Cum să NU reacționăm la violența politică

Imaginați-vă dacă un reporter l-ar fi întrebat pe Abraham Lincoln de ce John Wilkes Booth îl considera un tiran

„Nu cred că realizăm pe deplin cât de mult se afundă țara în violența politică. Nu ne dăm seama de viteza și de amploarea acestei degradări”, scrie Peggy Noonan pentru The Wall Street Journal.

Este un fapt uimitor și puțin cunoscut că cel puțin patru miniștri din cea de-a doua administrație Trump, printre care șefii Departamentului de Stat și ai Departamentului Apărării, ar fi fost nevoiți să locuiască în baze militare din cauza numărului și gravității amenințărilor la adresa lor. Se știe că și un membru de rang înalt al echipei prezidențiale se află în aceeași situație, la fel ca Secretarul Armatei și un alt oficial al cărui nume nu a fost dezvăluit.

Este o situație fără precedent ca amploare. Oamenii care lucrează pentru președinți au locuit întotdeauna în case din nordul Virginiei sau din Districtul Columbia. Nu au fost nevoiți să trăiască înconjurați de trupe americane.

Nimic din toate acestea nu este normal, dar nici apariția la domiciliul unui judecător al Curții Supreme a unui bărbat înarmat nu este normală (Brett Kavanaugh, iunie 2022), la fel cum nu sunt normale nici asasinarea în campus a unui activist conservator de seamă (Charlie Kirk, septembrie 2025) sau cele trei tentative cunoscute de asasinat asupra președintelui Trump (iulie și septembrie 2024, aprilie 2026).

Am intrat într-o nouă perioadă sumbră și trebuie să ne gândim mai mult la modul în care abordăm public asasinatele și tentativele de asasinat. Nu avem niciun motiv să credem că numărul acestora va scădea. Suntem o țară cu o lungă istorie de violență politică, o țară cu 330 de milioane de locuitori, cu un număr de arme de foc mai mare decât populația și cu o criză a sănătății mintale.

„Mă gândesc foarte mult la ceea ce arătăm pe ecranele noastre în timp ce ne jucăm rolurile în această dramă. În momentele grele, ar trebui să ținem minte următoarele: să nu înrăutățim lucrurile. Să nu le facem și mai tensionate și mai dramatice”, avertizează autoarea.

Ajungem astfel la seara de sâmbătă trecută și la potențialul asasin de la Cina Corespondenților de la Casa Albă. Deficiențele de securitate din acea seară au fost deja analizate în alte publicații. Cei care îl păzesc direct pe președinte par a fi rezistenți și agili, dar securitatea perimetrală a unor astfel de evenimente rămâne o problemă persistentă.

Preocuparea principală este modul în care reacționăm în public – ceea ce se vede pe ecrane.

E adevărat că toată lumea era cel puțin zguduită, iar în astfel de circumstanțe oamenii suferă adesea de ceea ce Tom Wolfe numea „compulsia informațională”. Nu te poți opri din vorbit.

Cu toate acestea, președintele nu ar fi trebuit să țină o conferință de presă după ce a fost la un pas de a fi împușcat, pentru că nu știe niciodată ce va spune, iar jurnaliștii nu știu niciodată ce vor întreba. În plus, există mulți reporteri tineri care acoperă evenimentele de la Casa Albă; aceștia au energie și ambiție, dar le lipsesc discernământul și înțelepciunea, iar cunoștințele lor de istorie nu sunt suficient de solide încât să-i determine să identifice modelele pozitive ale trecutului.

În cadrul conferinței de presă au fost adresate întrebări, iar în cele aproximativ 24 de ore care au urmat, nu a avut niciun rost să se întrebe: „De ce credeți că vi se întâmplă mereu asta?” „«Nu mai sunt dispus să permit unui pedofil, violator și trădător să-mi păteze mâinile cu crimele sale.» Care este reacția ta la această afirmație?”

Oameni buni: nu puteți, imediat după incident, să-i cereți unui președinte american să analizeze și să ia în considerare tirul de invective al celui care a încercat să-l ucidă, să se lanseze în speculații despre motivele pentru care cineva ar fi vrut să-l împuște.

