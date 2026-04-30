Zeci de milioane de americani ar putea primi rambursări fiscale din perioada Covid

Zeci de milioane de americani ar putea avea dreptul să solicite rambursări de la Serviciul Fiscal Federal (IRS) în urma unei hotărâri a unei instanțe

Zeci de milioane de americani ar putea avea dreptul să solicite rambursări de la Serviciul Fiscal Federal (IRS) în urma unei hotărâri a unei instanțe federale care a stabilit că multe dintre termenele fiscale din perioada pandemiei nu erau de fapt aplicabile, potrivit reprezentantului intern al contribuabililor din cadrul agenției.

Hotărârea judecătorească a stabilit că normele fiscale mai permisive aplicabile victimelor dezastrelor — coroborate cu declarațiile prezidențiale privind situațiile de dezastru emise în timpul pandemiei de Covid-19 — au suspendat multe dintre termenele obligatorii în perioada cuprinsă între 20 ianuarie 2020 și 10 iulie 2023.

Aceasta vizează persoanele care au plătit penalități pentru depunerea cu întârziere a declarațiilor fiscale, persoanele care au plătit dobânzi către stat și persoanele sancționate pentru neefectuarea plăților provizorii de impozit în timpul pandemiei, a scris joi Erin Collins, avocatul național al contribuabililor, într-o postare pe blog.

„Această problemă este una generalizată și nu se limitează la un grup restrâns sau specializat de contribuabili”, a scris Collins. „Contribuabilii afectați reprezintă o gamă largă a publicului, incluzând persoane fizice, întreprinderi mici, mari corporații, succesiuni și trusturi”.

Numai în anul fiscal 2022, IRS a aplicat peste 12 milioane de penalități pentru impozitul estimat și peste 16 milioane de penalități pentru neplată, în valoare totală de peste 12 miliarde de dolari. Unele dintre acestea sunt ulterior reduse.

Collins a îndemnat contribuabilii să verifice dacă sunt eligibili pentru rambursări și, în caz afirmativ, să depună cererile până la data de 10 iulie. Pentru majoritatea contribuabililor, aceasta înseamnă completarea Formularului 843, „Cerere de rambursare și solicitare de reducere”, care trebuie trimis prin poștă. Collins recomandă trimiterea acestuia prin poștă recomandată.

Marile companii, printre care Western Digital și Meta Platforms, au invocat deja hotărârea judecătorească în propriile litigii cu IRS. Avocații specializați în drept fiscal au depus cereri în numele clienților lor.

Alyssa Whatley, avocată la firma Frost Law din Carolina de Sud, a declarat că se ocupă de cereri de despăgubire cu valori cuprinse între 600.000 de dolari pentru persoane fizice și 2 milioane de dolari pentru întreprinderi, precum și că utilizează o platformă tehnologică pentru a veni în ajutorul contribuabililor cu venituri mai mici.

„E cam o cursă contra cronometru”, a spus ea. „Nu vrem să ratăm acest termen limită pentru contribuabilii noștri care au economii considerabile”.

Problema își are originea într-o lege adoptată la sfârșitul anului 2019, menită să acorde contribuabililor prelungiri automate de 60 de zile ale termenelor limită în urma unor dezastre naturale, precum uraganele. Prelungirea automată a fost concepută astfel încât să înceapă odată cu încheierea evenimentului de dezastru.

În 2020, președintele Trump a declarat că starea de dezastru național provocată de pandemie a început la 20 ianuarie, fără a preciza însă o dată de încheiere. Administrația Fiscală (IRS) a afirmat că legea privind prelungirile automate nu s-a aplicat în cazul unui astfel de dezastru cu durată nedeterminată, iar guvernul a impus respectarea termenelor fiscale pe durata pandemiei.

În 2023, președintele de atunci, Joe Biden, a pus capăt perioadei de urgență pe 11 mai. Terry Kwong, un bărbat din California care era coproprietar al unei firme imobiliare, a contestat în instanță decizia IRS, susținând că se aplica prelungirea automată de 60 de zile, ceea ce a amânat multe termene până la 10 iulie 2023.

Judecătoarea Molly Silfen de la Curtea Federală de Reclamații din SUA i-a dat dreptate lui Kwong la sfârșitul anului trecut, iar victoria sa a deschis calea pentru alți contribuabili. Guvernul mai poate încă să facă apel.

Data de 10 iulie 2023 este importantă deoarece, de obicei, contribuabilii au la dispoziție trei ani de la data depunerii declarației fiscale pentru a depune o cerere de rambursare.

Acesta este termenul limită pentru multe cereri referitoare la anii fiscali 2019, 2020, 2021 și 2022, a declarat Whatley.

„Oamenii trebuie să-și verifice contul, deoarece termenul limită de 10 iulie este cel mai urgent”, a spus ea. „Ar fi bine ca oamenii să verifice”.

Collins a avertizat că un val de cereri de rambursare, toate pe suport de hârtie, ar putea provoca haos administrativ la IRS. Ea a îndemnat IRS să informeze contribuabilii cu privire la această problemă, să le acorde mai mult timp pentru depunerea cererilor de rambursare, să permită depunerea electronică și să ia în considerare acordarea automată a unor facilități, astfel încât contribuabilii bine informați să nu beneficieze de un avantaj.

„Acesta este momentul în care Departamentul Trezoreriei, IRS și Congresul trebuie să ia măsuri – pentru a oferi timp, claritate și echitate – și pentru a se asigura că toți contribuabilii au o șansă reală de a beneficia de facilitățile acordate de Congres”, a scris ea, citată de WSJ.

Kenneth Kies, care este cel mai înalt responsabil în materie de politică fiscală din cadrul Departamentului Trezoreriei și, totodată, consilierul juridic șef interimar al IRS, a declarat că hotărârea instanței a fost pronunțată în mod eronat.

„Este o interpretare eronată a textului clar al legii”, a spus el. „Vom continua să apărăm textul legii așa cum este redactat”.

