Administrația Trump: 2,6 milioane de imigranți ilegali au părăsit SUA

Administrația Trump a revendicat un rezultat considerat un succes major al politicii stricte de imigrație: aproximativ 2,6 milioane de persoane aflate ilegal pe teritoriul Statelor Unite ale Americii au părăsit țara de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă în ianuarie 2025, potrivit declarațiilor făcute joi de Kristi Noem, secretarul pentru Securitate Internă.

În cadrul unei conferințe de presă susținută la New York, Noem a precizat că aceste cifre includ atât imigranți care au plecat voluntar, ca urmare a presiunii generate de intensificarea raidurilor ICE, cât și persoane arestate și deportate de către autorități. Potrivit oficialului, peste 650.000 de persoane nu au acceptat să plece de bunăvoie și au fost arestate și deportate în țările lor de origine, majoritatea din America Latină.

Trump și Noem au prezentat această evoluție ca pe un record al aplicării politicilor de imigrare, subliniind că reducerea populației de imigranți fără documente este un indicator al „restabilirii controlului asupra frontierelor” și al aplicării stricte a legii. Oficialii susțin că această schimbare reflectă nu doar deportările, ci și un efect descurajator asupra potențialilor migranți și a celor deja prezenți în SUA.

Președintele Trump a reiterat în repetate rânduri că pune accentul pe siguranța națională și pe aplicarea legii împotriva imigrației ilegale, afirmând că astfel de politici sunt esențiale pentru ordinea publică și pentru protejarea locurilor de muncă pentru cetățenii americani.

