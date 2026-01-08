Ce este Delta Force, unitatea de elită care l-a capturat pe Maduro?

Raidul spectaculos desfășurat de SUA în Venezuela, în toiul nopții, care a dus la capturarea dictatorului și narco-teroristului Nicolás Maduro, a fost o operațiune extrem de secretă și de succes, care a paralizat infrastructura regimului venezuelean și l-a transportat pe liderul acestuia în Statele Unite pentru a fi judecat pentru crimele sale împotriva americanilor.

O mare parte din succesul operațiunii s-a datorat unei unități de elită cunoscută sub numele de Delta Force, care a condus raidul și l-a capturat pe Maduro, eliminând în același timp forțele sale de securitate cubaneze.

Cunoscută oficial ca 1st Special Forces Operational Detachment–Delta, Delta Force este una dintre cele mai de elită unități de luptă ale armatei americane și a fost implicată în unele dintre cele mai importante misiuni politice și strategice ale Statelor Unite încă de la înființarea ei la sfârșitul anilor 1970. Așadar, ce este Delta Force și de ce au fost trupele sale atât de cruciale pentru succesul raidului din Venezuela?

Un nou tip de luptă

În anii 1960, amenințarea terorismului era în creștere la nivel global, iar liderii americani au început să ia în considerare formarea unui nou tip de unitate militară pentru un nou tip de luptă: antiterorismul. Căpitanul armatei americane de atunci, Charlie Beckwith, a venit cu o soluție.

Beckwith era deja un soldat experimentat, servind în Coreea în anii 1950 și alăturându-se Forțelor Speciale, care la acea vreme se concentrau în principal pe instruirea și echiparea grupărilor rebele din alte țări. A fost implicat în antrenarea Armatei Regale Lao pentru a recuceri Laosul de la insurgenții comuniști vietnamezi. În 1962, Beckwith a fost desemnat ofițer de schimb în cadrul Special Air Service (SAS) britanic, o unitate de forțe speciale de elită fondată în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

SAS a fost înființată în 1941 de locotenent-colonelul Sir Archibald David Stirling ca unitate a armatei britanice și a desfășurat unele dintre cele mai secrete și de succes misiuni ale acesteia în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, în special în Africa de Nord. Totuși, prima sa misiune a fost un dezastru. În noiembrie 1941, un desant cu parașuta în sprijinul Operațiunii Crusader a dus la moartea sau capturarea a două treimi din unitatea nou-formată: doar 22 de oameni s-au întors la bază.

A doua misiune a SAS a fost însă un succes răsunător. Unitatea de elită a reușit să distrugă în secret 60 de avioane inamice pe trei aerodromuri din Libia. Alte misiuni au inclus sabotarea depozitelor de aprovizionare germane, deraieri de trenuri, distrugerea vehiculelor Axei, blocarea diviziilor de tancuri Panzer și perturbarea comunicațiilor germane.

După război, SAS a fost reorganizată într-un regiment și desfășurată pentru a combate insurgența din Malaezia. Acolo, Beckwith a participat la operațiuni de gherilă în junglă și a devenit familiar cu tacticile SAS de contraterorism, acțiune directă și recunoaștere specială.

La întoarcerea în SUA, Beckwith a redactat un raport prin care recomanda armatei americane să-și creeze propria unitate echivalentă SAS, avertizând că lipsa unei astfel de forțe lăsa armata vulnerabilă. Au fost necesari mai mulți ani până când conducerea armatei a acceptat propunerea.

Între timp, Beckwith a lucrat la reformarea instruirii Beretelor Verzi, care se concentraseră aproape exclusiv pe războiul neconvențional. El a încercat și să modifice procesul de recrutare, nemulțumit că unii membri erau recrutați direct din școli militare fără experiență reală de luptă.

Beckwith a petrecut mare parte din anii 1960 și începutul anilor 1970 în Vietnam, conducând operațiuni ale Forțelor Speciale și reorganizând instruirea Rangerilor Armatei. În 1975, devenit colonel, a fost numit comandant al Școlii de Război Special a Armatei SUA. Atunci a primit în sfârșit undă verde pentru a crea unitatea sa de elită, de tip SAS. În 1977, Delta Force a fost oficial înființată.

Ascensiunea Delta Force

Prima mare misiune a Delta Force a avut loc în contextul crizei ostaticilor din Iran (1979–1981), dar, asemenea primei misiuni a SAS, s-a soldat cu un eșec: Operațiunea Eagle Claw din 1980. Problemele tehnice și un accident fatal au dus la anularea misiunii și la moartea a opt militari americani.

Eșecul a dus la reforme majore, inclusiv la crearea U.S. Special Operations Command (USSOCOM), a Regimentului 160 Aviație Operații Speciale („Night Stalkers”) și a SEAL Team Six.

Ulterior, Delta Force a participat la numeroase operațiuni de succes în America Centrală, Grenada, Columbia (împotriva lui Pablo Escobar), Panama (capturarea lui Manuel Noriega), Somalia (Bătălia de la Mogadishu), Orientul Mijlociu și în Războiul din Golf.

Războiul Global împotriva Terorismului

După atacurile de la 11 septembrie 2001, Delta Force a jucat un rol esențial în Afganistan și Irak, vânând lideri Al-Qaeda, Talibani și ISIS. Unitatea a fost implicată în capturarea lui Saddam Hussein, în operațiuni împotriva Statului Islamic și în eliminarea liderilor ISIS Abu Bakr al-Baghdadi și Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi.

Deși unele misiuni au devenit publice, majoritatea operațiunilor Delta Force rămân clasificate, iar Departamentul Apărării refuză adesea chiar să recunoască existența unității.

„Lumina stinsă” în Venezuela

În noaptea de 2 ianuarie, Trump a ordonat atacul asupra Caracasului și capturarea lui Maduro și a soției sale, Cilia Flores, ambii inculpați în SUA pentru narco-terorism și alte infracțiuni. Operațiunea a implicat aproximativ 150 de aeronave americane și drone de atac. Forțele aeriene americane au lovit baze militare venezuelene, iar elicopterele Regimentului 160 au transportat trupele Delta Force în capitală. Maduro și soția sa au fost arestați oficial de agenți FBI.

Trump a lăudat public succesul misiunii

„Au repetat și s-au antrenat cum nu s-a mai văzut niciodată, iar militari adevărați mi-au spus că nu există nicio altă țară pe pământ care ar putea executa o asemenea manevră. Au pătruns în locuri în care părea imposibil să pătrunzi. N-am mai văzut așa ceva”.

