Adevărul despre barbarismul Hamasului

WSJ documentat violurile, torturile și mutilările suferite de israelieni pe 7 octombrie și în perioada următoare, chiar dacă mulți aleg să nege ceea c

WSJ documentat violurile, torturile și mutilările suferite de israelieni pe 7 octombrie și în perioada următoare, chiar dacă mulți aleg să nege ceea ce s-a întâmplat.

Tribuna Românească a documentat cazuri asemănătoare investigate și raportate de specialiștii de la Association of Rape Crisis Centers din Israel, concluzia studiului fiind că teroriștii Hamas au folosit violul ca pe o armă de război – o tactică barbară și ilegală.

„Citind „Silenced No More”, noul raport al Comisiei civile privind crimele comise de Hamas împotriva femeilor și copiilor pe 7 octombrie, ne-am trezit transportați înapoi în timp, la 27 octombrie 2023, când au fost difuzate imagini brute cu atrocitățile comise de Hamas. Jurnaliștii au rămas cu gura căscată, dar timpul estompează realitatea îngrozitoare”, scrie echipa editorială a WSJ.

Noul raport este un catalog, menit să păstreze vie memoria, al depravării Hamas. Mărturiile de la un loc la altul atestă violuri și agresiuni. Țipete și rugăminți. Împușcături în față și în organele genitale. Mutilări. Incendieri. Cadavre goale, cu picioarele desfăcute. Scene grotesc înscenate. Toate acestea alcătuiesc o dovadă documentară, rezultatul a peste 10.000 de fotografii și segmente video și a peste 430 de interviuri, mărturii și întâlniri cu supraviețuitori, martori și experți.

„I-am văzut cum o violau”, spune Raz Cohen, care a reușit să scape de la Festivalul de Muzică Nova, unde 396 de persoane au fost măcelărite. „Apoi au ucis-o. Și apoi au violat-o din nou”.

Eden Wessely, care a venit la Nova pentru a salva o prietenă, a găsit și a filmat un cadavru gol, carbonizat. „Rochia îi era ridicată și nu purta lenjerie intimă, nu pentru că ar fi ars, ci pentru că nu mai rămăsese nici urmă… Avea picioarele desfăcute. Organele genitale îi erau la vedere”.

O expertiză efectuată de medici legiști a confirmat aceste detalii.

Yoni Saadon povestește o altă scenă de groază:

„A căzut la pământ, împușcată în cap, iar eu i-am tras trupul peste mine și m-am uns cu sângele ei, ca să pară că și eu sunt mort… Nu-i voi uita niciodată chipul. În fiecare noapte mă trezesc cu imaginea aceea și îi cer iertare, spunându-i «Îmi pare rău».”

Mai târziu, a văzut „o femeie frumoasă, cu chipul unui înger, și 8 sau 10 teroriști Hamas care o băteau și o violau”. Ultimul dintre ei a împușcat-o în cap. Fiecare exemplu de aici se referă la un civil necombatant.

Un bărbat susține că a fost violat în grup la festivalul Nova, prezentând documente medicale și o relatare detaliată:

„Râdeau, erau foarte mulțumiți, de parcă aș fi fost păpușa lor sexuală”.

Invadatorii Hamas au primit materiale operaționale, inclusiv liste de expresii din arabă în ebraică, precum „dă-ți jos pantalonii/dezbracă-te”, „întinde-te” și „desfă-ți picioarele”. Umilirea sexuală planificată reflectă ani de propagandă palestiniană care tratează evreii ca pe niște sub-oameni.

Abuzurile sexuale au continuat în cazul ostaticilor, care apar în înregistrări video în timp ce sunt pipăiți și umiliți în timpul răpirilor. Într-un videoclip, o ostatică imploră să fie cruțată, în timp ce naratorul spune: „Aceasta este una dintre cățelele evreiești”.

Fosta ostatică Ilana Gritzewsky povestește:

„Un terorist a început să mă atingă; și-a băgat mâna sub cămașă și a început să mă pipăie. Atunci am leșinat.” Când și-a revenit, era „înconjurată de membri ai Hamasului, cu cămașa ridicată până aici și pantalonii coborâți până aici”. După eliberare, a aflat că îi fracturaseră bazinul.

Romi Gonen povestește despre 16 zile de abuzuri. Arbel Yehud spune că a fost abuzată pe parcursul celor 482 de zile petrecute ca ostatică. Doi foști ostatici, minori care fac parte din aceeași familie, „au relatat că au fost obligați să întrețină «relații sexuale unul cu celălalt»”.

„Regretăm că trebuie să relatăm astfel de detalii, dar este esențial să le ținem minte atunci când impulsul uman de a uita astfel de orori este de înțeles. Cu atât mai mult cu cât violența sexuală comisă de Hamas a fost negată cu vehemență de o stânga globală antisemită care dorește ca noi să uităm. Pretutindeni, negarea servește aceluiași scop: acela de a denatura războiul defensiv al Israelului, prezentându-l ca pe o violență gratuită. Acești negaționiști preferă orice altceva decât să reamintească lumii de ce Israelul nu are altă opțiune decât să lupte pentru supraviețuire”, susține WSJ.

Share this: Facebook

X

