2026: China arestează lideri creștini pe fondul intensificării represiunii împotriva religiei

Autoritățile chineze își extind represiunea împotriva grupurilor creștine, reținând în această săptămână lideri creștini din sud-vestul Chinei, în timp ce oficialii din întreaga țară intensifică o campanie menită să elimine organizațiile religioase aflate în afara controlului statului, informează WSJ și Reuters.

Reținerea predicatorilor și a liderilor Bisericii Early Rain Covenant, o comunitate protestantă importantă, nesancționată oficial, din provincia Sichuan, arată că Beijingul nu a fost descurajat să-și continue campania, în pofida apelurilor secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, ca autoritățile chineze să permită cetățenilor să se închine fără teama de represalii.

Potrivit unui comunicat al bisericii și al unor organizații pentru drepturile omului din străinătate, arestările au avut loc marți. Biserica a declarat că, până miercuri seara, cel puțin patru persoane asociate comunității fuseseră luate de autorități, iar alte două erau date dispărute. Printre cei reținuți se numără liderul bisericii Li Yingqiang și soția sa, precum și predicatorul Dai Zhichao.

„Rugați-vă ca biserica să rămână statornică în credință în mijlocul persecuției, să se iubească unii pe alții și să caute să păstreze unitatea”, se arată în comunicatul bisericii.

Autoritățile din Sichuan nu au răspuns solicitărilor de comentarii și nu s-a putut afla dacă vreuna dintre persoanele reținute a fost pusă oficial sub acuzare. Agenția Reuters a relatat anterior despre aceste rețineri.

China are zeci de milioane de creștini, atât protestanți, cât și catolici, inclusiv numeroși credincioși din clasa de mijloc urbană. Congregațiile nesancționate, unele având sute de membri, funcționează în afara bisericilor oficiale controlate de stat. Această practică a fost mult timp ilegală sub Partidul Comunist, deși ani la rând multe astfel de biserici au fost tolerate tacit.

Participarea la asemenea grupuri, cunoscute adesea sub numele de „biserici de casă”, a devenit mult mai periculoasă în ultimii ani, pe măsură ce guvernul a intensificat represiunea asupra societății civile în ansamblu. Creștinii au fost supuși unei atenții speciale din cauza presupuselor lor legături externe.

La sfârșitul lunii septembrie, Xi Jinping a reînnoit apelurile ca oficialii să promoveze „sinizarea” religiei în țară, un termen folosit frecvent de guvern pentru a semnala un control sporit al statului. Câteva săptămâni mai târziu, autoritățile au reținut liderii uneia dintre cele mai active rețele de biserici clandestine din China, inclusiv pe Ezra Jin, un pastor cunoscut.

„Scopul este eliminarea completă a creștinismului dacă nu te supui total efortului extrem de sinizare, ceea ce înseamnă să renunți la doctrina ta — de la predicare până la structura bisericii”, a declarat Bob Fu, conducătorul organizației ChinaAid, cu sediul în SUA, care militează pentru libertatea religioasă în China. „Este o îndoctrinare a ideologiei partidului în credința religioasă”.

Această campanie continuă riscă să complice și mai mult relațiile Beijingului cu Washingtonul, înaintea summit-urilor planificate anul acesta între Xi și președintele Trump. Pe lângă criticile Departamentului de Stat, parlamentari din ambele partide au condamnat acțiunile recente ale Chinei.

Biserica Early Rain se află de ani de zile în vizorul autorităților. În 2019, pastorul Wang Yi a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru incitare la subminarea puterii statului și pentru operațiuni comerciale ilegale. Înainte de arestarea sa, biserica era cunoscută pentru inițierea unor petiții care solicitau libertate religioasă. Wang a negat acuzațiile formulate împotriva sa.

