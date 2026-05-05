INVITAȚIE: Dialog, credință și prietenie – eveniment aniversar dedicat celor 78 de ani ai statului Israel modern

LOCURILE SUNT LIMITATE! CUMPĂRAȚI-VĂ BILETUL DE PARTICIPARE LA ACEST LINK Biletul de participare INCLUDE ȘI CINA la un cost de $ 30.00 / persoană

Evenimentul „SHEMA, ISRAEL! ASCULTĂ, ISRAELE!” organizat la Romanian Heritage Center se conturează ca o întâlnire de suflet, dedicată comunității românești și tuturor celor care prețuiesc valorile credinței și ale unității.

Romanian Heritage Center este cunoscut ca o organizație culturală creștină românească ce își asumă misiunea de a aduce împreună românii din diaspora, dincolo de diferențele confesionale, promovând unitatea, identitatea și continuitatea valorilor spirituale. Prin activitățile sale, centrul devine un spațiu al comuniunii, al dialogului și al păstrării tradițiilor, oferind generațiilor prezente și viitoare un punct de reper identitar și spiritual.

Atmosfera de aleasă ținută a evenimentului va fi întregită de prezența unor personalități marcante ale vieții publice și religioase românești. Moderatorul serii, Petru Amarei, președintele și fondatorul Romanian Television Network Chicago (RTN Chicago), este bine cunoscut pentru implicarea sa constantă în promovarea valorilor creștine și a identității românești în diaspora. Prin intermediul acestei platforme media, RTN Chicago a devenit un liant important al comunității, oferind programe cu caracter spiritual, cultural și informativ, menite să întărească legătura românilor cu rădăcinile lor.

Invitatul special al evenimentului, pastorul prof. Ioan Panican, președintele asociației Forumul Civic Român din România, aduce cu sine o vastă experiență în domeniul educației, vieții spirituale și implicării civice. Forumul Civic Român este o platformă dedicată promovării valorilor democratice, identitare și morale, încurajând implicarea responsabilă a cetățenilor în viața societății. Prin activitatea sa, această organizație contribuie la consolidarea dialogului și a coeziunii sociale, atât în țară, cât și în relația cu diaspora.

În acest cadru solemn și plin de semnificații, participarea la eveniment devine mai mult decât o simplă prezență – ea se transformă într-un gest de solidaritate, respect și deschidere către ceilalți. Este o invitație adresată tuturor celor care cred în puterea comunității, în frumusețea dialogului și în necesitatea de a construi punți durabile între oameni, în spirit de pace și prietenie.

Această întâlnire de suflet și reflecție este dedicată celebrării istoriei, identității și semnificației spirituale a poporului Israel, precum și legăturii profunde dintre tradiția biblică și valorile credinței creștine.

Moderator: PETRU AMAREI

Invitat Special: IOAN PANICAN

DETALIILE EVENIMENTULUI:

DATA: 9 MAI 2026 la ora 5:00 PM

LOCAȚIA: ROMANIAN HERITAGE CENTER

81 N. Broadway Street

Des Plaines, IL 60016

INFO: (708) 243-2727

Evenimentul va avea loc la centrul cultural creștin ROMANIAN HERITAGE CENTER, într-un cadru de comuniune, respect și prețuire față de moștenirea spirituală și istorică a Israelului.

După programul ceremonios dedicat aniversării, așa cum ne-am obișnuit în spiritul frumoasei noastre părtășii, VĂ INVITĂM SĂ RĂMÂNEȚI CU NOU LA O CINĂ COPIOASĂ, pregătită cu drag, într-o atmosferă caldă și prietenească. Va fi un timp potrivit pentru dialog, comuniune și bucuria de a celebra împreună acest moment special.

Marcarea a 78 de ani de la fondarea statului Israel reprezintă un moment de profundă semnificație istorică și spirituală, oferind comunității ocazia de a reflecta asupra valorilor care apropie popoarele și de a reafirma importanța respectului, dialogului și prieteniei. Astfel de aniversări devin repere nu doar ale trecutului, ci și ale unei speranțe comune pentru un viitor întemeiat pe înțelegere și cooperare.

