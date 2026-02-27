Instagram va alerta părinții adolescenților în cazul căutărilor repetate legate de automutilare și sinucidere

Compania de social media intensifică eforturile de protejare a minorilor, în contextul în care unele guverne iau în considerare interzicerea accesului

Compania de social media intensifică eforturile de protejare a minorilor, în contextul în care unele guverne iau în considerare interzicerea accesului tinerilor utilizatori la rețelele sociale

Instagram a transmis că va alerta părinții dacă adolescenții lor caută în mod repetat termeni legați de automutilare sau sinucidere, intensificând eforturile de protejare a minorilor, în contextul în care mai multe guverne iau în considerare interzicerea rețelelor sociale pentru utilizatorii mai tineri.

Urmărește Tribuna.US și pe X, WhatsApp și Telegram

Aplicația deținută de Meta Platforms a scris joi într-o postare pe blog că părinții care au adoptat instrumentele de supraveghere ale Instagram pentru a monitoriza activitatea profilului copiilor lor vor începe să primească alerte începând cu săptămâna viitoare.

Alerte vor fi declanșate numai atunci când adolescenții caută în mod repetat, într-o perioadă scurtă de timp, termeni precum „autovătămare”, „sinucidere” sau fraze care sugerează că doresc să-și facă rău.

Serviciul va fi disponibil inițial prin e-mailuri, SMS-uri, mesaje WhatsApp și notificări în aplicație pentru părinți și tutori din SUA, Canada, Marea Britanie și Australia, urmând să se extindă și în alte țări în cursul acestui an.

Această măsură vine pe fondul eforturilor platformei de a proteja utilizatorii mai tineri de conținutul potențial periculos, în contextul în care platformele de socializare se confruntă cu critici noi din partea guvernelor și autorităților de reglementare, care consideră că acestea nu fac suficient în acest sens.

În decembrie, Australia a devenit prima țară din lume care a adoptat o interdicție privind utilizarea rețelelor sociale pentru persoanele cu vârsta sub 16 ani. Oficialii australieni au declarat că această decizie era necesară pentru a proteja adolescenții de pericolele rețelelor sociale.

De atunci, mai multe țări, printre care Marea Britanie, Franța și Spania, au luat în considerare interzicerea sau au introdus proiecte de lege pentru interzicerea rețelelor sociale pentru anumite grupe de vârstă ale minorilor. La începutul acestei luni, prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a anunțat planuri de interzicere a accesului la rețelele sociale pentru copiii cu vârsta sub 16 ani, prin implementarea unor sisteme de verificare a vârstei.

Comisia Europeană, brațul executiv al Uniunii Europene, testează de asemenea, începând din luna iulie, o aplicație de verificare a vârstei, care, potrivit acesteia, permite utilizatorilor să dovedească că au peste 18 ani atunci când încearcă să acceseze conținut pentru adulți.

Instagram a declarat că a optat pentru un prag care necesită câteva căutări ale unor termeni specifici într-o perioadă scurtă de timp pentru a declanșa alertele, preferând să fie precaut, chiar dacă sistemele sale ar putea uneori să notifice părinții atunci când nu există un risc real pentru adolescenți.

Compania a declarat că va continua să alerteze serviciile de urgență atunci când sistemele sale detectează că utilizatorii ar putea fi expuși unui risc iminent de vătămare fizică.

Share this: Facebook

X

