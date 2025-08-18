Summit Ucraina la Casa Albă: Concluziile Președintelui Trump

Luni, la invitația președintelui Donald Trump, la Casa Albă a avut loc un summit de pace la care a participat președintele Ucrainei, Volodimir Zelensk

Luni, la invitația președintelui Donald Trump, la Casa Albă a avut loc un summit de pace la care a participat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și lideri europeni și NATO. Întâlnirea vine la două zile după summitul din Alaska la care au fost prezenți Donald Trump și președintele Rusiei, Vladimir Putin.

Într-o postare pe platforma sa socială, Donald Trump a spus că toate părțile sunt aproape de a ajunge la un acord de pace, tema centrală fiind garanțiile de securitate pe care Ucraina le va primi – asigurate de o serie de țări europene cu sprijinul și coordonarea SUA. De asemenea, se fac pregătiri pentru o întâlnire Zelenski – Putin, urmată de o trilaterată cu președintele Trump.

Am avut o întâlnire foarte bună cu oaspeți distinși, președintele Volodimir Zelenski al Ucrainei, președintele Emmanuel Macron al Franței, președintele Alexander Stubb al Finlandei, prim-ministrul Giorgia Meloni al Italiei, prim-ministrul Keir Starmer al Regatului Unit, cancelarul Republicii Federale Germania, Friedrich Merz, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Casa Albă, care s-a încheiat cu o altă întâlnire în Biroul Oval. În cadrul întâlnirii, am discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, care ar fi oferite de diferite țări europene, în coordonare cu Statele Unite ale Americii. Toată lumea este foarte fericită de posibilitatea PĂCII pentru Rusia/Ucraina. La încheierea întâlnirilor l-am sunat pe președintele Putin și am început pregătirile pentru o întâlnire, la o locație care urmează să fie stabilită, între președintele Putin și președintele Zelenski. După ce va avea loc această întâlnire, vom avea o reuniune trilaterală, la care vor participa cei doi președinți și eu. Repet, acesta a fost un prim pas foarte bun pentru un război care durează de aproape patru ani. Vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff coordonează acțiunile cu Rusia și Ucraina. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!

Trump și Zelenski au adoptat un ton mai cordial decât la ultima lor întâlnire din Biroul Oval, care se transformase într-o confruntare televizată care a alarmat aliații europeni. Trump a declarat că va colabora cu ambele părți pentru a găsi o soluție permanentă la război. El a întrerupt întâlnirea de luni cu liderii, spunând că îl va suna la Putin, au declarat doi înalți oficiali europeni.

Ce s-a schimbat: Administrația Trump și-a exprimat recent sprijinul pentru garanții de securitate care să împiedice Rusia să atace din nou. Întrebat ce garanții are nevoie, Zelenski a răspuns: „Totul”. Trump a spus că SUA se vor implica într-o anumită măsură, făcând aluzie la un acord similar NATO condus de Europa.

„Îmi place”: Costumul lui Zelenski transmite un mesaj la Washington

„Îmi place foarte mult”, i-a spus președintele Trump președintelui ucrainean când acesta a sosit luni la Casa Albă pentru o întâlnire importantă.

Trump se referea la costumul lui Zelenski. Când liderul ucrainean a coborât din mașină, purta o jachetă tip blazer, cămașă cu guler (fără cravată), pantaloni și bocanci, toate în culoarea sa preferată, negru. Jacheta cu buzunare aplicate, confecționată din pânză de armată, era de la Viktoranisimov, marca ucraineană ale cărei haine le-a purtat exclusiv în cea mai mare parte a acestui an, potrivit unui reprezentant al brandului.

Se pare că a avut succes în rândul publicului: în fața Casei Albe, Trump l-a privit cu atenție pe Zelenski, arătând spre ținuta lui.

Foto: The White House

