că regimul islamic nu trebuie să dobândească o armă nucleară. Până la ora acestui articol, Israelul a lovit peste 500 de ținte militare strategice în Iran.

Caută SUA și Israelul schimbarea regimului?

Ceea ce a fost neobișnuit în declarațiile lui Trump și Netanyahu este faptul că ambii au fost expliciți în privința dorinței lor de schimbare a regimului în Iran.

Trump s-a adresat direct poporului iranian, spunându-le că „ora libertății voastre a sosit”.

„Când vom termina, preluați-vă guvernul. Va fi al vostru pentru a-l lua. Aceasta va fi, probabil, singura voastră șansă pentru generații”, a spus el.

Netanyahu a făcut apel, de asemenea, la „toate părțile poporului iranian” să „lepede jugul tiraniei și să aducă un Iran liber și pașnic”. El a spus că acțiunile SUA și Israelului „vor crea condițiile pentru ca poporul iranian curajos să își ia destinul în propriile mâini”.

Ce a fost lovit?

Explozii au fost auzite în districtul Pasteur din Teheran, unde se află complexul puternic securizat ce găzduiește reședința și biroul Liderului Suprem al Iranului, Ayatollah Ali Khamenei, au relatat agențiile de presă iraniene afiliate statului. Mai multe alte orașe au fost, de asemenea, lovite.

Două surse israeliene au declarat pentru CNN că loviturile au vizat figuri de rang înalt, inclusiv pe Khamenei, pe președintele Masoud Pezeshkian și pe șeful Statului Major al forțelor armate, Abdolrahim Mousavi.

Mass-media de stat iraniană a declarat că oficialii de rang înalt sunt în siguranță, inclusiv Pezeshkian, însă țintele sugerează că Israelul încearcă să decapiteze conducerea iraniană.

Cum a răspuns Iranul?

Iranul a ripostat cu un val de rachete și drone în Orientul Mijlociu, vizând mai multe țări din apropiere care găzduiesc baze militare americane, precum și Israelul. Răspunsul iranian, însă, este mult mai slab decât în războiul de 12 zile cu Israelul, din 2025.

Când SUA și Israelul au lovit ultima dată Iranul în iunie, au vizat stocul său de rachete balistice, limitându-i capacitatea de represalii. Iranul ar putea încerca să își folosească arsenalul cât timp încă îl mai are.

Explozii au fost raportate în Emiratele Arabe Unite, Qatar și Bahrain, precum și în Arabia Saudită, rival regional-cheie al Iranului, care a promis că va lua „toate măsurile necesare” pentru a se apăra.

