Ultimul ostatic recuperat din Gaza, Ran Gvili, a murit luptând pentru a salva un kibbutz

Anunțul că rămășițele ultimului ostatic din Gaza, Ran Gvili, au fost recuperate luni a pus capăt unei istorii dureroase care a ținut Israelul în suspans timp de doi ani și jumătate și a blocat acordul de încetare a focului cu Hamas.

În Israel s-a produs o explozie de emoție după recuperarea cadavrului polițistului în vârstă de 24 de ani, care a fost ucis în timpul luptelor cu teroriștii în timpul atacului condus de Hamas din 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul din Gaza. În afara Israelului, mulți sperau că încetarea focului va putea trece în a doua fază.

Dar pentru prietenii și familia lui Gvili, procesul de doliu a putut începe după o căutare agonizantă, care a durat luni întregi.

„Vedem toate celelalte familii ai căror fii s-au întors și vedem în ochii lor că sunt ușurați”, a declarat sora lui, Shira Gvili, pentru Associated Press la începutul lunii decembrie, când ultimul ostatic rămas, în afară de fratele ei, a fost eliberat. „De aceea este atât de important. Pentru că vrem să ne continuăm viața și să ne amintim doar de Rani”.

De atunci, israelienii cunosc pe de rost povestea lui Gvili. În ziua atacului din 7 octombrie, el se recupera după o fractură la umăr, dar s-a grăbit să-și ajute colegii ofițeri. A fost ucis în timp ce lupta împotriva teroriștilor Hamas care încercau să pătrundă într-un kibbutz, iar trupul său a fost dus în Gaza. Armata a confirmat moartea sa patru luni mai târziu.

Ultimul ostatic

Mai mulți lideri israelieni au postat luni videoclipuri în care se vedeau scoțând o insignă cu o panglică galbenă, semn că lupta pentru eliberarea ostaticilor se încheiase.

„Întregul popor israelian este mișcat până la lacrimi”, a scris președintele Isaac Herzog pe X. „Aceasta a fost o operațiune de o importanță imensă în îndeplinirea obligației sacre de a elibera prizonierii”.

El a menționat că era pentru prima dată din 2014 când Israelul nu mai avea ostatici în Gaza. În acel an, doi soldați au fost uciși, iar cadavrele lor au fost duse în Gaza. Armata israeliană a recuperat unul dintre cadavre, iar cel de-al doilea a fost eliberat de Hamas în noiembrie.

Ca parte a acordului de încetare a focului care a intrat în vigoare pe 10 octombrie, Hamas a eliberat 20 de ostatici în viață și, în decursul a două luni, cadavrele a 27 din cei 28 de ostatici decedați, dar a declarat că nu a putut localiza cadavrul lui Gvili.

Mulți în Israel se temeau că rămășițele sale nu vor fi niciodată recuperate.

Gvili a fost una dintre cele 251 de persoane, în majoritate civili, care au fost răpite în atacul din 7 octombrie, când teroriștii conduși de Hamas au ucis peste 1.200 de persoane.

Duminică, Hamas a declarat că a epuizat toate eforturile pentru a-l localiza pe Gvili și că a transmis Israelului informații despre posibila locație a cadavrului. A afirmat că trupele cercetează una dintre zonele specificate de aceasta în nordul Gazei.

După o operațiune majoră de exhumare a zeci de cadavre dintr-un cimitir din zonă, armata israeliană a declarat că rămășițele lui Gvili au fost identificate după dinți.

Imaginile difuzate de mass-media israeliană au arătat zeci de soldați, îmbrățișați, cântând cântece religioase în timp ce cadavrul său era identificat și exhumat.

Ucis în luptă

În dimineața zilei de 7 octombrie, Gvili era acasă, a spus Shira Gvili. El era în concediu medical de la unitatea sa de poliție de elită. Cu toate acestea, când a auzit că niște oameni înarmați atacau participanții la Nova Music Festival, s-a îndreptat spre locul evenimentului, împreună cu alți colegi din unitatea sa.

Nova a devenit ulterior locul celui mai mare masacru civil din istoria Israelului. Teroriștii au ucis cel puțin 364 de persoane și au luat peste 40 de ostatici.

Gvili și ceilalți ofițeri nu au ajuns niciodată acolo, a spus sora lui. În schimb, i-au întâlnit pe teroriști la Kibbutz Alumim.

„A transmis prin radio echipei sale să îi avertizeze că se apropie mai multe vehicule care transportau teroriști”, a spus mama lui într-un interviu acordat Ynet. „A deschis focul, iar ei s-au năpustit asupra lui. A luptat singur cu ei, rănit la picior și la braț, și i-a doborât pe acei monștri”.

„Scutul Alumim”

La intrarea în kibbutzul Alumim, unul dintre numeroasele sate de frontieră atacate de teroriști pe 7 octombrie, se află un panou pe care este afișată o fotografie a lui Gvili zâmbind în uniformă, cu numele său sub ea.

„A luptat eroic, salvând viețile membrilor kibbutzului”, scrie pe panou. „De atunci, este cunoscut sub numele de „Rani, scutul Alumimului”.

Spre deosebire de locuitorii altor kibbutzuri israeliene vizate în acea zi, cei din Alumim au supraviețuit. Ei atribuie acest lucru unor oameni precum Gvili, care s-au alăturat membrilor echipei de intervenție în caz de urgență, soldaților și ofițerilor de poliție care au respins valurile de teroriști Hamas.

