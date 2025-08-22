55 de milioane de titulari de vize SUA vor fi verificați pentru infracțiuni care pot duce la interdicții și expulzări

Departamentul de Stat a declarat joi că verifică peste 55 de milioane de titulari de vize americane pentru infracțiuni care pot duce la expulzări și i

Departamentul de Stat a declarat joi că verifică peste 55 de milioane de titulari de vize americane pentru infracțiuni care pot duce la expulzări și interdicții, inclusiv depășirea termenului de ședere, activități infracționale și implicarea în orice formă de „activitate teroristă”.

Departamentul a declarat că toți deținătorii de vize americane, inclusiv studenții internaționali și turiștii, vor fi supuși unei „verificări continue”.

„Departamentul de Stat revocă vizele ori de câte ori există indicii de potențială neeligibilitate, care includ aspecte precum depășirea perioadei de ședere, activități infracționale, amenințări la adresa siguranței publice, implicarea în orice formă de activitate teroristă sau acordarea de sprijin unei organizații teroriste”, a declarat joi un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, citat de The Hill.

„Analizăm toate informațiile disponibile în cadrul verificării noastre, inclusiv înregistrările autorităților de aplicare a legii sau ale serviciilor de imigrare sau orice alte informații care ies la iveală după eliberarea vizei și care indică o potențială neeligibilitate în conformitate cu INA”, a adăugat purtătorul de cuvânt, referindu-se la Legea privind imigrarea și naționalitatea.

De la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui Trump, Departamentul de Stat a revocat peste 6.000 de vize de student. Aproximativ 4.000 dintre aceste persoane au încălcat legea, în timp ce altor 200-300 li s-au revocat vizele pentru că au susținut teroriști, potrivit Departamentului de Stat.

Casa Albă a luat măsuri împotriva studenților străini care au participat la protestele pro-Palestina din întreaga țară, argumentând că aceștia reprezintă o amenințare la adresa securității naționale. Unii dintre acești studenți contestă în prezent procedurile de expulzare.

La începutul acestui an, mii de studenți internaționali au fost retrași din Sistemul de informații pentru studenți și vizitatori în cadrul programelor de schimb, deși statutul lor a fost ulterior restabilit.

Administrația s-a concentrat, de asemenea, pe arestarea și deportarea migranților care se află ilegal în SUA, ca parte a agendei lui Trump în materie de imigrație.

„Ca parte a angajamentului administrației Trump de a proteja securitatea națională și siguranța publică a SUA, de la ziua inaugurării, Departamentul de Stat a revocat de două ori mai multe vize, inclusiv de aproape patru ori mai multe vize de student, decât în aceeași perioadă a anului trecut”, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat.

Foto: U.S. Customs and Border Protection/James Tourtellotte