Unul dintre motive este că orice viitor potențial asasin care urmărește aceste imagini va gândi astfel: „Pot încerca să ucid un președinte, iar gândurile mele îi vor umple mintea; toată lumea va lua în considerare opiniile mele de importanță istorică, toată lumea va vorbi despre mine și despre geniul meu, voi deveni cineva, voi muta munții din loc, voi împușca președinți, iar asta merită efortul! În sfârșit, voi fi recunoscut ca o figură de importanță istorică mondială!”

Asasinii suferă de iluzii. Oamenii cu iluzii se consideră extrem de importanți și cred că ar trebui să ocupe primul loc în conștiința națională. Ne pierdem capacitatea de a distinge între ceea ce ar trebui spus și ceea ce nu poate fi spus. Trebuie să revenim la o oarecare cumpătare.

Imaginați-vă următoarea scenă: este târziu în seara zilei de 15 aprilie 1865, iar Abraham Lincoln a supraviețuit unei tentative de asasinat, glonțul tras de John Wilkes Booth zgâriindu-i doar scalpul, acum bandajat. Lincoln se întâlnește cu presa în Camera Roșie. Horace Greeley, veteranul de la New York Tribune, îl ia la întrebări: „Domnule președinte, aceasta este a doua oară când se știe că cineva a încercat să vă împuște. De ce oamenii tot încearcă să vă omoare?” „Se spune că Booth a strigat «Sic semper tyrannis!» în timp ce sărea de la balcon. Domnule președinte, de ce cred oamenii că sunteți un tiran?”

Imperturbabilul Lincoln ar fi fost probabil puțin dezorientat. Astfel de întrebări ar fi constituit o încălcare gravă a bunelor maniere. Dar, pe de altă parte, Greeley nu le-ar fi pus, iar Lincoln nu ar fi convocat o conferință de presă, pentru că ar fi știut că, uneori, reporterii pun genul de întrebări care par absurde, dar care îi entuziasmează pe cei instabili.

Tot ce este necesar în astfel de circumstanțe este ca un lider să facă o declarație de patru minute, înregistrată sau în direct, în care să spună că se simte bine, că toată lumea este bine, că forțele de ordine l-au prins pe atacator, că agenții Serviciului Secret au dat dovadă de curaj și că viața își urmează cursul normal.

După un moment atât de îngrozitor, liderii din Congres ai ambelor partide ar trebui să apară împreună pe ecran și să condamne, în termeni clari, violența. Să fie clar un lucru: asasinatul politic este o crimă deosebit de gravă, deoarece reprezintă o încercare de a ucide însăși democrația. Poporul își alege reprezentanții, dar asasinul spune „nu”, „doar votul meu contează”, „anulez alegerea voastră colectivă”. Acesta este un atac la adresa ordinii constituționale; nu vom accepta așa ceva.

Când are loc un eveniment precum cina corespondenților, fiecare se retrage în colțul său și arată cu degetul spre ceilalți. Violența vine din stânga – nu, vine din dreapta. Nu este o dispută fără sens, dar cei implicați în ea tind să se situeze de o parte sau de alta și primesc mesaje de ură și amenințări din partea taberei adverse, ceea ce îi face să creadă că cealaltă tabără este cea rea.

Încă de la începutul secolului, tinerilor noștri li s-a repetat la nesfârșit – la școală, în mass-media – că nu vor avea niciodată o viață frumoasă. Creșterea nivelului mării îi va îneca, o cultură rasistă și misogină îi va abuza, iar economia nu mai are loc pentru ei. Dacă ți se bagă în cap fără încetare că nu vei avea niciodată o viață satisfăcătoare și constructivă, iar tu ai 22 de ani și creierul tău nici măcar nu s-a dezvoltat complet încă, s-ar putea să crezi că este pe deplin legitim să-ți dai frâu liber furiei și să lovești în cei care ți-au pus bețe în roate.

Poate că trebuie să schimbăm accentul spre ideea că există motive pentru a trăi, că nu ești condamnat și că ai un loc aici.

Share this: Facebook

X

