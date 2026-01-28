Zeci de mii de oameni au participat la Marșul pentru Viață din Washington D.C.

În ianuarie 2026, capitala Statelor Unite a fost din nou scena unuia dintre cele mai ample evenimente civice anuale, Marșul pentru Viață, care a aduna

În ianuarie 2026, capitala Statelor Unite a fost din nou scena unuia dintre cele mai ample evenimente civice anuale, Marșul pentru Viață, care a adunat zeci de mii de participanți din toate colțurile țării. Manifestarea, organizată tradițional în luna ianuarie, are ca scop promovarea dreptului la viață și susținerea valorilor pro-viață, în special în contextul dezbaterilor privind avortul.

Participanții, printre care s-au numărat familii, tineri, lideri religioși și reprezentanți ai societății civile, au mărșăluit pașnic pe bulevardele din apropierea National Mall, purtând pancarte cu mesaje precum „Viața este un drept uman” și „Protejați Copiii Nenăscuți”. Atmosfera a fost una calmă, dar fermă, caracterizată de discursuri, rugăciuni și cântece.

Organizatorii au subliniat rolul important al tinerilor în cadrul evenimentului, remarcând prezența numeroasă a studenților și elevilor veniți în grupuri organizate.

„Noua generație este profund implicată în apărarea vieții și în construirea unei culturi a responsabilității și solidarității”, au declarat reprezentanții Marșului pentru Viață.

Evenimentul a inclus și o serie de discursuri susținute de activiști, lideri religioși și oficiali publici, care au vorbit despre necesitatea sprijinirii femeilor însărcinate, a accesului la resurse sociale și a promovării alternativelor la avort. Mesajul central a fost acela al protejării vieții în toate etapele sale și al dialogului pașnic într-un subiect care continuă să divizeze societatea americană.

Marșul pentru Viață are loc anual la Washington DC încă din anii ’70 și rămâne un punct de referință în dezbaterea publică privind drepturile reproductive și protejarea copiilor nenăscuți. În paralel cu manifestația, în oraș au avut loc și proteste ale susținătorilor dreptului la avort, însă autoritățile au raportat că evenimentele s-au desfășurat fără incidente majore.

Prin amploarea sa și vizibilitatea internațională, Marșul pentru Viață continuă să fie un simbol al activismului civic, al bazelor creștin-conservatoare și al libertății de exprimare din Statele Unite.

Foto: March for Life/Facebook

