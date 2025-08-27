„Nu veniți la Chicago”: Pritzker ripostează la amenințarea lui Trump de a mobiliza Garda Națională

Chicago a înregistrat cea mai mare rată a criminalității timp de șapte ani consecutivi printre orașele cu peste un milion de locuitori Guvernatorul

Guvernatorul democrat al statului Illinois, JB Pritzker, a ripostat luni la declarațiile președintelui Donald Trump, care ia în considerare trimiterea Gărzii Naționale la Chicago.

Trump a declarat în Biroul Oval că ar dori să colaboreze cu guvernatorii și primarii democrați pentru a mobiliza Garda Națională în marile orașe, în vederea combaterii infracționalității violente. Pritzker a răspuns la comentariile lui Trump în cadrul unei conferințe de presă cu liderii democrați locali și statali, afirmând că Trump și Garda Națională „nu sunt nici doriți, nici necesari aici”.

„Dacă ar fi fost vorba într-adevăr de combaterea infracționalității sau de asigurarea siguranței pe străzi, ce justificare ar fi putut avea Casa Albă pentru a planifica o acțiune atât de excepțională fără a purta discuții sau consultări cu guvernatorul, primarul sau poliția?”, a întrebat Pritzker.

„Permiteți-mi să răspund la această întrebare. Nu este vorba de combaterea infracționalității. Este vorba de Donald Trump care caută orice justificare pentru a trimite armata într-un oraș albastru dintr-un stat albastru, în încercarea de a-și intimida rivalii politici”.

Guvernatorul statului Illinois a declarat că planurile lui Trump de a trimite Garda Națională la Chicago sunt „exact genul de exces împotriva căruia ne-au avertizat fondatorii țării noastre”.

„Mai devreme astăzi, în Biroul Oval, Donald Trump s-a uitat la camerele de filmat adunate și mi-a cerut personal să spun: «Domnule președinte, ne puteți face onoarea de a ne proteja orașul?»”, a adăugat Priztker. „În schimb, eu spun: «Domnule președinte, nu veniți la Chicago. Nu sunteți nici dorit, nici necesar aici»”.

Deși Trump nu a luat oficial nicio măsură în vederea trimiterii Gărzii Naționale sau a agenților federali de aplicare a legii la Chicago, el a declarat săptămâna trecută că Windy City va fi „următoarea” după ce a ordonat Gărzii Naționale și agenților federali să se ocupe de crimele violente din capitala țării. Luni, președintele a continuat să solicite trimiterea Gărzii Naționale la Chicago, adăugând că ar prefera ca liderii democrați să îi ceară să trimită trupele.

„Chiar vrei să fii invitat să mergi, știi”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval. „Urăsc să dau buzna într-un oraș și apoi să fiu tratat oribil de politicieni corupți și politicieni răi, cum ar fi un tip ca Pritzker. De fapt, ar trebui să petreacă mai mult timp la sală”.

„Tipul ăla e un dezastru”, a adăugat el.

Printre orașele americane cu peste un milion de locuitori, Chicago s-a confruntat cu cea mai mare rată a infracționalității timp de șapte ani consecutivi, potrivit datelor compilate de Institutul de Tehnologie din Rochester și citate de Casa Albă.

În 2024, Chicago a înregistrat o rată a infracționalității de 21,7 la 100.000 de locuitori. Rata infracționalității din Chicago a fost de trei ori mai mare decât cea din Los Angeles și de peste cinci ori mai mare decât cea din New York. Administrația Trump ar lua în considerare, de asemenea, trimiterea Gărzii Naționale pentru a combate criminalitatea violentă din Los Angeles și New York.

Trump i-a înfuriat pe democrați când l-a ocolit pe guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, pentru a trimite Garda Națională la Los Angeles la începutul verii, în contextul în care unele părți ale județului se confruntau cu proteste violente împotriva ICE. Newsom a dat în judecată administrația Trump pentru trimiterea Gărzii Naționale, iar decizia în acest caz este în prezent în așteptare în fața unui judecător federal.

