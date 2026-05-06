Raport: Familiile cu copii se întorc în România în număr mai mare decât pleacă

În perioada 2020–2025 se conturează un fenomen tot mai vizibil: românii nu mai pleacă definitiv, ci se întorc mai des acasă. Este vorba despre o migrație „circulară”, în care oamenii merg la muncă în străinătate, dar revin ulterior și se reintegrează în România.

Cele mai multe reveniri au fost din Spania și Marea Britanie, potrivit datelor oficiale prezentate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Statisticile sunt realizate pe baza cererilor legate de alocațiile pentru copii. La nivel european, regulile impun ca aceste beneficii să fie suspendate sau transferate atunci când o familie se mută într-o altă țară.

De exemplu, în 2023 au fost înregistrate peste 16.000 de suspendări ale drepturilor (în urma plecărilor din țară) și peste 21.000 de redeschideri (după reveniri). Diferența arată clar că, cel puțin în cazul familiilor cu copii, întoarcerile în România sunt mai numeroase decât plecările.

După anul 2023, numărul suspendărilor a început să scadă: de la 16.578 la 13.499 în 2024 și 2025. Această evoluție poate indica fie că piața muncii din România a devenit mai atractivă, fie că oportunitățile din alte țări europene s-au redus.

Cel mai mare val de reveniri comparativ cu plecările a fost în 2021, imediat după pandemie. Atunci, mulți români, în special din Spania și Italia, au decis să se întoarcă acasă.

În continuare, Germania rămâne principala destinație pentru cei care pleacă, reprezentând peste 30% din total. Urmează Belgia și Olanda, țări care atrag muncitori români în domenii precum construcțiile, îngrijirea persoanelor și serviciile.

Pe de altă parte, întoarcerile sunt legate mai ales de Spania, Italia și Marea Britanie — locuri unde mulți români au lucrat înainte și din care aleg să revină. Doar în 2025, peste 4.100 de familii s-au întors din Marea Britanie și au cerut din nou acordarea drepturilor în România.

Per ansamblu, datele arată o schimbare importantă: migrația românilor nu mai este doar într-un singur sens. Tot mai mulți aleg să alterneze perioadele de muncă în străinătate cu reveniri în țară. În acest context, sistemul de beneficii sociale devine un indicator util pentru a înțelege cum se mișcă populația și cum iau familiile decizii în funcție de oportunitățile economice.

Chiar dacă plecările rămân constante — aproximativ 13.500 pe an — numărul celor care revin este mai mare, ajungând în medie la circa 20.000 anual.

